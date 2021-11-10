- Мы изучали, как менялась симптоматика пациентов с COVID-19, поступавших в нашу больницу за время трех волн коронавируса. В первую волну нас насторожило и удивило, что мы вообще не видели острой воспалительной патологии лор-органов. Была лихорадка, пневмония, слабость, одышка, но практически не было насморка, болей в горле или воспаления уха. А если и были случаи привычного нам тонзиллита или фарингита, то лишь единичные. Во вторую и третью волну количество острых лор-патологий выросло, но если посмотреть на относительные цифры, — всего на сотую долю процента. Было 0,01%, а стало 0,02% — это даже для статистической погрешности мало, — рассказал Сергей Наумов.

Несмотря на многочисленные заявления, что COVID-19 по проявлениям стал похож на обычную ОРВИ, врачи стационара в Сестрорецке такого не заметили. По мнению Сергея Наумова, до 90% случаев насморка сегодня в Петербурге не имеют отношения к коронавирусной инфекции.

- В городе параллельно бродят рино- и аденовирус, чуть-чуть гриппа и бушует COVID-19. До 90% случаев насморка сегодня — это обычный риновирус. Возможно, врачи поликлиник наблюдают другую картину, не исключено — мы не видим легких ковидных пациентов. Но опять же, возьмем грипп — как правило, до 40% пациентов имеют осложнения в виде гайморита (инфекционно-воспалительный процесс в гайморовых пазухах — Прим. ред.). При риновирусной и аденовирусной инфекциях минимум 70% пациентов страдают насморком или гайморитом. При ковиде гайморит встречается только в 0,01% случая. Иначе говоря, совсем другая клиника, непривычная для лор-врачей. По нашим наблюдениям, слизистая верхних дыхательных путей для коронавируса является не мишенью, как для других ОРВИ, а транзитным путем. Это необычно для респираторных вирусных инфекций, — говорит Сергей Наумов.