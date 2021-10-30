- При значительной задержке воды в организме человек сразу начинает ощущать тяжесть, снижается его подвижность и активность, — говорит врач-терапевт Алексей Цыс. — Другими важными симптомами такого состояния являются отечность и припухлость конечностей (особенно ступней и лодыжек), живота, лица, увеличение живота в объеме, изменения веса, «вмятины» на коже при надавливании и некоторые другие. Проблема задержки жидкости является частой и ежедневной, а у пожилых людей может иметь постоянную форму. Провоцирующие факторы, это прежде всего, диета, гормональный дисбаланс и генетические аспекты.

Что конкретно вызывает задержку жидкости

длительный полет в самолете (из-за сидения на одном месте),

долгое стояние или сидение, в том числе, на рабочем месте (застой крови в нижних конечностях),

дисбаланс гормонов,

онкологические проблемы,

употребление большого количества натрия,

прием некоторых препаратов (химиотерапия, антидепрессанты и др.),

нарушение работы сердца,

дисфункция почек и щитовидной железы,

тромбоз вен нижних конечностей,

беременность и другие.

- Организм обычно стремится нормализовать баланс всех содержащихся в нем веществ, поэтому частично он будет корректировать это состояние, но зачастую этого оказывается недостаточно, — предупреждает врач.