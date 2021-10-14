Российские врачи спасли парня, у которого из-за кариеса развился абсцесс мозга

В Свердловской областной клинической больнице №1 врачи спасли 24-летнего парня с редкими осложнениями, которые развились из-за обычного кариеса. У молодого человека был гнойный синусит (воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа), поднадкостичный абсцесс (ограниченное гнойное воспаление тканей) верхнего края глазницы и абсцесс мозга (очаговое скопление гноя в полости черепа).
Как рассказал медикам пациент, проблемный зуб его никак не беспокоил. Он думал, что у него обычный кариес, который не требует срочного лечения. Врачи предположили, что какое-то время опасные осложнения протекали в вялотекущей форме, пока в один «прекрасный» день инфекционный процесс не перешел в гайморову пазуху.
За медицинской помощью молодой человек обратился, когда у него с утра сильно разболелась голова, а потом отек левый глаз. Во время осмотра врачи обнаружили тяжелые осложнения, парня срочно забрали на операцию.
«Мы назвали это одонтогенным абсцессом мозга. За 20 с лишним лет своей хирургической практики я впервые столкнулась с тем, чтобы у пациента одновременно развились и офтальмологическое, и нейрохирургическое осложнения. Мораль: следите за своими зубами!», —
Сначала врачи удалили проблемный зуб. Затем вскрыли и под эндовидеоскопическим контролем дренировали гайморову (верхнечелюстную) пазуху, клетки решетчатой кости (отделяющей носовую полость от полости черепа) и лобную пазуху, откуда инфекционный процесс перешел в орбиту.
После этого за дело взялись офтальмологи. Они вскрыли надкостницу (соединительную пластинку, которой выстелена внутренняя поверхность стенок глазницы) над левым глазом и установили дренажи вглубь орбиты, где скопился гной. Кроме того, они сделали разрез под глазом, куда тоже поставили дренаж, так как у пациента был отек ретроорбитальной клетчатки.
«Главное, что нам удалось сохранить пациенту зрение. Ведь обычно при „классической“ флегмоне (остром разлитом гнойном воспалении) орбиты с поражением ретроорбитальной клетчатки велика вероятность токсической атрофии зрительного нерва. А этот пациент, я считаю, вообще в рубашке родился», — говорит завотделением офтальмологии №1 Андрей Гринев.
Подключились к спасению молодого человека и нейрохирурги: доктор сделала разрез, просверлила отверстие в лобной кости черепа, после вскрыла оболочку мозга и удалила скопившееся гнойное содержимое. В общей сложности операция длилась около 3,5 часа. Через пару дней офтальмологи провели еще одно вмешательство: у пациента образовалась флегмона верхнего века, которую также пришлось вскрывать и дренировать.
Только после всех этих вмешательств парень пошел на поправку. Сейчас он чувствует себя хорошо — врачи уже выписали его из больницы.
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