Некоторые считают, что вакцинация сама по себе увеличивает количество аллергических заболеваний. Но на самом деле это не так: уже давно доказано, что чем активнее используется вакцинопрофилактика на конкретной территории, тем реже там встречаются аллергические заболевания, говорит известный педиатр Евгений Комаровский.
Евгений Комаровский
Медицина
Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий
«Хорошие люди должны размножаться».www.instagram.com/doctor_komarovskiy/?hl=ru
«После любой прививки возможны аллергические реакции, —
Аллергические реакции бывают двух типов:
те, которые не угрожают жизни человека (отек на лице, появилась сыпь, чешется место укола), но при этом давление нормальное, дыхание в порядке;
те, которые могут быть опасны для жизни, например, появляется спазм бронхов. В этом случае без медицинской помощи уже не обойтись.
«Не бывает такого, что вам в 10 утра сделали прививку, а в 10 вечера стало плохо! Аллергическая реакция может быть вечером в виде сыпи или зуда, но она не будет угрожать вашей жизни!»
Угрожающая вашей жизни аллергическая реакция может появиться в течение получаса после укола. Поэтому первые 30 минут важно быть рядом с врачом. Вы должны быть уверены в том, что доктор сможет оказать первую помощь в первые полчаса, а также в том, что за 20-30 минут вас смогут доставить в стационар в случае необходимости, говорит Комаровский.
Про вероятность риска
«Вероятность тяжелой аллергической реакции по всем существующим вакцинам — это 13 случаев на 10 млн привитых людей. Но она всегда будет разной. Например, при вакцинации КПК (против кори, паротита и краснухи — Прим. ред.), самая высокая вероятность — 5 случаев на миллион. При пневмококке, гепатите В — 1 случай на 10 млн, что тоже бывает крайне редко. Однако это не говорит о том, что человек умирает! Если у вакцинированного появляются осложнения, ему делают укол, устраняют опасные симптомы», — объясняет врач.
Можно ли спрогнозировать аллергию
Большинство лабораторий, которые обещают вам сделать кучу анализов, после которых вы будете знать, есть ли у вас аллергия на прививку, вас обманывают. Таких анализов не существует!
«Если у человека не было раньше никаких подозрительных реакций, то он и не ходит сдавать анализы. А вот когда возникла реакция на какую-то вакцину, то важно уточнить: с каким компонентом этой вакцины эта реакция связана? Там есть белки, антибиотики», — говорит Евгений Комаровский.
И вот после того, как реакция была обнаружена с помощью определенных исследований, только тогда можно выявить специфический иммуноглобулин Е (IgE) и сказать, что это реакция на вакцину КПК и связана она не с куриным белком, который в нее входит, а с таким-то дезинфицирующим препаратом, который тоже есть в вакцине.
Противопоказания к вакцинации (при наличии смертельно опасных реакций) на следующие компоненты:
дрожжи;
желатин;
антибиотики.
Если у вас была когда-то была тяжелая реакция на антибиотик, то вы четко должны знать, в какой вакцине этот антибиотик присутствует, напоминает эксперт.
«Нормальная страна стремится привить большинство, чтобы защитить тех, кто может страдать от тяжелых осложнений».
Нужно ли пить таблетки от аллергии перед прививкой
В медицине считается, что прием антигистаминных средств перед прививкой «на всякий случай» не целесообразен. Хотя протоколы некоторых стран допускают это для детей с аллергией. Важно знать, что если ребенок в данный момент лечится от бронхиальной астмы, принимает назначенные ему препараты от аллергии, то отменять их не надо. А вот если никаких показаний к приему таблеток нет, то глотать их просто так, конечно же, не нужно, заключил эксперт.
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