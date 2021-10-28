Петербург
Для петербуржцев локдаун начнется с субботы, 30 октября, поэтому осталось меньше суток, чтобы успеть сделать маникюр или сходить поплавать в бассейн. Город вводит жесткие ограничения по «московскому образцу». Закроются практически все места для развлечений — торговые центры (пункты вакцинации продолжат работу), кинотеатры, рестораны, фитнес-центры, бассейны и даже перестанут ходить водные трамвайчики.
Открытыми в эти дни останутся двери продуктовых магазинов и аптек. Как ранее сообщали в Смольном, не планируют закрывать и алкомаркеты, в чьем ассортименте не менее 30 % продуктов и товаров первой необходимости. Можно также помыться в бане (только в помывочной зоне), подстричься в парикмахерской и заказать ресторанную еду на вынос или с доставкой. Из культурного досуга выбор следующий: поход в музей или театр, но обязательно с QR-кодом, или прогулка в парках — туда пустят и без прививки. Поликлиники будут работать в обычном режиме только с 1 по 3 ноября, а в остальное время — в дежурном варианте.
Ленобласть
В Ленобласти ограничения
Такой же режим допуска будет действовать и для ресторанов. Правда, днем — с 23.00 до 6.00 власти разрешили общепиту работать только навынос или с доставкой.
Нет никаких ограничений по работе ярмарок и рынков. Продолжат работу в обычном режиме небольшие торговые центры (площадью менее 36 тыс. кв. м) — чтобы попасть внутрь, не нужны никакие справки и коды, но необходимы маски. В крупных торговых центрах на границе с Петербургом будут работать аптеки и некоторые магазины (торгующие «социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости» и при условии, что доля таких товаров в их ассортименте не менее 30%). Общепит в ТЦ будет кормить посетителей исключительно навынос.
Карелия
В соседней Карелии
Общепит тоже работает, но теперь только до 23 часов.
В отелях Карелии на период по 7 ноября постояльцам из других регионов при заселении надо предоставлять QR-код, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Подросткам 14-18 лет никакие справки не нужны.
Москва
Мэр столицы Сергей Собянин решил продлить период нерабочих дней — он начался уже сегодня, 28 октября. В оперштабе так объяснили решение: «По наблюдению эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до 5 дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода».
В это время в Москве будут открыты только продуктовые магазины и точки, где доля продовольственных товаров и товаров первой необходимости составляет не менее 30%. Остальные магазины переходят на дистанционный формат, а рестораны и кафе (за исключением заведений в гостиницах и офисах) должны обслуживать сугубо навынос или организовать доставку.
Не получится также посетить в начале ноября столичные салоны красоты, бани и сауны, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры и концертные залы — все будет закрыто. Чтобы не было соблазна предаться нездоровому досугу, столичные власти закрывают и алкомаркеты. Из оставшихся доступных вариантов развлечений — прогулки в парке, поход в театр или музей, если, конечно, есть QR-код.
Без дополнительных ограничений продолжат работать метро и общественный транспорт, пункты вакцинации, а также больницы и поликлиники, кроме стоматологий — там временно оставили только экстренную и неотложную помощь.
Хакасия
В этом субъекте новые антиковидные правила тоже вступили в силу сегодня. Кроме традиционных для большинства регионов ограничений, Хакасия пошла дальше — это регион первым ввел частичные ограничения на работу общественного транспорта (в Абакане, Черногорске и Саяногорске будет работать только такси), а
В то же время все медучреждения, по словам губернатора республики Валентина Коновалова, продолжат работать в обычном режиме — без изменений будет оказываться плановая, экстренная и неотложная медпомощь, продолжится вакцинация от гриппа и COVID-19.
Севастополь
Севастополь, как и Хакасия, отличился особыми антиковидными мерами. На въезде в город с 30 октября обещают установить 5 санитарных блок-постов, еще один — на железнодорожном вокзале. У приезжающих будут проверять сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном ковиде. Россиян с медотводом просят оставаться на самоизоляции. Власти
«Посты абсолютно не препятствуют передвижению граждан — если человек сознательный и заботится о своем здоровье и здоровье окружающих, имеет сертификат о прививке, то он сможет спокойно путешествовать в любом направлении. Если человек переболел, он также свободно имеет возможность перемещаться. Если же человек имеет медотвод от прививки, значит у него слабое здоровье и ему лучше на этот период находится дома на самоизоляции. Если это антипрививочники, которые отстаивают свое право болеть, пусть болеют дома и не подвергают других опасности», — так
Крым
В Крыму
Непривитым туристам запрещено бронировать места и заселяться в отели и санатории (без сведений о вакцинации против COVID-19 или QR-кода). Кроме того, некоторые гостиницы, согласно распоряжению властей, могут требовать дополнительно еще и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до заселения.
Краснодарский край
А вот правила заселения в гостиницы оказались мягче, чем для ресторанов или крымских отелей — принимать будут также туристов, получивших только первый компонент вакцины против коронавируса.
Калининградская область
В Калининграде дополнительные ограничения
Съездить в приморские города из Калининграда на общественном транспорте можно только утром и вечером — в остальное время движение ограничено.
Власти приостанавили также оказание плановой медпомощи — как в поликлиниках, так и в больницах. Исключение сделали для диспансеризации переболевших ковидом и желающих сделать прививку, в том числе от гриппа, пневмококка и коронавируса.
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