Сейчас есть много возможностей для диагностики рака груди на ранних стадиях. Важную роль здесь играет диспансеризация:

женщины до 40 лет без патологии в молочной железе проходят обследование раз в год: это УЗИ молочных желез;

женщины старше 40 лет — обследуются так же раз в год, но обследование начинается с проведения маммографии, далее по показаниям проводят УЗИ молочных желез;

тем, у кого выявлены изменения в молочных железах, показан более короткий срок контроля — нужно посещать врача раз в 3-6 месяцев. Это определяется индивидуально.

Есть мнение, что рак молочной железы — это только женское заболевание.

«Вынуждена разочаровать, раком молочной железы болеют и мужчины. Однако более часто сильному полу ставят диагноз „гинекомастия“. Это увеличение одной или обеих грудных желез, связанное с разрастанием ткани молочной железы», — говорит врач.

Гинекомастия бывает трех видов:

истинная — гипертрофия молочных желез,

ложная — увеличение железы за счет избыточной жировой клетчатки,

смешанная — грудные области содержат жировую и железистую ткань.