В условиях пандемии и четвертой волны коронавируса многие пугаются любых симптомов, хоть как-то напоминающих COVID-19 и его осложнений. Одышка, нехватка воздуха — пожалуй, один из самых опасных и тревожных. Но этот симптом также часто свидетельствует и о проблемах с сердцем. Как же понять — о чем вам сигналит организм, если дыхание прерывается и возникает чувство, что воздуха не хватает.
- Одышка возникает при болезнях сердца и сосудов, — рассказала в одном из своих
А вот у тех, кому кажется, что им периодически не хватает воздуха, хочется зевнуть, все происходит с точностью до наоборот.
- У таких людей при физической нагрузке одышки нет, многие даже занимаются спортом, и в большом объеме, посещают тренажерные залы, и там у них все хорошо, — поясняет Анна Кореневич. — А вот когда человек находится в спокойной обстановке, дома или на работе или даже ночью, или перед сном, тогда и возникают ощущения, что ему не хватает воздуха. Многих это пугает и они обращаются за помощью к кардиологу. И это правильно. Для кардиолога несложная задача — распознать сердечную и легочную патологию.
Сейчас появилось много пациентов, которые обращаются к врачам после перенесенного ковида. Если виноват фиброз и проблема в легких — одышка и нехватка воздуха у таких пациентов появляется именно при физической нагрузке. И только в тяжелых стадиях, когда уже совсем все плохо, одышка будет появляться в состоянии покоя. Тогда можно говорить о сердечной астме или серьезном фиброзе легких. Но сначала одышка появится при нагрузках — при ходьбе, беге, подъеме на этаж и так далее.
Если вы физически активны, подтянуты, занимаетесь спортом, а нехватка дыхания возникает в состоянии физического покоя, это значит, что проблема не в теле, не в сердце, не в сосудах, не в легких, а в вашем подсознании.
Врач объяснила, почему нам кажется, что не хватает воздуха. Все дело в эмоциях, которые мы испытываем и часто боимся выразить публично.
- У нас есть много негативных эмоций, которые мы в силу воспитания подавляем, — говорит Анна Кореневич. — Мы не бросаемся на обидчика, чтобы набить ему морду, а сдерживаем себя. Кто работает с клиентами, тот понимает, о чем я. Мы часто молчим, когда нам выговаривает начальник, или в семье у нас есть проблемы, которые нас тревожат. Но эмоцию никуда не денешь — она пошла, и чтобы ее остановить, наш организм делает некие усилия, возникает так называемый мышечный зажим. В спокойном состоянии он усиливается и возникают ощущения нехватки воздуха, которые бывают очень у многих.
Я часто вижу на приеме, что у пациента есть какая-то тяжесть на душе, потому что периодически он делает такие очень характерные глубокие вдохи. И я понимаю, что у человека есть негативные эмоции, которые радости ему не приносят.
- В такой ситуации надо сходить к врачу, кардиолог сразу поймет, что с вами происходит, много времени это не займет, — говорит врач. — Если кардиолог сказал, что с сердцем у вас все хорошо, то первый совет — заняться спортом, физкультурой. Эти неотработанные эмоции лучше разряжать в каком-то виде спорта, желательно, в состязательном, спортивных играх.
Для мужчин неплохо — бокс, единоборства, чтобы негатив расходовался и не возникали зажимы в теле. Женщины тоже страдают от тех же проблем. Им также хорошо помогут снимать мышечный зажим спорт, массаж, релакс, прогулки перед сном.
Но если ситуация сложнее и не помогают телесная терапия и спорт, то тогда стоит обратиться за помощью к психотерапевту. Он поможет избавиться от нежелательных неприятных состояний, когда кажется, что не хватает воздуха, дыхания, и возникают страшные мысли о заболеваниях сердца и сосудов.
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