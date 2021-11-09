900 вакансий в «красных зонах» открыто по всей России. Большинство из них в Москве — 23 процента, в Московской области — 9 процентов, в Петербурге — 7 процентов, в Ленинградской области 5 процентов, и в Свердловской области — 4 процента. При этом в половине из них опыт работы не требуется. Еще в трети — необходим опыт от года до трех лет.
- Количество вакансий для медиков в «красных зонах» за последние 30 дней выросло в 2,3 раза, — сообщили в службе исследований платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.
Средняя зарплата по России для медиков, которые работают с больными COVID-19 составляет 92,8 тысячи рублей. Для Москвы и Московской области она составляет 98,4 тысячи рублей, в Петербурге и области — 100,2 тысячи, на Среднем Урале — 94,8 тысячи. Самые высокие зарплаты — у реаниматологов-анестезиологов. Они достигают 280 тысяч рублей до вычета налогов.
Врач анестезиолог-реаниматолог (Кемеровская область) — от 250 тысяч рублей на руки.
Врач анестезиолог-реаниматолог (Московская область) — от 180 до 280 тысяч рублей до вычета налогов.
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации инфекционного стационара (Московская область) — от 200 тысяч рублей до вычета налогов.
Врач анестезиолог-реаниматолог (Санкт-Петербург) — от 200 тысяч до вычета налогов.
Врач анестезиолог-реаниматолог (Самарская область) — от 160 тысяч на руки.
Врач-терапевт (Свердловская область) — от 150 тысяч рублей на руки.
Врач анестезиолог-реаниматолог (Краснодарский край) — от 150 до 180 тысяч рублей на руки.
Врач анестезиолог-реаниматолог (Псковская область) — от 150 до 170 тысяч на руки.
Благодаря довольно высоким зарплатам в «красной зоне» трудится достаточно много молодых врачей. Возможность заработать для них — одна из главных мотиваций. Но при этом они еще больше ослабляют всю систему здравоохранения, не обучаются профессии, которую выбрали в качестве специализации, а занимаются только ковидом. Однако другие болезни никуда не делись, их также требуется лечить, и для них также требуются специалисты.
Не все так радужно с безопасностью: за первые полгода 2021 официально в России от новой коронавирусной инфекции скончались 1100 медиков. Такие данные озвучил председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. При этом за весь 2020 год погибли 485 медиков. Поэтому риск работы в «красной зоне» может перевесить финансовую выгоду.
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