Авторы исследования решили посмотреть на проблему под другим углом и сосредоточиться на веществах, которые могут блокировать не сам процесс белкового взаимодействия, а соединение липидных оболочек человеческих клеток с мембранами COVID-19. Для этого ученые использовали алкалоиды растительного происхождения. Пиперин известен как одно из наиболее эффективных соединений такого рода.

Исследователи для теста выбрали 20 алкалоидов. Сперва действие каждого из них проверили на моделях вирусных и клеточных мембран при наличии фрагмента белка коронавируса, который ответственен за слияние. Несколько алкалоидов смогли остановить этот процесс. Потом пиперин как наиболее эффективное вещество передали специалистам из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Там ученые испытали его на уханьском штамме коронавируса и на клетках обезьян.