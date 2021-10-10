Кардиологи США назвали пищевые привычки, которые разрушают сердце
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Иногда даже самые безобидные привычки могут спровоцировать очень неожиданные последствия для здоровья. Например, наше питание. Всем известно, что избыток жирной, сладкой и острой пищи негативно скажется на состоянии желудка, кишечника. Быстрые углеводы спровоцируют набор веса. Но любовь к определенной еде и некоторые пищевые привычки могут сказаться на здоровье сердца. Об этом пишет издание Eat This! Eat That!

Вредная диета

Когда мы хотим сбросить лишний вес, то садимся на диету. Но иногда неправильное толкование правил диеты приводит к излишнему потреблению жиров и к повышению уровня холестерина. Это может привести к развитию атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Например, это касается кето-диеты, говорит кардиолог и главный медицинский корреспондент Univision Хуан Ривера. Поэтому, прежде чем выбирай свой метод, проконсультируйтесь с врачом. И если вы решили сесть на кето-диету, то выбирайте полезные жиры: белую рыбу, авокадо, орехи.

Любовь к мороженому

Частое поедание десертов тоже может спровоцировать болезни сердца. Вредны все сладости, но первое место все же у мороженого — в нем много сахара и жира.

Но вам не стоит навсегда отказываться от любимого лакомства. И это касается не только мороженого. Старайтесь есть сладкое как можно реже, а кусочком торта или шоколадкой делится с тем, кто рядом.

Недостаток клетчатки

В любом рационе, даже если вы сидите на диете, должна быть клетчатка. Это необходимый элемент для работ всех систем организма.

«Клетчатка — это естественный детокс-агент, от которого зависят ваше сердце и толстая кишка», — говорит кардиолог и диетолог Сабрина Эрнандес. «Также было доказано, что она снижает уровень холестерина и служит пребиотиком в кишечнике, что способствует здоровью сердца и ЖКТ».

Клетчаткой богаты следующие продукты:

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Переедание

Или же «бездумное питание», как высказался об этой привычке кардиолог. Оно чревато не только набором лишнего веса, но и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Не ешьте перед телевизором или компьютером, обдумывайте, что окажется в тарелке на ужин и перестаньте заедать стресс, просят эксперты.

«Когда вы сосредоточены на еде, вы, вероятно, чувствуете себя лучше, — говорит Эрнандес, — но эмоции, стресс или плотный график могут заставить вас есть бездумно и не замечать, сколько вы съели на самом деле».

Недостаток продуктов для сердца

Витамины и минералы, которые содержаться в определенных продуктах, защищают наше сердце и помогают ему лучше работать. Поэтому очень важно, чтобы ваш рацион был разнообразным. «Не забывайте „кормить“ свое сердце. Оно оценит эту заботу», — говорит кардиолог.

Для этого включите в свой рацион льняное масло, лосось, авокадо, фрукты, орехи и семена. Не забывайте про продукты, в которых много клетчатки.

Избыток калорий

Даже если вы едите только здоровую пищу, но ее слишком много в рационе, этом может негативно сказаться на сердце. Оно, как и наша талия, не терпит, когда еды чересчур много.

«Избыток калорий должен где-то храниться, поэтому, когда ваш запас зашкаливает, это наносит ущерб организму, — говорит Эрнандес, — а лишние калории, которые не нужны, начинают циркулировать в кровотоке. Это приводит к высокому уровню холестерина».

Софья Хромова