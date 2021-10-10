Иногда даже самые безобидные привычки могут спровоцировать очень неожиданные последствия для здоровья. Например, наше питание. Всем известно, что избыток жирной, сладкой и острой пищи негативно скажется на состоянии желудка, кишечника. Быстрые углеводы спровоцируют набор веса. Но любовь к определенной еде и некоторые пищевые привычки могут сказаться на здоровье сердца. Об этом пишет издание Eat This! Eat That!

Вредная диета

Когда мы хотим сбросить лишний вес, то садимся на диету. Но иногда неправильное толкование правил диеты приводит к излишнему потреблению жиров и к повышению уровня холестерина . Это может привести к развитию атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Например, это касается кето-диеты, говорит кардиолог и главный медицинский корреспондент Univision Хуан Ривера. Поэтому, прежде чем выбирай свой метод, проконсультируйтесь с врачом. И если вы решили сесть на кето-диету, то выбирайте полезные жиры: белую рыбу, авокадо, орехи.

Любовь к мороженому

Частое поедание десертов тоже может спровоцировать болезни сердца. Вредны все сладости, но первое место все же у мороженого — в нем много сахара и жира.

Но вам не стоит навсегда отказываться от любимого лакомства. И это касается не только мороженого. Старайтесь есть сладкое как можно реже, а кусочком торта или шоколадкой делится с тем, кто рядом.

Недостаток клетчатки

В любом рационе, даже если вы сидите на диете, должна быть клетчатка. Это необходимый элемент для работ всех систем организма.

«Клетчатка — это естественный детокс-агент, от которого з ависят ваше сердце и толстая кишка », — говорит кардиолог и диетолог Сабрина Эрнандес. «Также было доказано, что она снижает уровень холестерина и служит пребиотиком в кишечнике, что способствует здоровью сердца и ЖКТ».

Клетчаткой богаты следующие продукты: