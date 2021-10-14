Российские врачи спасли парня, у которого из-за кариеса развился абсцесс мозга

В Свердловской областной клинической больнице №1 врачи спасли 24-летнего парня с редкими осложнениями, которые развились из-за обычного кариеса. У молодого человека был гнойный синусит (воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа), поднадкостичный абсцесс (ограниченное гнойное воспаление тканей) верхнего края глазницы и абсцесс мозга (очаговое скопление гноя в полости черепа).

Как рассказал медикам пациент, проблемный зуб его никак не беспокоил. Он думал, что у него обычный кариес, который не требует срочного лечения. Врачи предположили, что какое-то время опасные осложнения протекали в вялотекущей форме, пока в один «прекрасный» день инфекционный процесс не перешел в гайморову пазуху.

За медицинской помощью молодой человек обратился, когда у него с утра сильно разболелась голова, а потом отек левый глаз. Во время осмотра врачи обнаружили тяжелые осложнения, парня срочно забрали на операцию.