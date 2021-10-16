Иммунолог Крючков предупредил о затяжной суперволне коронавируса

Коронавирус в России продолжает ставить антирекорды, заболеваемость растет и растет. Так, по данный оперативного штаба за последние сутки в Петербурге выявили 3088 новых заболевших, в Москве — 6545. Всего в стране 33208 новых заразившихся, летальность тоже растет — вирус за сутки забрал еще 1002 жизни.

По прогнозам аналитиков, страну уже накрыла четвертая волна коронавируса. Прогнозы далеки от позитивных. Эту волну можно назвать настоящей суперволной, которая продлиться до весны, предупредил иммунолог Николай Крючков.

«Текущая волна, в кавычках, будет частью большой суперволны осень-зима-весна. Сейчас мы видим только ее часть. Потом будет видно, что вверх пойдет заболеваемость, затем, во второй половине ноября, у нас, скорее всего, будет стабилизация ситуации. Далее мы переждем какое-то время, и опять выше пойдет, будет уже декабрьская, а точнее, январская волна и затем, скорее всего, весенняя», — спрогнозировал Крючков в беседе с информационным порталом Ura.ru.

По словам иммунолога, сильной стабилизации ситуации и низкого уровня прироста заболевших ждать не стоит.