Меланхоличное настроение, упадок сил и эмоциональное выгорание — довольно частые «спутники» осени. В это время года многие люди впадают в уныние, ощущают тоску и удрученность, виной тому уменьшение продолжительности светового дня, сокращение выработки витамина D, похолодание, частые дожди и пасмурная погода.
Кроме того, осенью заканчивается время отпусков, начинается период интенсивной работы, что в том числе негативно сказывается на психике многих людей
Ольга Дизендорф
психология
Врач-психотерапевт ФНКЦ ФМБА России
- Плюс ко всему, в это время года нарушается синтез гормона радости — серотонина, его вырабатывается значительно меньше, при этом образуется больше гормона сна — мелатонина, — поясняет психотерапевт Ольга Дизендорф. — Организму требуется время для того, чтобы адаптироваться к новым биологическим ритмам, поэтому осенняя хандра — нормальное явление, которое чаще всего проходит в течение одной-двух недель.
Врач обращает внимание, что в период межсезонья мозг, как и организм в целом, становится более уязвимым. Осенью могут обостриться более серьезные психические заболевания, например, депрессии, неврозы, дисфории (форма болезненно-пониженного настроения, характеризующаяся мрачной раздражительностью, чувством неприязни к окружающим).
- Данные патологии переходят в активную стадию по тем же причинам, по которым развивается осенняя хандра, — отмечает Ольга Дизендорф. — Однако для людей, имеющих подтвержденные клинические диагнозы, осень становится более тяжелым периодом, так как это время характеризуется особенно сильной нагрузкой на психику, что чревато усугублением течения заболеваний.
Самым морально тяжелым месяцем осени считается ноябрь. К концу года, как правило, накапливается большое количество дел и задач, которые необходимо оперативно решить, однако сил на это уже нет, поэтому у большинства людей «опускаются руки» и случается упадок сил.
Помимо этого, во многих регионах России в ноябре бывает мало солнечных дней, а абсолютная темнота наступает уже в четыре часа вечера.
- Такой короткий световой день негативно сказывается на эмоциональном состоянии, — говорит психотерапевт. — Скачки атмосферного давления, промозглые ветра и нескончаемые дожди в том числе не приносят радости. Скудный выбор фруктов и овощей на прилавках магазинов приводит к авитаминозу и снижению жизненного тонуса.
Для того, чтобы не допустить возникновение осенней хандры, справиться с меланхолией и угнетенным состоянием, необходимо всячески поднимать себе настроение, — советует эксперт.
Нужно постараться трансформировать мысли и чаще думать о хорошем, например, радоваться тому, что пошел дождь, потому что это отличный повод купить себе новый стильный зонт и прогуляться с ним по городу.
- Осенью нам хочется видеть больше ярких красок, поэтому можно попробовать обновить интерьер в квартире, купить пестрые подушки или картины, — рекомендует Ольга Дизендорф. — А можно разнообразить собственный стиль, добавить яркие акценты в повседневный образ, надеть красный шарф или берет, сделать разноцветный маникюр. Если позволяет погода — стоит почаще гулять на свежем воздухе и наблюдать за трансформацией природы. Также полезно добавить в жизнь больше физической активности, например, пойти на плавание или записаться в тренажерный зал. Занятия спортом способствуют выработке эндорфина и серотонина. Важно не забывать баловать себя — встречаться с друзьями, устраивать разгрузочные дни и позволять себе съесть любимое блюдо. Конечно, не стоит забывать о питании — осенью необходимо питаться сбалансированно, есть больше фруктов и овощей, чтобы восполнять дефицит витаминов.
Кстати
По результатам опросов, 42% жителей Санкт-Петербурга стало тяжелее справляться со стрессом и напряжением с наступлением осени. Четверть опрошенных петербуржцев также отметили, что испытывают больше стресса, когда за окном дождь и серость. Тех, кто осенью, наоборот, чувствуют прилив сил — менее трети.
Почти половина (46%) петербуржцев признались, что осенью им стало также тяжелее просыпаться по утрам, около 40% стараются как можно больше времени проводить дома, а 17% ездят сейчас в офис с меньшим энтузиазмом.
- Сниженный психоэмоциональный фон провоцируется стрессом, излишней нагрузкой не только эмоциональной, но и физической. Чтобы не впасть в депрессивное состояние постарайтесь избегать негативных контактов, если это невозможно, то попытайтесь отпускать ситуацию, абстрагироваться от нее. Чаще отдыхайте — это не только просмотр телевизора или время с близкими, но и дневной сон или пребывание в одиночестве и физические нагрузки (физкультура), — посоветовала консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Марина Решетникова.
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