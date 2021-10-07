Врач Ирина Юзуп объяснила, как проявляется дефицит цинка и чем он может быть опасен

О цинке и его пользе заговорили с новой силой с начала пандемии из-за его способности помогать при заражении коронавирусом. Но у этого минерала есть и другие «спецэффекты».