Врачи за ночь два раза спасали женщину — ее сердце едва билось, мозг был «заблокирован»
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Минздрав РФ

Врачи сразу двух специализированных клиник Сургута сутки спасали 71-летнюю пациентку — обе операции нельзя было откладывать, был серьезный риск для жизни. Изначально пожилая женщина поступила в травматологическую больницу с ишемическим инсультом. Медики срочно прооперировали пациентку, удалив причину инсульта — тромб. Он закупорил сосуд, снабжающий значительную часть головного мозга.

«Медлить в такие случаи нельзя — с каждой минутой возрастает вероятность необратимых последствий, — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сургутской травмбольницы Максим Бессмертных. — Специальное оборудование помогло нам увеличивать изображение сосудов головы и минимизировать риски. Например, в данном случае сосуд был чуть больше миллиметра в диаметре — это ювелирная работа».

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Но после успешно проведенной операции на головном мозге жизнь женщины все равно была под угрозой. Врачи диагностировали еще и фибрилляцию предсердий и брадисистолию — аномально редкий пульс. Так, сердце женщины сокращалось всего 30 раз в минуту при норме 60-70 ударов. Медики пригласили специалиста из кардиоцентра — доктор решил, что пациентке срочно нужно установить кардиостимулятор.

«При брадисистолии у пациента „неадекватный“ кровоток. Чтобы обеспечить головной мозг и другие органы нормальным кровоснабжением, нужен кардиостимулятор. Пока пациентке установили временный водитель ритма, но не исключено, что в дальнейшем его придется заменить на постоянный», — отметил интервенционный аритмолог Денис Моргунов.

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Обе операции медики проводили без наркоза — пациентке оказалось достаточно местной анестезии. Благодаря этому ее смогли прооперировать сразу две бригады за сутки.

Пока что кардиологам и неврологам сложно спрогнозировать, как поведет себя организм пациентки. Сейчас она стабильна, уже может шевелить руками и ногами. Врачи надеются, что после реабилитации она вернется к привычному образу жизни.

Софья Хромова