Можно ли спрогнозировать аллергию

Большинство лабораторий, которые обещают вам сделать кучу анализов, после которых вы будете знать, есть ли у вас аллергия на прививку, вас обманывают. Таких анализов не существует!

«Если у человека не было раньше никаких подозрительных реакций, то он и не ходит сдавать анализы. А вот когда возникла реакция на какую-то вакцину, то важно уточнить: с каким компонентом этой вакцины эта реакция связана? Там есть белки, антибиотики», — говорит Евгений Комаровский.

И вот после того, как реакция была обнаружена с помощью определенных исследований, только тогда можно выявить специфический иммуноглобулин Е (IgE) и сказать, что это реакция на вакцину КПК и связана она не с куриным белком, который в нее входит, а с таким-то дезинфицирующим препаратом, который тоже есть в вакцине.

Противопоказания к вакцинации (при наличии смертельно опасных реакций) на следующие компоненты:

дрожжи;

желатин;

антибиотики.

Если у вас была когда-то была тяжелая реакция на антибиотик, то вы четко должны знать, в какой вакцине этот антибиотик присутствует, напоминает эксперт.