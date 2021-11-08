Низкий уровень гемоглобина в крови может говорить о лучшем метаболическом здоровье человека, чем высокий. В то же время высокий уровень связан с общими нарушениями обмена веществ и более высокой смертностью. К такому выводу пришли финские ученые из Университета Оулу в своем новом исследовании, результаты которого были опубликованы в Scientific Reports,
Гемоглобин — белок, содержащийся в эритроцитах крови и отвечающий за обмен кислородом между легкими и тканями в организме. В его состав входит железо. У мужчин уровень гемоглобина выше, чем у женщин. Норма для женщин 18-45 лет составляет 117-155 г/ л, для мужчин — 132-173 г/ л.
Ранее в этом году группа под руководством профессора Пеппи Карппинен из Университета Оулу показала, что низкий уровень гемоглобина связан с более низким индексом массы тела и улучшением метаболического здоровья. Теперь исследователи решили изучить влияние уровня гемоглобина на развитие метаболических нарушений и смертность среди пожилых людей.
Авторы наблюдали за состоянием здоровья около тысячи финнов на протяжении 20 лет — начиная со среднего возраста и до старости. В ходе исследования изучались показатели гемоглобина в пределах нормы для Финляндии — для женщин это 117–155 г/ л, для мужчин 134–167 г/ л. Исследователи выяснили, что более высокий уровень гемоглобина был связан с общими нарушениями обмена веществ, такими как диабет и стеатоз печени (жировая болезнь печени), а также с более высокой сердечно-сосудистой заболеваемостью и общей смертностью.
«В нашем предыдущем исследовании мы продемонстрировали, что низкий уровень гемоглобина вызывает гипоксический ответ в организме. Активация этого ответа приводит к изменениям в энергетическом обмене и воспалительной реакции, которые обеспечивают защиту людей с более низким уровнем гемоглобина от метаболических нарушений. Что касается связи между более высоким уровнем гемоглобина и метаболическими нарушениями и смертностью, то они согласуются с нашими предыдущими выводами. Они подтверждают идею о том, что гипоксическая реакция организма играет ключевую роль в регуляции энергетического метаболизма у людей», — утверждает главный исследователь, доктор Джуна Тапио.
Метаболический синдром — совокупность сопутствующих заболеваний, включающих высокий уровень глюкозы в крови, холестерина и высокое артериальное давление. С ним связано развитие сахарного диабета, атеросклероза. По некоторым оценкам, в Финляндии метаболическим синдромом страдает каждый четвертый взрослый житель.
Измерение гемоглобина крови — одно из недорогих и частых исследований, которое назначают врачи своим пациентам. По словам Тапио, такой анализ потенциально может быть полезен в ранней диагностике метаболических нарушений. Кроме того, финские исследователи рассчитывают, что полученные результаты могут помочь в разработке лекарств для лечения нарушений обмена веществ.
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