Иногда даже самые безобидные привычки могут спровоцировать очень неожиданные последствия для здоровья. Например, наше питание. Всем известно, что избыток жирной, сладкой и острой пищи негативно скажется на состоянии желудка, кишечника. Быстрые углеводы спровоцируют набор веса. Но любовь к определенной еде и некоторые пищевые привычки могут сказаться на здоровье сердца. Об этом
Вредная диета
Когда мы хотим сбросить лишний вес, то садимся на диету. Но иногда неправильное толкование правил диеты приводит к излишнему потреблению жиров и к повышению уровня холестерина. Это может привести к развитию атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Например, это касается кето-диеты, говорит кардиолог и главный медицинский корреспондент Univision Хуан Ривера. Поэтому, прежде чем выбирай свой метод, проконсультируйтесь с врачом. И если вы решили сесть на кето-диету, то выбирайте полезные жиры: белую рыбу, авокадо, орехи.
Любовь к мороженому
Частое поедание десертов тоже может спровоцировать болезни сердца. Вредны все сладости, но первое место все же у мороженого — в нем много сахара и жира.
Но вам не стоит навсегда отказываться от любимого лакомства. И это касается не только мороженого. Старайтесь есть сладкое как можно реже, а кусочком торта или шоколадкой делится с тем, кто рядом.
Недостаток клетчатки
В любом рационе, даже если вы сидите на диете, должна быть клетчатка. Это необходимый элемент для работ всех систем организма.
«Клетчатка — это естественный детокс-агент, от которого зависят ваше сердце и толстая кишка», — говорит кардиолог и диетолог Сабрина Эрнандес. «Также было доказано, что она снижает уровень холестерина и служит пребиотиком в кишечнике, что способствует здоровью сердца и ЖКТ».
Клетчаткой богаты следующие продукты:
бобы;
цельнозерновые;
Переедание
Или же «бездумное питание», как высказался об этой привычке кардиолог. Оно чревато не только набором лишнего веса, но и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Не ешьте перед телевизором или компьютером, обдумывайте, что окажется в тарелке на ужин и перестаньте заедать стресс, просят эксперты.
«Когда вы сосредоточены на еде, вы, вероятно, чувствуете себя лучше, — говорит Эрнандес, — но эмоции, стресс или плотный график могут заставить вас есть бездумно и не замечать, сколько вы съели на самом деле».
Недостаток продуктов для сердца
Витамины и минералы, которые содержаться в определенных продуктах, защищают наше сердце и помогают ему лучше работать. Поэтому очень важно, чтобы ваш рацион был разнообразным. «Не забывайте „кормить“ свое сердце. Оно оценит эту заботу», — говорит кардиолог.
Для этого включите в свой рацион льняное масло, лосось, авокадо, фрукты, орехи и семена. Не забывайте про продукты, в которых много клетчатки.
Избыток калорий
Даже если вы едите только здоровую пищу, но ее слишком много в рационе, этом может негативно сказаться на сердце. Оно, как и наша талия, не терпит, когда еды чересчур много.
«Избыток калорий должен где-то храниться, поэтому, когда ваш запас зашкаливает, это наносит ущерб организму, — говорит Эрнандес, — а лишние калории, которые не нужны, начинают циркулировать в кровотоке. Это приводит к высокому уровню холестерина».
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