Ученые выяснили, что некоторые распространенные природные алкалоиды, в частности, содержащийся в черном перце пиперин, блокируют способность коронавируса SARS-CoV-2 заражать клетки. Результаты работы опубликовал научный журнал
Как удалось выяснить ученым, один из способов замедлить темпы распространения коронавируса связан с появлением препаратов, способных заблокировать на поверхности клеток белки, к которым прикрепляется вирус для дальнейшего проникновения. Проблема заключается в том, что коронавирус довольно быстро мутирует, из-за этого белки, с помощью которого COVID попадает в клетки, постоянно меняются. Как итог — вирус быстро теряет чувствительность к подобного рода лекарствам.
Авторы исследования решили посмотреть на проблему под другим углом и сосредоточиться на веществах, которые могут блокировать не сам процесс белкового взаимодействия, а соединение липидных оболочек человеческих клеток с мембранами COVID-19. Для этого ученые использовали алкалоиды растительного происхождения. Пиперин известен как одно из наиболее эффективных соединений такого рода.
Исследователи для теста выбрали 20 алкалоидов. Сперва действие каждого из них проверили на моделях вирусных и клеточных мембран при наличии фрагмента белка коронавируса, который ответственен за слияние. Несколько алкалоидов смогли остановить этот процесс. Потом пиперин как наиболее эффективное вещество передали специалистам из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Там ученые испытали его на уханьском штамме коронавируса и на клетках обезьян.
Проанализировав результаты экспериментов, исследователи сделали вывод: пиперин может изменить свойства вирусной липидной оболочки, после чего та больше не может сливаться с мембранами человеческих клеток. Таким образом, это вещество останавливает распространение ковида. Причем коронавирус не сможет измениться так, чтобы пиперин больше не смог влиять на него: мутации вируса почти не касаются его липидной оболочки.
В будущем авторы работы планируют изучить, насколько другие алкалоиды могут противостоять коронавирусу.
Кстати
Ученые уже давно ищут среди уже существующих лекарств и продуктов питания новые средства для лечения COVID. Так, соединения, способные замедлить распространения коронавируса, также находили в гвоздике. Как выяснили сотрудники Шанхайского университета, в соцветиях этого дерева есть пектины, которые блокируют активность белка Mpro, который является одним из главных ферментов, позволяющих ковиду размножаться в человеческом теле.
Также для профилактики коронавируса полезна клюква. Как рассказывал врач-невролог, мануальный терапевт и соведущий Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово» Дмитрий Шубин, сок этой ягоды тоже не дает вирусу попасть внутрь клетки и размножаться.
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