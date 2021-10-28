блок-пост в севастополе
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Петербург

Для петербуржцев локдаун начнется с субботы, 30 октября, поэтому осталось меньше суток, чтобы успеть сделать маникюр или сходить поплавать в бассейн. Город вводит жесткие ограничения по «московскому образцу». Закроются практически все места для развлечений — торговые центры (пункты вакцинации продолжат работу), кинотеатры, рестораны, фитнес-центры, бассейны и даже перестанут ходить водные трамвайчики.

Открытыми в эти дни останутся двери продуктовых магазинов и аптек. Как ранее сообщали в Смольном, не планируют закрывать и алкомаркеты, в чьем ассортименте не менее 30 % продуктов и товаров первой необходимости. Можно также помыться в бане (только в помывочной зоне), подстричься в парикмахерской и заказать ресторанную еду на вынос или с доставкой. Из культурного досуга выбор следующий: поход в музей или театр, но обязательно с QR-кодом, или прогулка в парках — туда пустят и без прививки. Поликлиники будут работать в обычном режиме только с 1 по 3 ноября, а в остальное время — в дежурном варианте.

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Ленобласть

В Ленобласти ограничения вводятся тоже с 30 октября, но они будут лояльнее петербургских. В объявленные выходные будут доступны почти все развлечения (для некоторых мест установлены ограничения по заполняемости) — кинотеатры, театры, музеи, фитнес-центры, бассейны, бани, парикмахерские и салоны красоты. Чтобы их посетить, необходимо иметь QR-код или отрицательный ПЦР-тест давностью не более 72-х часов, такие же требования для сотрудников этих организаций. В областном правительстве уточняют, что для театров и музеев возможно предъявление медотвода от вакцинации против COVID-19.

Такой же режим допуска будет действовать и для ресторанов. Правда, днем — с 23.00 до 6.00 власти разрешили общепиту работать только навынос или с доставкой.

Нет никаких ограничений по работе ярмарок и рынков. Продолжат работу в обычном режиме небольшие торговые центры (площадью менее 36 тыс. кв. м) — чтобы попасть внутрь, не нужны никакие справки и коды, но необходимы маски. В крупных торговых центрах на границе с Петербургом будут работать аптеки и некоторые магазины (торгующие «социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости» и при условии, что доля таких товаров в их ассортименте не менее 30%). Общепит в ТЦ будет кормить посетителей исключительно навынос.

Карелия

В соседней Карелии ограничения тоже не сравнимы с Москвой и Петербургом. С 30 октября по 7 ноября в республике будут открыты кафе, рестораны, музеи — на входе нужны QR-код, справка о перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный ПЦР-тест. Также будут работать торговые и фитнес-центры, спортобъекты.

Общепит тоже работает, но теперь только до 23 часов.

В отелях Карелии на период по 7 ноября постояльцам из других регионов при заселении надо предоставлять QR-код, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Подросткам 14-18 лет никакие справки не нужны.

Москва

Мэр столицы Сергей Собянин решил продлить период нерабочих дней — он начался уже сегодня, 28 октября. В оперштабе так объяснили решение: «По наблюдению эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до 5 дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода».

В это время в Москве будут открыты только продуктовые магазины и точки, где доля продовольственных товаров и товаров первой необходимости составляет не менее 30%. Остальные магазины переходят на дистанционный формат, а рестораны и кафе (за исключением заведений в гостиницах и офисах) должны обслуживать сугубо навынос или организовать доставку.

Не получится также посетить в начале ноября столичные салоны красоты, бани и сауны, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры и концертные залы — все будет закрыто. Чтобы не было соблазна предаться нездоровому досугу, столичные власти закрывают и алкомаркеты. Из оставшихся доступных вариантов развлечений — прогулки в парке, поход в театр или музей, если, конечно, есть QR-код.

Без дополнительных ограничений продолжат работать метро и общественный транспорт, пункты вакцинации, а также больницы и поликлиники, кроме стоматологий — там временно оставили только экстренную и неотложную помощь.

