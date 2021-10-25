Исследование показало, что до 80 процентов информации, которую озвучивают на приеме у врача, пациенты просто не помнят. Возможно, причиной всему волнение перед визитом, боязнь переспрашивать или простая забывчивость. Но есть вероятность, что и врач что-то не успевает или забывает сказать. Чтобы получить максимальную пользу от приема, стоит к нему заранее подготовиться и действовать по инструкции.

Перед приемом

Сформулируйте и запишите самые важные вопросы, которые вы хотите задать врачу. Отмечайте каждый пункт во время встречи.

Запишите подробно свои симптомы: когда появились, усилились или ослабли со временем.

Запишите или принесите с собой все принимаемые лекарства, в том числе витамины и пищевые добавки.

Если необходимо, возьмите на прием кого-то из членов семьи или знакомых.

Во время приема

Не бойтесь переспрашивать, если что-то непонятно.

Записывайте то, что говорит вам врач (на бумагу или делайте аудиозапись).

По окончании приема

Убедитесь, что вы задали все вопросы из списка.

Попросите врача проверить, правильно ли вы его поняли.