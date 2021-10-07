Цинк — важный микроэлемент, который в коронавирусную эпоху у всех на слуху. Его содержат все ткани организма и он необходим для деления здоровых клеток. Цинк работает в организме, как антиоксидант, борется со свободными радикалами и замедляет процесс старения. Считается антистрессовым минералом. Цинк влияет на гормональный баланс, и даже небольшой его дефицит может привести к риску бесплодия или диабета.
А главное — цинк повышает иммунитет, борется с простудой и активен против коронавирусов. Он ингибирует (снижает скорость химических реакций) РНК многих вирусов.
Ирина Юзуп
Медицина
кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
- Цинк влияет на вирус-рецепторные взаимодействия, активирует Т-лимфоциты и другие иммунокомпетентные клетки, корректирует секрецию цитокинов (регулирует воспаление), ингибирует апоптоз («самоубийства» пораженных клеток в целях остановки производства вирусной ДНК в клеточном ядре), стимулирует производство интерферонов альфа и гамма, — поясняет врач Ирина Юзуп. — Если устранить дефицит цинка в организме, можно снизить тяжесть вирусного заболевания, риск смерти и предупредить сам факт развития заболевания.
Дефицит цинка есть у 60% населения России. Они более подвержены респираторным заболеваниям.
- Цинк часто используется в качестве натурального безрецептурного средства для борьбы с простудными заболеваниями и симптомами болезней, — говорит эксперт. — Цинк препятствует образованию бактерий и слизи в носоглотке. Ионы цинка оказывают противовирусное действие, прикрепляясь к рецепторам в эпителиальных клетках носа и блокируют их действие. Если принимать препараты цинка от 3-5 месяцев, уменьшается риск простудных заболеваний. Кроме того, при первых симптомах простуды нужно увеличить дозу приема цинка, так как наступает «цинковый провал». На фоне увеличенной дозы процесс выздоровления пойдет значительно быстрее. Удивительно, но это так.
Еще лет 10 назад от профессора Громовой слышала об исследованиях — при введении пациентам повышенных доз цинка в течение 24 часов после появления симптомов, связанных с простудой, продолжительность их значительно сокращалась по сравнению с контрольной группой, которая не принимала цинк.
Что такое цинк
В нашем организме цинк состязается по важности с железом.
В организме взрослого содержится 1-2,2 г цинка.
Максимальное его содержание — у молодых людей.
Внеклеточный цинк, находящийся в сыворотке крови, составляет лишь 2%, а 98% — это внутриклеточный цинк, содержащийся на 60% в мышцах, печени, эритроцитах, плазме, предстательной железе, сперматозоидах и на 30% в костной ткани, а также в почках и в поджелудочной железе.
Цинк во многих странах входит в комплексы лечения СПИДа. Цинк есть во многих обеззараживающих средствах для рук, присыпках, противогерпетических препаратах.
Как определить недостаток цинка
Чаще всего дефицит цинка возникает из-за недостаточного употребления продуктов, содержащих цинк, или из-за проблем с пищеварением, в результате чего цинк не полностью усваивается.
У кого может быть дефицит цинка
у тех, кто придерживается растительной диеты, не содержащей мясо или молочных продуктов (веганы или вегетарианцы). Они подвергаются наибольшему риску. Их рацион исключает основные источники пищи, содержащие цинк.
у людей, страдающих хроническими проблемами с пищеварительной системой или страдающих алкоголизмом.
у женщин, принимающих препараты для улучшения репродуктивных функций, либо проходящих гормональную терапию.
Признаки нехватки цинка в организме
тянет на соленое и сладкое,
изменение вкусовых ощущений и запахов,
увеличение или потеря веса,
выпадение волос,
проблемы с пищеварением, включая диарею,
синдром хронической усталости,
бесплодие,
гормональные проблемы, включая ПМС или менопаузу,
низкий иммунитет,
плохие концентрация и память,
плохо заживают раны, есть раздражение на кожи или инфекции,
нервная дисфункция.
Однако точно определить дефицит цинка может только врач, назначив соответствующее исследование.
Для чего еще нужен цинк организму
Цинк действует как мощный антиоксидант
Он способен помочь в борьбе с раком, является эффективным противовоспалительным и антиоксидантным средством — может бороться с окислительными реакциями в организме и снижает вероятность развития раковых заболеваний.
- Особенно важен цинк для пожилых. Его наличие в организме способствует правильному делению клеток, предотвращает их раковую мутацию и, самое главное, задерживает рост опухоли, — поясняет Ирина Юзуп. — С этим возможно и связана большая смертность пожилых при коронавирусе, по сравнению с другими возрастными группами. Установлено, что уровни оксидативного стресса значительно ниже у пациентов, принимающих цинк.
У тех, кто не принимал и не принимает цинк, более высокий уровень воспалительных цитокинов.
Цинк против диабета
Цинк уравновешивает большинство гормонов, включая инсулин — главный гормон, вовлеченный в регулирование сахара в крови, приводя его в норму. Связываясь с инсулином, он помогает правильной работе поджелудочной железы.
- Таким образом, высвобождение инсулина происходит только после попадания в кровь глюкозы, что способствует правильному использованию пищеварительных ферментов. Инсулин их связывает с клетками, в результате чего глюкоза используется в качестве энергии для организма, а не откладывается в жир, — говорит Ирина Юзуп.
Цинк поддерживает здоровье сердца через кровеносные сосуды
Важная особенность цинка для нашего организма — поддержание здоровья клеток сердечно-сосудистой системы и снижение воспалительных процессов.
- Эндотелию, выстилающему кровеносные сосуды, необходим достаточный уровень цинка, так как он помогает сердцу поддерживать нормальное кровообращение. Цинк работает как естественное гипотензивное средство, — отмечает врач.
Цинк предотвращает диарею
Из-за дефицита цинка могут возникать хронические проблемы пищеварения и даже острые кишечные инфекции.
Установлено, что добавки цинка могут быть эффективны как для профилактики, так и в качестве средства от острой диареи.
Цинк поддерживает баланс гормонов
Наличие цинка в организме человека значительно влияет на гормональный фон и репродуктивные функции — как мужчин, так и женщин. Цинк играет важную роль в производстве гормонов, естественном увеличении тестостерона, что необходимо мужчинам и женщинам. Цинк также влияет на женские половые гормоны и даже участвует в создании и высвобождении яйцеклетки, необходим для выработки эстрогена и прогестерона у женщин — гормонов, отвечающих за репродукцию.
Цинк для мужчин
Цинк играет важную роль в фертильности, модулируя уровень тестостерона в сыворотке крови у мужчин.
Дефицит цинка у молодых мужчин связан со значительным уменьшением концентрации тестостерона в сыворотке крови, что отрицательно влияет на рождаемость и снижает половое влечение.
Цинк способен потенциально улучшить низкое половое влечение, через увеличение уровня тестостерона.
В каких продуктах содержится больше всего цинка
Пырей — 1771 мг/100 г
Моллюски — 78,8
Пищевые дрожжи — 18, 75
Телятина — 12
Тыквенные семечки — 7,6
Говядина — 6,31
Миндаль — 3,57
Темный шоколад — 3,31
Кстати
Рекомендуемый уровень суточного потребления цинка для взрослого человека может меняться в зависимости от образа питания. Вегетарианцам, к примеру, его требуется больше — все потому, что цинк из продуктов животного происхождения усваивается лучше по сравнению с растительной пищей. Во всех зерновых, бобовых, масличных культурах содержится фитиновая кислота (фитаты), которая препятствует усвоению цинка.
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