- Коронавирус связан с патологией дыхательной системы, — объяснил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии клинической больницы №40 Алексей Средняков. — После того, как возникает декомпенсация системы дыхания, включаются другие органы, в том числе и сердечно-сосудистая система. Если она была задета какими-то болезнями до коронавируса, то во время дыхательной недостаточности она испытывает очень высокую нагрузку. Могут наблюдаться различные сбои в виде нарушения ритма, обостряется стенокардия.

Если у вас появляется одышка, ее очень сложно разграничить на симптомы дыхательной недостаточности и сердечной недостаточности. Поэтому врачи напоминают: при появлении первых симптомов вируса или усилении проблем с сердечно-сосудистой системой обязательно обратитесь за консультацией.

- Коронавирус очень сильно маскирует некоторые симптомы заболевания, которые может различить только доктор, — предупредил Алексей Средняков. — Проводилось много исследований, процесс возникновения коронавируса до сих пор непонятен. Те системы и органы, которые вовлекаются в этот воспалительный процесс, имеют различное значение для организма.