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Хакасия

В этом субъекте новые антиковидные правила тоже вступили в силу сегодня. Кроме традиционных для большинства регионов ограничений, Хакасия пошла дальше — это регион первым ввел частичные ограничения на работу общественного транспорта (в Абакане, Черногорске и Саяногорске будет работать только такси), а также комендантский час. Жителям запрещено в течение 11 дней выходить из дома с 22:00 до 6:00 утра. При этом людей старше 60 лет отправили на самоизоляцию на весь период нерабочих дней.

В то же время все медучреждения, по словам губернатора республики Валентина Коновалова, продолжат работать в обычном режиме — без изменений будет оказываться плановая, экстренная и неотложная медпомощь, продолжится вакцинация от гриппа и COVID-19.

блок-пост в севастополе
Блок-пост в Севастополе
Фото
sev.gov.ru

Севастополь

Севастополь, как и Хакасия, отличился особыми антиковидными мерами. На въезде в город с 30 октября обещают установить 5 санитарных блок-постов, еще один — на железнодорожном вокзале. У приезжающих будут проверять сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном ковиде. Россиян с медотводом просят оставаться на самоизоляции. Власти уточняют, что дополнительные ограничения касаются абсолютно всех въезжающих и выезжающих с территории Севастополя, включая жителей самого города и крымчан.

«Посты  абсолютно не препятствуют передвижению граждан —  если человек сознательный и заботится о своем здоровье и здоровье окружающих, имеет сертификат о прививке, то он сможет спокойно путешествовать в любом направлении. Если человек переболел, он также свободно имеет возможность перемещаться. Если же человек имеет медотвод от прививки, значит у него слабое здоровье и ему лучше на этот период находится дома на самоизоляции. Если это антипрививочники, которые отстаивают свое право болеть, пусть болеют дома и не подвергают других опасности», — так прокомментировал решение властей сенатор Сергей Колбин.

Крым

В Крыму повышенные меры безопасности начали действовать уже с понедельника, 25 октября. Всех, кто старше 65 лет, до особого распоряжения отправили на самоизоляцию. Ресторанам и барам запретили пускать клиентов с 23:00 до 8:00 — ночью общепиту разрешено работать только навынос. В остальное время перекусить в кафе можно тем, кто сможет предъявить на выбор — QR-код, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест (он действителен не более 7 дней), а также документ, удостоверяющий личность. По такому же принципу пускают в музеи, театры, кинотеатры, СПА-салоны и фитнес-центры.

Непривитым туристам запрещено бронировать места и заселяться в отели и санатории (без сведений о вакцинации против COVID-19 или QR-кода). Кроме того, некоторые гостиницы, согласно распоряжению властей, могут требовать дополнительно еще и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до заселения.

Краснодарский край

С 30 октября по 7 ноября на Кубани приостанавливается проведение почти всех массовых мероприятий — спортивных, развлекательных, зрелищных и культурных. На курортах федерального и краевого значения (к ним относятся Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск и поселения Туапсинского района — Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) для допуска в рестораны и кафе от совершеннолетних будут требовать справку или QR-код.

А вот правила заселения в гостиницы оказались мягче, чем для ресторанов или крымских отелей — принимать будут также туристов, получивших только первый компонент вакцины против коронавируса.

Калининградская область

В Калининграде дополнительные ограничения начали действовать с 28 октября. Закрылись ТЦ и магазины (кроме продуктовых и детских, зоомагазинов, аптек). Общепит работает исключительно в формате «торговля навынос» и «доставка», за исключением ресторанов при гостиницах — там разрешено обслуживать постояльцев. А чтобы заселиться в гостиницы в предстоящие длинные выходные надо предоставить QR-код либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.

Съездить в приморские города из Калининграда на общественном транспорте можно только утром и вечером — в остальное время движение ограничено.

Власти приостанавили также оказание плановой медпомощи — как в поликлиниках, так и в больницах. Исключение сделали для диспансеризации переболевших ковидом и желающих сделать прививку, в том числе от гриппа, пневмококка и коронавируса.

Анастасия Романова