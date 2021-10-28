Ленобласть

В Ленобласти ограничения вводятся тоже с 30 октября , но они будут лояльнее петербургских. В объявленные выходные будут доступны почти все развлечения (для некоторых мест установлены ограничения по заполняемости) — кинотеатры, театры, музеи, фитнес-центры, бассейны, бани, парикмахерские и салоны красоты. Чтобы их посетить, необходимо иметь QR-код или отрицательный ПЦР-тест давностью не более 72-х часов, такие же требования для сотрудников этих организаций. В областном правительстве уточняют, что для театров и музеев возможно предъявление медотвода от вакцинации против COVID-19.

Такой же режим допуска будет действовать и для ресторанов. Правда, днем — с 23.00 до 6.00 власти разрешили общепиту работать только навынос или с доставкой.

Нет никаких ограничений по работе ярмарок и рынков. Продолжат работу в обычном режиме небольшие торговые центры (площадью менее 36 тыс. кв. м) — чтобы попасть внутрь, не нужны никакие справки и коды, но необходимы маски. В крупных торговых центрах на границе с Петербургом будут работать аптеки и некоторые магазины (торгующие «социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости» и при условии, что доля таких товаров в их ассортименте не менее 30%). Общепит в ТЦ будет кормить посетителей исключительно навынос.

Карелия

В соседней Карелии ограничения тоже не сравнимы с Москвой и Петербургом. С 30 октября по 7 ноября в республике будут открыты кафе, рестораны, музеи — на входе нужны QR-код, справка о перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный ПЦР-тест. Также будут работать торговые и фитнес-центры, спортобъекты.

Общепит тоже работает, но теперь только до 23 часов.

В отелях Карелии на период по 7 ноября постояльцам из других регионов при заселении надо предоставлять QR-код, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Подросткам 14-18 лет никакие справки не нужны.

Москва

Мэр столицы Сергей Собянин решил продлить период нерабочих дней — он начался уже сегодня, 28 октября. В оперштабе так объяснили решение: «По наблюдению эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до 5 дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода».

В это время в Москве будут открыты только продуктовые магазины и точки, где доля продовольственных товаров и товаров первой необходимости составляет не менее 30%. Остальные магазины переходят на дистанционный формат, а рестораны и кафе (за исключением заведений в гостиницах и офисах) должны обслуживать сугубо навынос или организовать доставку.

Не получится также посетить в начале ноября столичные салоны красоты, бани и сауны, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры и концертные залы — все будет закрыто. Чтобы не было соблазна предаться нездоровому досугу, столичные власти закрывают и алкомаркеты. Из оставшихся доступных вариантов развлечений — прогулки в парке, поход в театр или музей, если, конечно, есть QR-код.

Без дополнительных ограничений продолжат работать метро и общественный транспорт, пункты вакцинации, а также больницы и поликлиники, кроме стоматологий — там временно оставили только экстренную и неотложную помощь.