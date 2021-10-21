Бытует мнение, что те, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, часто сталкиваются после него с осложнениями в виде сердечно-сосудистых заболеваний. Причем относится это и к переболевшим в легкой форме, и к перенесшим ковид бессимптомно. Однако с этими предположениями не согласен врач, который работает в «красной зоне» больницы №40 в Коммунарке.
Алексей Средняков
Медицина
Анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии клинической больницы №40 в Коммунарке
- Коронавирус связан с патологией дыхательной системы, — объяснил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии клинической
Если у вас появляется одышка, ее очень сложно разграничить на симптомы дыхательной недостаточности и сердечной недостаточности. Поэтому врачи напоминают: при появлении первых симптомов вируса или усилении проблем с сердечно-сосудистой системой обязательно обратитесь за консультацией.
- Коронавирус очень сильно маскирует некоторые симптомы заболевания, которые может различить только доктор, — предупредил Алексей Средняков. — Проводилось много исследований, процесс возникновения коронавируса до сих пор непонятен. Те системы и органы, которые вовлекаются в этот воспалительный процесс, имеют различное значение для организма.
У пациентов, которые попали в реанимацию, все органы испытывают колоссальную нагрузку. Сосудистая стенка не может поддерживаться в тонусе, если пациент находится на различных видах ИВЛ.
- Это делается с помощью препаратов: мы помогаем обогатить кислородом организм и стараемся максимально укоротить срок дыхательной недостаточности, — говорит Алексей Средняков.
У пожилых пациентов часто наблюдаются коморбидные состояния — связанные с основным заболевания и синдромы. Могут быть дополнительные проблемы из-за лишнего веса, погрешностей в питании, гиподинамии.
- Бывает, что пациенты на свой страх и риск, по своему мнению, меняют рекомендованную им терапию, — описывает тенденции Средняков. — Им кажется, что им назначили слишком много лекарств. Но надо понимать, что коронавирусная инфекция требует препаратов и их основные заболевания требуют препаратов, иногда это получается буквально горсть таблеток.
Но отказ от терапии, даже частичный и, казалось бы, незначительный, может привести к быстрому процессу декомпенсации, вызвать серьезные последствия. При этом, коронавирус часто протекает не прогнозируемо, а вот от сердечно-сосудистой патологии в большинстве случаев ты знаешь, чего ждать.
Реаниматолог предупреждает, при коронавирусной инфекции есть высокий риск развития микротромбов и микроэмболов. Мелкие сосуды очень важны в обмене веществ, воздуха, кислорода, углекислого газа. Если же в организме формируются тромбы большого размера, то появляется угроза закупорки крупных артерий, при его отрыве последствия возможны вплоть до летальных.
- Поэтому при ковиде требуется антикоагулянтная терапия, — объясняет Алексей Средняков. — У пациентов с нарушением сердечного ритма в организме формируется тромботическая масса, если он проходит терапию, то он уже частично защищен от тромбообразования. Однако существуют данные, что некоторые кардиопрепараты упрощают попадание коронавируса в клетки человека. Этот процесс доказали частично и в лабораторных условиях. Но надо понимать, что огромная доля пациентов по всему земному шару зависит от приема этих препаратов. Иногда польза несоизмеримо выше, чем вред.
Часто пациенты, когда слышат о вреде того или иного препарата, предпочитают от него отказаться, перейти на другой похожий, но без побочных действий.
- Большинство препаратов имеют накопительное действие, если вы смените его, то следующий начнет действовать только через 2-3 недели, в это время ваша сердечно-сосудистая система будет подвержена очень высокому риску, — предупреждает Алексей Средняков. — Вы должны запомнить, что любая терапия, какая бы информация в источниках не проскочила, отмена или коррекция дозы должна проводиться только с участием вашего лечащего врача. Нельзя прибегать к слухам. Это самое опасное.
Кто в группе риска
Фактором осложнения считается возраст пациента. Особенно у мужчин, потому что к возрасту добавляется социальный фактор.
- У сильного пола система самосохранения выражена намного ниже, чем у женщин, — говорит Алексей Средняков. — Мужчина работает и зарабатывает деньги, ему некогда болеть. Мужчины, наверное, и стареют быстрее, потому что добытчики.
Также в группе риска пациенты:
с ишемической болезнью средца;
сердечной недостаточностью;
сахарным диабетом (в том числе, со скрытым течением);
почечная недостаточность.
Портрет типичного больного коронавирусом
По мнению врача Коммунарки
человек 50 лет (пол не важен);
с одной или несколькими хроническими болезнями (диабет, гипертония, ожирение);
непривитый и не болевший.
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