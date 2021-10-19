- Одышка возникает при болезнях сердца и сосудов, — рассказала в одном из своих видео врач-кардиолог Анна Кореневич. — Нехватка дыхания и одышка — это первый признак сердечной недостаточности . Но в этом случае одышка развивается при любой физической нагрузке, а в покое, когда человек сел, она у него сразу проходит.

А вот у тех, кому кажется, что им периодически не хватает воздуха, хочется зевнуть, все происходит с точностью до наоборот.

- У таких людей при физической нагрузке одышки нет, многие даже занимаются спортом, и в большом объеме, посещают тренажерные залы, и там у них все хорошо, — поясняет Анна Кореневич. — А вот когда человек находится в спокойной обстановке, дома или на работе или даже ночью, или перед сном, тогда и возникают ощущения, что ему не хватает воздуха. Многих это пугает и они обращаются за помощью к кардиологу. И это правильно. Для кардиолога несложная задача — распознать сердечную и легочную патологию.