Задержка жидкости в организме является одной из самых актуальных проблем в медицинской практике. Вода — основной компонент человеческого тела, поэтому любые колебания ее баланса сразу сказываются на состоянии здоровья.
Алексей Цыс
медицина
врач-терапевт, гастроэнтеролог
- При значительной задержке воды в организме человек сразу начинает ощущать тяжесть, снижается его подвижность и активность, — говорит врач-терапевт Алексей Цыс. — Другими важными симптомами такого состояния являются отечность и припухлость конечностей (особенно ступней и лодыжек), живота, лица, увеличение живота в объеме, изменения веса, «вмятины» на коже при надавливании и некоторые другие. Проблема задержки жидкости является частой и ежедневной, а у пожилых людей может иметь постоянную форму. Провоцирующие факторы, это прежде всего, диета, гормональный дисбаланс и генетические аспекты.
Что конкретно вызывает задержку жидкости
длительный полет в самолете (из-за сидения на одном месте),
долгое стояние или сидение, в том числе, на рабочем месте (застой крови в нижних конечностях),
онкологические проблемы,
прием некоторых препаратов (химиотерапия, антидепрессанты и др.),
дисфункция почек и щитовидной железы,
тромбоз вен нижних конечностей,
беременность и другие.
- Организм обычно стремится нормализовать баланс всех содержащихся в нем веществ, поэтому частично он будет корректировать это состояние, но зачастую этого оказывается недостаточно, — предупреждает врач.
Причины задержи жидкости бывают разные, в том числе жизнеугрожающие (онкология, критические сердечные застойные явления и так далее). Если вы заметили эту проблему, обратитесь к врачу.
Простые способы убрать отеки
Необходимо ограничить количество потребляемого натрия (меньше соли, искусственно обработанных продуктов).
Добавляйте в рацион продукты, богатые калием и магнием. Они помогут сбалансировать уровень натрия. Варианты включают: бананы, авокадо, помидоры, листовые овощи, например, шпинат.
Ешьте больше белковой пищи. Белок притягивает воду и сохраняет баланс в организме. Белок под названием альбумин удерживает жидкость в кровотоке, предотвращая ее утечку в ткани и последующий отек. Качественный полезный белок содержится в нежирной говядине, курице, рыбе и яйцах.
Держите ноги приподнятыми. Поднятие ступней может помочь отвести воду вверх и от нижних конечностей.
Носите компрессионный трикотаж. Он доступен в магазинах медицинских товаров, подбираться должен согласно рекомендациям врача-специалиста по сосудам (сосудистый хирург, флеболог и т.д.). Компрессионная одежда предназначена для «сжатия» ног и предотвращения скопления жидкости.
Вы можете попробовать уменьшить задержку жидкости, изменив свой образ жизни. Но лучше всего обратиться к квалифицированному доктору, который поможет вам решить эту проблему, в том числе медикаментозно.
Профилактика отеков
- Лучше всего придерживаться здорового питания и ограничить потребление продуктов с высоким содержанием натрия. Ведите дневник того, что вы делаете и едите, когда чувствуете, что у вас задерживается лишняя жидкость. Это поможет точно определить причины такого состояния. Затем вы можете внести соответствующие изменения в образ жизни, чтобы предотвратить задержку жидкости, — рекомендует врач-терапевт.
Комментарии9