Новые штаммы коронавируса продолжают «разлетаться» по странам, инфекция постоянно видоизменяется. Это не может не отразиться как на тяжести заболевания, так и на первоначальных симптомах. По словам руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хидижат Омаровой, сейчас заболевшие ковидом в первую очередь стали страдать от проблем с желудочно-кишечным трактом.
«Общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частые симптомы — это тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита», —
К таким выводам специалисты пришли после метаанализа 35 исследований у пациентов с COVID-19.
Омарова также сообщила, что у некоторых пациентов нет никакой другой симптоматики, кроме проблем с ЖКТ. То есть вирус атакует только эту часть организма. Это отметил каждый десятый заболевший.
Страдать от проблем с ЖКТ пациенты с COVID-19 начали еще во вторую волну. Со временем такие симптомы ковида стали встречаться все чаще. Эксперты считают, что поражение желудка и кишечника происходит из-за повышенной проницаемости слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта — начинается системное воспаление и расстройства микроциркуляции.
«Эксперты подозревают, что желудочно-кишечный тракт наравне с органами дыхания может служить „входными воротами“ для коронавируса»
«Соляная кислота уничтожает попадающие с пищей бактерии и вирусы и препятствует их дальнейшему проникновению. Нормальная кислотность желудка составляет рН 0,8-1,5. Для сравнения можно привести рН лимона, которая равна 5,0. Это значит, что содержимое нашего желудка намного кислее сока лимона. В течение суток в здоровом органе вырабатывается 2,5 литра концентрированной соляной кислоты. Кислотность желудка может только снижаться при развитии воспалительных процессов в ЖКТ или в стрессовых ситуациях», — заключила Омарова.
Спад третьей волны коронавируса эксперты зафиксировали во второй половине августа. Однако четвертая волна неизбежна — о том, что вирус «разогнался», свидетельствуют подъем заболеваемости и заполненные койки. Аналитик Алексей Куприянов считает, что уже не осталось сомнений в том, что началась четвертая волна эпидемии. И ее сценарий гораздо хуже, чем предыдущий.
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