Как вести себя на приеме у врача
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Очень часто после приема у врача мы уходим с еще большим количеством вопросов, чем до него. Непонятно, какими последствиями на грозит поставленный диагноз, зачем пить каждый день целую пригоршню различных препаратов, не навредит ли это еще больше. А еще — множество назначенных анализов или их недостаток, противоречивые рекомендации от разных специалистов. Чтобы не чувствовать себя «обманутым» и получить исчерпывающую информацию, директор Научно-медицинского исследовательского Центра терапии и профилактики (НМИЦ ТПМ) Оксана Драпкина составила подробную инструкцию.

Оксана Драпкина

Оксана Драпкина

Медицина

Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава.

Исследование показало, что до 80 процентов информации, которую озвучивают на приеме у врача, пациенты просто не помнят. Возможно, причиной всему волнение перед визитом, боязнь переспрашивать или простая забывчивость. Но есть вероятность, что и врач что-то не успевает или забывает сказать. Чтобы получить максимальную пользу от приема, стоит к нему заранее подготовиться и действовать по инструкции.

Перед приемом

  • Сформулируйте и запишите самые важные вопросы, которые вы хотите задать врачу. Отмечайте каждый пункт во время встречи.

  • Запишите подробно свои симптомы: когда появились, усилились или ослабли со временем.

  • Запишите или принесите с собой все принимаемые лекарства, в том числе витамины и пищевые добавки.

  • Если необходимо, возьмите на прием кого-то из членов семьи или знакомых.

Во время приема

  • Не бойтесь переспрашивать, если что-то непонятно.

  • Записывайте то, что говорит вам врач (на бумагу или делайте аудиозапись).

По окончании приема

  • Убедитесь, что вы задали все вопросы из списка.

  • Попросите врача проверить, правильно ли вы его поняли.

Вы должны выйти из кабинета врача с пониманием того, что нужно делать, над чем работать и о чем нужно знать между визитами.

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Какие вопросы нужно задать на приеме

О болезни

  1. Что это за болезнь?

  2. Насколько серьезно заболевание, и насколько повлияет оно на мою жизнь?

  3. Каковы причины этого заболевания?

  4. Могут ли мои симптомы быть причиной нескольких заболеваний?

  5. На какие симптомы следует обратить внимание?

  6. Могу ли я заразить других?

  7. Какие меры я должен предпринимать, чтобы не заразить окружающих?

О лечении

  1. Какие есть варианты лечения?

  2. Какое время займет лечение?

  3. Насколько эффективно это лечение?

  4. Как я узнаю, работает ли лечение?

  5. Есть ли побочные эффекты? Если да, то какие?

  6. Что будет, если я не буду лечиться?

  7. Что будет, если я пропущу прием лекарств?

  8. Можно ли уменьшить количество лекарства?

  9. Нужен ли мне рецепт на лекарство?

  10. Есть ли у вас письменная информация?

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Об анализах

  1. Для чего нужен этот анализ?

  2. Как часто мне нужно сдавать анализы?

  3. Какие преимущества и недостатки этого анализа?

  4. Насколько точны результаты анализов?

  5. Что будет означать положительный результат?

  6. Что будет означать отрицательный результат?

  7. Как я должен подготовиться к сдаче анализов?

  8. Когда и как я получу результаты?

Об образе жизни

  1. Как я должен изменить свое питание?

  2. Нужно ли мне заниматься физкультурой?

  3. Какие упражнения вы мне посоветуете?

  4. Что я не должен делать?

  5. Нужно ли мне сделать какие-то прививки?

  6. Нужно ли мне принимать витамины и пищевые добавки?

  7. Соответствует ли мой вес норме?

О перспективах

  1. Посоветуйте надежные источники информации о моей болезни?

  2. Есть ли обучение или группы поддержки с моим заболеванием?

Кстати

Пациент врачу может задать практически любой вопрос. А работает ли это правило в обратном направлении? Вроде бы да — в кабинете врача слишком интимных вопросов не существует. В то же время сами медики говорят, что есть такие темы, заговаривать на которые врач должен либо очень аккуратно, либо вообще их не затрагивать. Да и вести себя обязан определенным образом. К примеру, гинеколог не должен обращаться к пациенте «моя девочка», а при осмотре не должно быть больно. На что еще обратить внимание, чтобы вычислить непрофессионала от гинекологии, читайте ЗДЕСЬ.

Алена Безменова