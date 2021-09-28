Новые штаммы коронавируса продолжают «разлетаться» по странам, инфекция постоянно видоизменяется. Это не может не отразиться как на тяжести заболевания, так и на первоначальных симптомах. По словам руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хидижат Омаровой, сейчас заболевшие ковидом в первую очередь стали страдать от проблем с желудочно-кишечным трактом.

«Общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частые симптомы — это тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита », — сообщила эксперт РИА Новостям.

К таким выводам специалисты пришли после метаанализа 35 исследований у пациентов с COVID-19.