Рак груди — довольно распространенное заболевание и одно из немногих в маммологии, которое может протекать на ранних стадиях абсолютно бессимптомно. Когда какие-то признаки болезни появятся, будет упущено самое ценное — время. На ранних стадиях рак груди успешно лечат, потому-то врачи и рекомендуют обязательно проходить диспансеризацию каждый год, а то и чаще, если есть основания.
Мария Труфанова
Медицина
Врач-маммолог, хирург, онколог «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России
Сейчас есть много возможностей для диагностики рака груди на ранних стадиях. Важную роль здесь играет диспансеризация:
женщины до 40 лет без патологии в молочной железе проходят обследование раз в год: это УЗИ молочных желез;
женщины старше 40 лет — обследуются так же раз в год, но обследование начинается с проведения маммографии, далее по показаниям проводят УЗИ молочных желез;
тем, у кого выявлены изменения в молочных железах, показан более короткий срок контроля — нужно посещать врача раз в 3-6 месяцев. Это определяется индивидуально.
Есть мнение, что рак молочной железы — это только женское заболевание.
«Вынуждена разочаровать, раком молочной железы болеют и мужчины. Однако более часто сильному полу ставят диагноз „гинекомастия“. Это увеличение одной или обеих грудных желез, связанное с разрастанием ткани молочной железы», — говорит врач.
Гинекомастия бывает трех видов:
истинная — гипертрофия молочных желез,
ложная — увеличение железы за счет избыточной жировой клетчатки,
смешанная — грудные области содержат жировую и железистую ткань.
Гинекомастия — не опасное заболевание, но может приводить к развитию психоэмоционального стресса и гормональным нарушениям, которые, в свою очередь, могут спровоцировать возникновение рака молочной железы.
Заболевания груди у женщин, которые часто протекают бессимптомно
Микрокальцинаты
Это больше не болезнь, а симптом, указывающий на нее. Кальцинаты — это новообразования из солей кальция, возникающие при избытке его в организме. Также они появляются из-за изменений во время менопаузы, естественном апоптозе клеток, воспаление молочных желез, травмах или операциях и, конечно, при онкологии.
Микрокальцинаты выявляются при проведении маммографии, обнаружить их самостоятельно невозможно, так как они имеют малые размеры. Сами по себе микрокальцинаты — еще не признак ракового состояния, но часто бывают единственным симптомом онкологии молочных желез. В зависимости от размеров, формы и локализации новообразований врач определяет, отпускать ли женщину под наблюдение или нужно проводить вакуумную биопсию для подтверждения рака молочной железы.
Фиброаденома молочной железы
Доброкачественная опухоль, развивающаяся из железистой ткани. Чаще всего эта патология возникает у молодых девушек в возрасте 15-35 лет. Ведущий фактор развития фиброаденом — относительная или абсолютная гиперэстрогения (избыток эстрогенов) и дефицит прогестерона. Заподозрить фиброаденому на ранней стадии тяжело, так как болезнь протекает без видимых симптомов.
У женщин с непальпируемой (неопределяемой на ощупь) фиброаденомой рост узла может начаться во время беременности или грудного вскармливания. В большинстве случаев фиброаденома увеличивается до 2-3 сантиметров и останавливается.
Важно не забывать о листовидной фиброаденоме, которая склонна к малигнизации (перерождению в рак). Опухоль развивается у женщин 40-60 лет, по данным различных исследований, злокачественное перерождение происходит в 20-25 процентах случаев. Фиброаденомы хорошо визуализируются при маммографии и ультразвуковом исследование. Такое заболевание — это показание для проведения тонкоигольной биопсии и цитологического исследования.
Киста молочной железы
Кисту молочной железы часто путают с раком. Киста — это жидкостное образование в молочной железе различной формы. Причины ее возникновения — нарушение гормонального обмена:
нарушение функции эндокринной системы,
стрессы, расстройства психики,
аборты,
роды и т.д.
Лучший вариант диагностике кист — это УЗИ молочных желез. Лечение обычно не требуется. Однако у кист есть тенденция разрастаться и приводить к образованию больших кист, в которых может возникнуть «рак в кисте». По этому пациенткам с таким диагнозом необходимо наблюдение у маммолога.
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