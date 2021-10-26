«Эти грядущие девять или семь дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей вынуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, и все», — заявила глава Роспотребнадзора России Анна Попова. Власти в этот раз вообще не склонны использовать слово «локдаун». Мол, это каникулы, но не совсем. Ученые к словам Поповой отнеслись скептически: «Новая эпидемиологическая концепция «принуждения к общению в семье», — съерничал молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.
А жители России посыл чиновников понимают, как им кажется, правильно: срочно пакуют чемоданы, чтобы провести неожиданно свалившийся отпуск с семьей и на природе.
Продажи авиа- и железнодорожных билетов выросли мгновенно. По некоторым направлениям спрос повысился на 200 процентов. При этом именно в самых популярных туристических регионах самая сложная обстановка по ковиду. Где-то коронавирусные койки уже закончились, где-то — это произойдет со дня на день.
Александр Драган
Эпидемиология
аналитик открытых данных, маркетолог
- То же самое мы проходили полгода назад, когда майские праздники продлили до десяти дней, и это также привело к взлету бронирований — тогда спрос на билеты вырос в 5 раз, — напоминает аналитик Александр Драган. — Вероятно, те длинные майские праздники сильно помогли дельте в короткие сроки распространиться по стране.
В этот раз о внеочередных каникулах заявили сильно заранее, чтобы у людей была возможность выбрать, как их провести наиболее приятно. В итоге сразу после объявления о нерабочих днях народ рванул покупать авиабилеты. Больше всего покупателей интересуют туристические направления. В топе по России:
Краснодар (+208 процентов поисков);
Симферополь (+161 процент);
Минводы (+163 процента);
Сочи (+116 процентов);
Калининград (+111 процентов).
Если говорить о зарубежных курортах, то на первые места выбрались Армения и Кипр (+118 процентов), Турция (+116 процентов), Египет и ОАЭ (+80 процентов).
- В Сочи в «нерабочие дни» приедет около 120 тысяч отдыхающих — это рекорд для этого времени года, и это сопоставимо с пиковыми показателями летнего сезона, — подчеркивает Александр Драган. — В Анапе спрос на отели и гостевые дома вырос до 80 процентов. Дефицит номеров в Калининграде. В это же время в Крыму каждая третья больничная койка занята больными с ковидом. Всего под новую коронавирусную инфекцию отдали 4.6 тысяч коек. Это больше, чем на пиках всех прошлых волн. В Симферополе занято 100 процентов коек — пациентов везут в другие районы. В Севастополе не хватает врачей, медсестер и санитаров, кислорода, экипажей скорой помощи, крымские морги не справляются с нагрузкой — власти докупают мобильные рефрижераторы.
Почти такая же ситуация в Краснодарском крае.
- Даже по статистике оперштаба на Кубани умирает от ковида по 40 человек в сутки — в пересчете на население смертность выше, чем в Москве, а реальная смертность еще выше: за июнь-август в крае было 6,6 тысячи избыточных смертей, тогда как оперштаб заявил о 2,2 тысячи, — говорит Александр Драган. — Если недоучет сохраняется до сих пор, это означает минимум 100-120 избыточных смертей в сутки прямо сейчас.
В Калининградской области система здравоохранения на пределе, при этом номеров в гостиницах на ноябрь всем желающим не хватает.
- На прошлой неделе в регионе возник дефицит бесплатных лекарств от коронавируса в поликлиниках и стационарах, сейчас — остановили плановую стоматологическую помощь: стоматологов направили на лечение больных ковидом, так как врачей не хватает, — рассказывает аналитик.
Еще одна проблема: во многих регионах заканчивается однокомпонентный «Спутник Лайт». Казалось бы, стоит порадоваться сознательности наших граждан, которые рванули прививаться. Но «Спутник Лайт» начнет действовать только спустя 10-14 дней, когда выработаются антитела. То есть отдыхать большинство поедет абсолютно незащищенными.
- «Спутник Лайт» — это самый простой способ получить QR-код: сертификат выдается сразу в день вакцинации, — уточняет Александр Драган. — А это значит, по России полетят и поедут сотни тысяч только что привившихся людей, никак не защищенных, и эти люди, поддавшись ложному чувству безопасности, станут заболевать и распространять вирус.
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