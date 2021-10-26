«Эти грядущие девять или семь дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей вынуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, и все», — заявила глава Роспотребнадзора России Анна Попова. Власти в этот раз вообще не склонны использовать слово «локдаун». Мол, это каникулы, но не совсем. Ученые к словам Поповой отнеслись скептически: «Новая эпидемиологическая концепция «принуждения к общению в семье», — съерничал молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

А жители России посыл чиновников понимают, как им кажется, правильно: срочно пакуют чемоданы, чтобы провести неожиданно свалившийся отпуск с семьей и на природе.

Продажи авиа- и железнодорожных билетов выросли мгновенно. По некоторым направлениям спрос повысился на 200 процентов. При этом именно в самых популярных туристических регионах самая сложная обстановка по ковиду. Где-то коронавирусные койки уже закончились, где-то — это произойдет со дня на день.