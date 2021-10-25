Очень часто после приема у врача мы уходим с еще большим количеством вопросов, чем до него. Непонятно, какими последствиями на грозит поставленный диагноз, зачем пить каждый день целую пригоршню различных препаратов, не навредит ли это еще больше. А еще — множество назначенных анализов или их недостаток, противоречивые рекомендации от разных специалистов. Чтобы не чувствовать себя «обманутым» и получить исчерпывающую информацию, директор Научно-медицинского исследовательского Центра терапии и профилактики (НМИЦ ТПМ) Оксана Драпкина составила подробную инструкцию.
Оксана Драпкина
Медицина
Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава.
Исследование показало, что до 80 процентов информации, которую озвучивают на приеме у врача, пациенты просто не помнят. Возможно, причиной всему волнение перед визитом, боязнь переспрашивать или простая забывчивость. Но есть вероятность, что и врач что-то не успевает или забывает сказать. Чтобы получить максимальную пользу от приема, стоит к нему заранее подготовиться и действовать по инструкции.
Перед приемом
Сформулируйте и запишите самые важные вопросы, которые вы хотите задать врачу. Отмечайте каждый пункт во время встречи.
Запишите подробно свои симптомы: когда появились, усилились или ослабли со временем.
Запишите или принесите с собой все принимаемые лекарства, в том числе витамины и пищевые добавки.
Если необходимо, возьмите на прием кого-то из членов семьи или знакомых.
Во время приема
Не бойтесь переспрашивать, если что-то непонятно.
Записывайте то, что говорит вам врач (на бумагу или делайте аудиозапись).
По окончании приема
Убедитесь, что вы задали все вопросы из списка.
Попросите врача проверить, правильно ли вы его поняли.
Вы должны выйти из кабинета врача с пониманием того, что нужно делать, над чем работать и о чем нужно знать между визитами.
Какие вопросы нужно задать на приеме
О болезни
Что это за болезнь?
Насколько серьезно заболевание, и насколько повлияет оно на мою жизнь?
Каковы причины этого заболевания?
Могут ли мои симптомы быть причиной нескольких заболеваний?
На какие симптомы следует обратить внимание?
Могу ли я заразить других?
Какие меры я должен предпринимать, чтобы не заразить окружающих?
О лечении
Какие есть варианты лечения?
Какое время займет лечение?
Насколько эффективно это лечение?
Как я узнаю, работает ли лечение?
Есть ли побочные эффекты? Если да, то какие?
Что будет, если я не буду лечиться?
Что будет, если я пропущу прием лекарств?
Можно ли уменьшить количество лекарства?
Нужен ли мне рецепт на лекарство?
Есть ли у вас письменная информация?
Об анализах
Для чего нужен этот анализ?
Как часто мне нужно сдавать анализы?
Какие преимущества и недостатки этого анализа?
Насколько точны результаты анализов?
Что будет означать положительный результат?
Что будет означать отрицательный результат?
Как я должен подготовиться к сдаче анализов?
Когда и как я получу результаты?
Об образе жизни
Как я должен изменить свое питание?
Нужно ли мне заниматься физкультурой?
Какие упражнения вы мне посоветуете?
Что я не должен делать?
Нужно ли мне сделать какие-то прививки?
Нужно ли мне принимать витамины и пищевые добавки?
Соответствует ли мой вес норме?
О перспективах
Посоветуйте надежные источники информации о моей болезни?
Есть ли обучение или группы поддержки с моим заболеванием?
Кстати
Пациент врачу может задать практически любой вопрос. А работает ли это правило в обратном направлении? Вроде бы да — в кабинете врача слишком интимных вопросов не существует. В то же время сами медики говорят, что есть такие темы, заговаривать на которые врач должен либо очень аккуратно, либо вообще их не затрагивать. Да и вести себя обязан определенным образом. К примеру, гинеколог не должен обращаться к пациенте «моя девочка», а при осмотре не должно быть больно. На что еще обратить внимание, чтобы вычислить непрофессионала от гинекологии, читайте ЗДЕСЬ.
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