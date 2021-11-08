Ранее в этом году группа под руководством профессора Пеппи Карппинен из Университета Оулу показала, что низкий уровень гемоглобина связан с более низким индексом массы тела и улучшением метаболического здоровья. Теперь исследователи решили изучить влияние уровня гемоглобина на развитие метаболических нарушений и смертность среди пожилых людей.

Авторы наблюдали за состоянием здоровья около тысячи финнов на протяжении 20 лет — начиная со среднего возраста и до старости. В ходе исследования изучались показатели гемоглобина в пределах нормы для Финляндии — для женщин это 117–155 г/ л, для мужчин 134–167 г/ л. Исследователи выяснили, что более высокий уровень гемоглобина был связан с общими нарушениями обмена веществ, такими как диабет и стеатоз печени (жировая болезнь печени), а также с более высокой сердечно-сосудистой заболеваемостью и общей смертностью.

«В нашем предыдущем исследовании мы продемонстрировали, что низкий уровень гемоглобина вызывает гипоксический ответ в организме. Активация этого ответа приводит к изменениям в энергетическом обмене и воспалительной реакции, которые обеспечивают защиту людей с более низким уровнем гемоглобина от метаболических нарушений. Что касается связи между более высоким уровнем гемоглобина и метаболическими нарушениями и смертностью, то они согласуются с нашими предыдущими выводами. Они подтверждают идею о том, что гипоксическая реакция организма играет ключевую роль в регуляции энергетического метаболизма у людей», — утверждает главный исследователь, доктор Джуна Тапио.