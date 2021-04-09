Мы делили апельсин: Как правильно есть полезный фрукт, разъяснила диетолог

Апельсины не зря по традиции приносят выздоравливающим в больницу. В этих фруктах содержится большое количество витамина C. Вот только есть солнечный фрукт нужно правильно, чтобы он принес пользу. Как не "растерять" витамины, рассказала врач-диетолог.

Польза апельсинов в их свойствах восстанавливать иммунитет за счет большого количества витамина C. Его содержится в одном свежем апельсине до двух суточных доз, около 100 мг.

Во время инфекционного заболевания, при ослабленном иммунитете, дозу витамина С можно увеличить до 500, 1000 миллиграммов и даже больше, хотя для этого нужны показания, пояснила врач-диетолог Ольга Перевалова.

Также апельсины содержат много витаминов группы B. Они укрепляют иммунитет и улучшают работу сосудов. Кожура апельсина - кладезь витаминов красоты, каротиноидов - это растительная форма витамина А. Они влияют на качество кожи и улучшают зрение.

Врач рекомендует правильно есть апельсины - чистить и делить на дольки руками. Выжимать из фруктов сок и резать ножом на кусочки не рекомендуется.

"Если из фрукта выжимать сок, на стакан потребуется 4-5 средних апельсинов, в этом соке будет огромное количество фруктозы, а это сахар, огромная нагрузка на поджелудочную железу. Нарезание – это соприкосновение витамина C с железом, с ножом, то есть идет окисление витамина С, и мы теряем его часть. Поэтому оптимально взять свежий фрукт, помыть его и съесть целиком, вместе с перегородками, с кожурой", – посоветовала Ольга Перевалова в интервью радио Sputnik.

Врач-диетолог также дала рецепт, как поступить, если не хочется есть апельсины с кожурой. Можно натереть цедру на терке, высушить и потом добавлять в чай или перемолоть в блендере с фруктами и ягодами и сделать полезное пюре, которое можно хранить в холодильнике и добавлять в чай, воду или компот.

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