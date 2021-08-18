Врачи сразу двух специализированных клиник Сургута сутки спасали 71-летнюю пациентку — обе операции нельзя было откладывать, был серьезный риск для жизни. Изначально пожилая женщина поступила в травматологическую больницу с ишемическим инсультом. Медики срочно прооперировали пациентку, удалив причину инсульта — тромб. Он закупорил сосуд, снабжающий значительную часть головного мозга.

«Медлить в такие случаи нельзя — с каждой минутой возрастает вероятность необратимых последствий, — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сургутской травмбольницы Максим Бессмертных. — Специальное оборудование помогло нам увеличивать изображение сосудов головы и минимизировать риски. Например, в данном случае сосуд был чуть больше миллиметра в диаметре — это ювелирная работа».