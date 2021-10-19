- Плюс ко всему, в это время года нарушается синтез гормона радости — серотонина, его вырабатывается значительно меньше, при этом образуется больше гормона сна — мелатонина, — поясняет психотерапевт Ольга Дизендорф. — Организму требуется время для того, чтобы адаптироваться к новым биологическим ритмам, поэтому осенняя хандра — нормальное явление, которое чаще всего проходит в течение одной-двух недель.

Врач обращает внимание, что в период межсезонья мозг, как и организм в целом, становится более уязвимым. Осенью могут обостриться более серьезные психические заболевания, например, депрессии, неврозы, дисфории (форма болезненно-пониженного настроения, характеризующаяся мрачной раздражительностью, чувством неприязни к окружающим).

- Данные патологии переходят в активную стадию по тем же причинам, по которым развивается осенняя хандра, — отмечает Ольга Дизендорф. — Однако для людей, имеющих подтвержденные клинические диагнозы, осень становится более тяжелым периодом , так как это время характеризуется особенно сильной нагрузкой на психику, что чревато усугублением течения заболеваний.

Самым морально тяжелым месяцем осени считается ноябрь. К концу года, как правило, накапливается большое количество дел и задач, которые необходимо оперативно решить, однако сил на это уже нет, поэтому у большинства людей «опускаются руки» и случается упадок сил.

Помимо этого, во многих регионах России в ноябре бывает мало солнечных дней, а абсолютная темнота наступает уже в четыре часа вечера.

- Такой короткий световой день негативно сказывается на эмоциональном состоянии, — говорит психотерапевт. — Скачки атмосферного давления, промозглые ветра и нескончаемые дожди в том числе не приносят радости. Скудный выбор фруктов и овощей на прилавках магазинов приводит к авитаминозу и снижению жизненного тонуса.

Для того, чтобы не допустить возникновение осенней хандры, справиться с меланхолией и угнетенным состоянием, необходимо всячески поднимать себе настроение, — советует эксперт.