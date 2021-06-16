Серебрение зубов

Эта методика применялась для уменьшения развития кариеса на молочных зубах, которые уже начали разрушаться — их мазали раствором нитрата серебра, который должен был приостановить инфекционный процесс.

- Проведено много исследований, которые показали неэффективность «серебрения». По факту никакой защиты от развития кариеса методика не дает — серебро слабый антисептик, к тому же короткого действия. Серебряная пленка, покрывающая зуб, очень тонкая и быстро разрушается, — говорит Юлия Раевская.

У такой «защиты» есть и еще один неприятный эффект — обработанные зубы становятся черного цвета. По словам врача, из-за этого родителям трудно понять, что действительно происходит с зубами ребёнка.

- Самое опасное, что родители не видят, развивается дальше кариозный процесс или нет. В итоге кариес перерастает в пульпит (воспаление зубного нерва) или даже в периодонтит (воспаление, которое приводит к разрушению корня зуба и костной ткани вокруг). Такие дети потом приходят к врачу уже не с болью в зубе, а со свищом на десне, — говорит доктор.

По словам Юлии Раевской, в современной частной стоматологии молочные зубы лечат «по-взрослому» — с анестезией и при необходимости с прохождением корневых каналов больного зуба. При сильном разрушении тканей зубов, чтобы сохранить их до физиологической смены, детям даже ставят коронки (стандартные металлические или эстетичные из оксида циркония).

- Четвёртые и пятые молочные зубы могут стоять до 10-12 лет, при том что кариес сейчас начинается очень рано — уже в 2-3 года родители приводят детей с глубокими кариозными полостями. Чтобы зуб прослужил еще 8-10 лет, его лечат и закрывают коронкой. На начальной стадии развития кариеса применяется малоинвазивная методика без сверления (Icon) — за счёт нанесения инфильтрата патологический кариозный процесс полностью блокируется. «Поймать» этот этап кариеса можно только на профилактических осмотрах, вот почему необходимо регулярно посещать стоматолога, — говорит врач.