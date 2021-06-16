Юлия Раевская
стоматология
Врач-стоматолог-терапевт
Серебрение зубов
Эта методика применялась для уменьшения развития кариеса на молочных зубах, которые уже начали разрушаться — их мазали раствором нитрата серебра, который должен был приостановить инфекционный процесс.
- Проведено много исследований, которые показали неэффективность «серебрения». По факту никакой защиты от развития кариеса методика не дает — серебро слабый антисептик, к тому же короткого действия. Серебряная пленка, покрывающая зуб, очень тонкая и быстро разрушается, — говорит Юлия Раевская.
У такой «защиты» есть и еще один неприятный эффект — обработанные зубы становятся черного цвета. По словам врача, из-за этого родителям трудно понять, что действительно происходит с зубами ребёнка.
- Самое опасное, что родители не видят, развивается дальше кариозный процесс или нет. В итоге кариес перерастает в пульпит (воспаление зубного нерва) или даже в периодонтит (воспаление, которое приводит к разрушению корня зуба и костной ткани вокруг). Такие дети потом приходят к врачу уже не с болью в зубе, а со свищом на десне, — говорит доктор.
По словам Юлии Раевской, в современной частной стоматологии молочные зубы лечат «по-взрослому» — с анестезией и при необходимости с прохождением корневых каналов больного зуба. При сильном разрушении тканей зубов, чтобы сохранить их до физиологической смены, детям даже ставят коронки (стандартные металлические или эстетичные из оксида циркония).
- Четвёртые и пятые молочные зубы могут стоять до 10-12 лет, при том что кариес сейчас начинается очень рано — уже в 2-3 года родители приводят детей с глубокими кариозными полостями. Чтобы зуб прослужил еще 8-10 лет, его лечат и закрывают коронкой. На начальной стадии развития кариеса применяется малоинвазивная методика без сверления (Icon) — за счёт нанесения инфильтрата патологический кариозный процесс полностью блокируется. «Поймать» этот этап кариеса можно только на профилактических осмотрах, вот почему необходимо регулярно посещать стоматолога, — говорит врач.
Металлокерамические коронки
По словам Юлии Раевской, большинство частных стоматологий, по крайней мере в Петербурге, отказались от этой технологии несколько лет назад.
- Металлокерамические коронки имеют определенную толщину (металлический каркас плюс слой керамики). Под них приходилось достаточно сильно обрабатывать и часто депульпировать (удалять нерв) еще живые зубы, чтобы потом они не заболели. Плюс ко всему такие коронки не эстетичны — просвечивание металла, иногда сколы керамики или появление серого окрашивания на десне, — объясняет стоматолог.
Сейчас на смену металлокерамике пришли безметалловые конструкции — прессованная и полевошпатная керамика, циркон.
- Эти конструкции позволяют по максимуму сохранить собственные ткани зубов, оставить их живыми. Кроме того, они намного эстетичнее и естественнее, могут спокойно прослужить более 10 лет, — заключает доктор.
Зубной порошок
Стоматологи не советуют пользоваться дома зубными порошками — в них очень крупные частицы абразива, которые царапают эмаль и вызывают повышенную чувствительность зубов.
- Многие пациенты любят зубные порошки, особенно тайские — считают, что в их составе натуральные компоненты, которые полезны для зубов. Современный тренд на эко-средства играет не последнюю роль. Действительно, натуральные ингредиенты в них есть — карбонат кальция (мел) или бикарбонат натрия (сода). Может быть еще морская соль и уголь. Все это хоть и натуральное, но для эмали абсолютно небезопасное. Сначала пациентам нравится, что зубы становятся светлее, а потом они приходят к стоматологам с жалобами на высокую чувствительность и повреждения десневого края. Поэтому мы не рекомендуем пользоваться зубными порошками — в лучшем случае их можно использовать для чистки зубных протезов, — говорит доктор.
При покупке зубной пасты необходимо обращать внимание на индекс абразивности (RDA) — даже взрослым врачи не советуют чистить зубы пастами с RDA выше 50. Правда, этот индекс указывается далеко не на всех пастах, а только прошедших дополнительные исследования на абразивность — они, как правило, из более дорогого сегмента средств по уходу за зубами.
Мостовидные протезы
Раньше при утрате одного зуба обтачивали соседние и ставили так называемый «мост». Сейчас стоматологи говорят: это не физиологично.
- Идет сильная перегрузка зубов, на которых держится протез — они выполняют не только свою функцию, но и утраченного. В итоге страдает связочный аппарат, который держит зуб в кости, — он начинает разрушаться, зубы становятся подвижными и быстро выпадают. Получается, потеряли один зуб, а спустя время еще и два опорных. Сейчас на место утраченного зуба ставят имплантат. Некоторые до сих пор боятся, что он не приживется. Но это миф. Технология отработана и приживаемость составляет более 99%. К тому же практически не осталось противопоказаний для имплантации — даже при дефиците костной ткани все решаемо, — говорит врач.
Цементные пломбы
Так называемые цементные пломбы бывают двух видов: силикатные (содержат кремний, оксид алюминия, кальция и фтора) и фосфатные (на цинковой основе). По словам Юлии Раевской, такие пломбировочные материалы в современной стоматологии уже не используют. Врач перечислила основные минусы технологии, которых оказалось немало:
- У пациентов сейчас большая потребность в эстетике, цементные пломбы ее явно не удовлетворяют. Они быстро затвердевают, поэтому врачу очень сложно смоделировать реставрацию с учетом всех анатомических особенностей зуба. Кроме того, они трудно поддаются полировке, в результате чего остаются шероховатыми. Любая неровная поверхность в полости рта быстро накапливает налет — прекрасную пищу для бактерий. Получается, мы вылечили кариес, но из-за прикрепления налёта к пломбе происходит рецидив инфекционного процесса и надо снова идти к стоматологу. Еще один минус — они обладают сильной усадкой, со временем уменьшаются в объеме. Как только между пломбой и зубом образуется «щель», даже незаметная глазу, там опять же начинают размножаться патогенные микроорганизмы. И, наконец, из-за плохой адгезии (прилипания) к тканям зуба такие пломбы быстро выпадают — по сути, они держатся механически, просто за счет созданной формы полости зуба. Я уже не говорю про токсические вещества, которые цементные пломбы выделяют при отвердевании — при глубоком кариесе для защиты пульпы от токсического воздействия врачи используют подкладочный материал.
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