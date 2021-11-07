Как уточняют онкологи, пока точно неизвестно, почему развивается рак поджелудочной железы, а, значит, такой диагноз в принципе может угрожать любому. Однако есть группы повышенного риска. К ним относятся люди старше 75 лет, страдающие хроническим панкреатитом или те, у кого в семье уже были случаи этих злокачественных новообразований. Напомним, недавно ученые нашли связь между болезнями и конкретной группой крови. Оказалось, что больший риск заболеть раком поджелудочной железы у обладателей второй группы крови.

По словам медиков, у очень небольшого числа людей рак поджелудочной железы может проявляться на ранней стадии, но выявить какую-то предсказуемую закономерность в ранних симптомах не представляется возможным. В любом случае такие проявления, как необъяснимая потеря веса, стойкая потеря аппетита, пожелтение глаз и кожи, а также темный цвет мочи или светлый стул, по мнению специалистов, должны вызвать у человека беспокойство и стать поводом для обращения к врачу.