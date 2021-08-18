Врачи сразу двух специализированных клиник Сургута сутки спасали 71-летнюю пациентку — обе операции нельзя было откладывать, был серьезный риск для жизни. Изначально пожилая женщина поступила в травматологическую больницу с ишемическим инсультом. Медики срочно прооперировали пациентку, удалив причину инсульта — тромб. Он закупорил сосуд, снабжающий значительную часть головного мозга.
«Медлить в такие случаи нельзя — с каждой минутой возрастает вероятность необратимых последствий, —
Но после успешно проведенной операции на головном мозге жизнь женщины все равно была под угрозой. Врачи диагностировали еще и фибрилляцию предсердий и брадисистолию — аномально редкий пульс. Так, сердце женщины сокращалось всего 30 раз в минуту при норме 60-70 ударов. Медики пригласили специалиста из кардиоцентра — доктор решил, что пациентке срочно нужно установить кардиостимулятор.
«При брадисистолии у пациента „неадекватный“ кровоток. Чтобы обеспечить головной мозг и другие органы нормальным кровоснабжением, нужен кардиостимулятор. Пока пациентке установили временный водитель ритма, но не исключено, что в дальнейшем его придется заменить на постоянный», — отметил интервенционный аритмолог Денис Моргунов.
Обе операции медики проводили без наркоза — пациентке оказалось достаточно местной анестезии. Благодаря этому ее смогли прооперировать сразу две бригады за сутки.
Пока что кардиологам и неврологам сложно спрогнозировать, как поведет себя организм пациентки. Сейчас она стабильна, уже может шевелить руками и ногами. Врачи надеются, что после реабилитации она вернется к привычному образу жизни.
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