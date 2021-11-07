Поджелудочная железа отвечает за выработку гормона инсулина, который контролирует уровень сахара в крови. Опухоль же нарушает этот процесс. Часто инсулиномы — доброкачественные или злокачественные опухоли поджелудочной железы проявляются при низком уровне глюкозы. В благотворительной организации Cancer Research UK перечислили 4 основных симптома этого типа рака. Правда, как
Потливость;
Чувство беспокойства;
Головокружение;
Обморок.
По мере развития болезни к перечисленным признакам могут добавляться и другие:
Потеря веса;
Потеря аппетита;
Недомогание;
Повышенный уровень сахара в крови.
Как уточняют онкологи, пока точно неизвестно, почему развивается рак поджелудочной железы, а, значит, такой диагноз в принципе может угрожать любому. Однако есть группы повышенного риска. К ним относятся люди старше 75 лет, страдающие хроническим панкреатитом или те, у кого в семье уже были случаи этих злокачественных новообразований. Напомним, недавно ученые нашли связь между болезнями и конкретной группой крови. Оказалось, что больший риск заболеть раком поджелудочной железы у обладателей второй группы крови.
По словам медиков, у очень небольшого числа людей рак поджелудочной железы может проявляться на ранней стадии, но выявить какую-то предсказуемую закономерность в ранних симптомах не представляется возможным. В любом случае такие проявления, как необъяснимая потеря веса, стойкая потеря аппетита, пожелтение глаз и кожи, а также темный цвет мочи или светлый стул, по мнению специалистов, должны вызвать у человека беспокойство и стать поводом для обращения к врачу.
Ранее сообщалось еще об одном возможном симптоме рака поджелудочной железы — это тупая ноющая боль в спине или в области живота, а возможно и по-кругу (опоясывающая). Она может быть волнообразной, иногда усиливается после еды или в положении лежа. Облегчается состояние при наклонах вперед. Через какое-то время она проходит, но будто бы немотивированно появляется снова.
В сентябре 2021 года ученые Техасского университета заявили, что на развитие рака поджелудочной железы могут влиять воспалительные процессы. Клетки органа ЖКТ реагируют на повторяющееся воспаление адаптивным эффектом. Защитный механизм провоцирует развитие опухоли, при этом спасает орган от панкреатита. Результаты работы исследователей были опубликовали в журнале Science.
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