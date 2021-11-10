Специалисты Городской больницы № 40 проанализировали лор-симптомы пациентов, госпитализированных с COVID-19 с начала пандемии на две площадки стационара — в главный корпус в Сестрорецке и пансионат «Заря» в Репино. Как рассказал «Доктору Питеру» заведующий лор-отделением Сергей Наумов, острые воспалительные патологии носа, гортани или уха, характерные для ОРВИ и гриппа, у пациентов с COVID-19 бывают крайне редко.
Сергей Наумов
оториноларингология
Врач-оториноларинголог, заведующий лор-отделением Городской больницы № 40, кандидат медицинских наук
- Мы изучали, как менялась симптоматика пациентов с COVID-19, поступавших в нашу больницу за время трех волн коронавируса. В первую волну нас насторожило и удивило, что мы вообще не видели острой воспалительной патологии лор-органов. Была лихорадка, пневмония, слабость, одышка, но практически не было насморка, болей в горле или воспаления уха. А если и были случаи привычного нам тонзиллита или фарингита, то лишь единичные. Во вторую и третью волну количество острых лор-патологий выросло, но если посмотреть на относительные цифры, — всего на сотую долю процента. Было 0,01%, а стало 0,02% — это даже для статистической погрешности мало, — рассказал Сергей Наумов.
Несмотря на многочисленные заявления, что COVID-19 по проявлениям стал похож на обычную ОРВИ, врачи стационара в Сестрорецке такого не заметили. По мнению Сергея Наумова, до 90% случаев насморка сегодня в Петербурге не имеют отношения к коронавирусной инфекции.
- В городе параллельно бродят рино- и аденовирус, чуть-чуть гриппа и бушует COVID-19. До 90% случаев насморка сегодня — это обычный риновирус. Возможно, врачи поликлиник наблюдают другую картину, не исключено — мы не видим легких ковидных пациентов. Но опять же, возьмем грипп — как правило, до 40% пациентов имеют осложнения в виде гайморита (инфекционно-воспалительный процесс в гайморовых пазухах — Прим. ред.). При риновирусной и аденовирусной инфекциях минимум 70% пациентов страдают насморком или гайморитом. При ковиде гайморит встречается только в 0,01% случая. Иначе говоря, совсем другая клиника, непривычная для лор-врачей. По нашим наблюдениям, слизистая верхних дыхательных путей для коронавируса является не мишенью, как для других ОРВИ, а транзитным путем. Это необычно для респираторных вирусных инфекций, — говорит Сергей Наумов.
По словам оториноларинголога, COVID-19 чаще всего вызывает лор-симптомы, связанные не с воспалительным процессом, а с поражением нервной системы. К примеру, потерю обоняния или расстройство слуха. Так, врачи 40-й больницы зафиксировали 2 случая сенсоневральной тугоухости — потери слуха, вызванной поражением внутреннего уха. Но, как говорит Сергей Наумов, делать поспешные выводы не стоит — всего 2 случая на 26 тысяч пролеченных пациентов.
Результаты своего исследования врачи 40-й больницы готовят к публикации в научном журнале.
Кстати
Как рассказала заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова
Еще около 5% зараженных мучаются от насморка — у них нашли риновирусную инфекцию. Реже находят инфицированных аденовирусом и бокавирусами.
Несмотря на то, что в процентном соотношении по числу зараженных коронавирус все же лидирует по числу выявленных случаев, остальные вирусы, напомнила Руженцова, не только никуда не пропали, но и сохраняют прежнюю активность и живучесть — причем как и среди взрослых, так и среди детей.
При этом, отмечает Руженцова, врачи и вирусологи наблюдают любопытную тенденцию: когда распространяется преимущественно один возбудитель, то люди с высокой чувствительностью будут заражаться в первую очередь именно им. То есть сейчас пациенты в первую очередь заражаются именно коронавирусом. Впрочем, это не помешает пациенту подхватить и другие вирусы одновременно или в течение двух-трех дней. В этом случае течение болезни будет более тяжелым, так что не стоит забывать про все возможные меры защиты и профилактики гриппа и ОРВИ.
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