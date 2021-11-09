900 вакансий в «красных зонах» открыто по всей России. Большинство из них в Москве — 23 процента, в Московской области — 9 процентов, в Петербурге — 7 процентов, в Ленинградской области 5 процентов, и в Свердловской области — 4 процента. При этом в половине из них опыт работы не требуется. Еще в трети — необходим опыт от года до трех лет.

- Количество вакансий для медиков в «красных зонах» за последние 30 дней выросло в 2,3 раза, — сообщили в службе исследований платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.