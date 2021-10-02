Тревожные новости облетели Россию: с прилавков в ближайшее время может исчезнуть «Доширак». Ничего опасного в нем не обнаружили, виной перебоев с поставками стала модернизация одного из заводов. Тревожность достигла такого масштаба, что перекупщики в сети уже предлагают один из самых любимых вкусов — с говядиной, красненький — в 100 раз дороже, чем обычно. За одну упаковку хотят не 50, а 5000 рублей. Правда, пока ажиотажного спроса на продукцию от спекулянтов нет.
«Доктор Питер» решил разобраться, почему же многие так любят «Доширак»? Может ли он быть полезным? И что происходит с организмом, когда мы едим «Доширак»? На наши вопросы ответила диетолог клиники «Сестрорецкая» Галина Ильенко.
Почему лапша быстрого приготовления так полюбилась россиянам? Возможно, потому, что основу продукта составляют макаронные изделия из пшеничной муки. Может использоваться любой сорт, но результат будет один — это мощнейший источник углеводов. Наш организм получает много энергии, которая обеспечивает суточную потребность в углеводах. В принципе, основа нашего питания — это углеводистая пища. Она дает ощущение движения, быстрого насыщения, желания жить.
Из чего это сделано
В основном, в состав лапши быстрого приготовления входит пшеничная мука, растительное масло и огромный список несильно вредных продуктов, которые, иногда, могут казаться даже полезными. Например, в лапшу добавляют порошок соевого соуса, порошок ламинарии. На первый взгляд, может показаться, что состав и не сильно плохой. Но дальше идет длинный перечень концентратов, в лапшу добавляют огромное количество пищевых добавок, эмульгаторов, клейковины, стабилизаторов с «Е». Может быть в составе и сахар. Все перечисленное разрешено пищевой промышленностью, но здоровья оно нам от этого не прибавит. Еще в лапше быстрого приготовления всегда содержится большое количество соли.
Продукт быстрого потребления, с одной стороны, содержит хорошо усваиваемый ингредиент — муку высшего сорта. Под воздействием ферментов в организме, она быстро расщепляется на составляющие. Конечным продуктом будет сахар. Он повысит в крови уровень глюкозы. Из-за этого поджелудочная железа сбросит инсулин, чтобы погасить пиковый взлет сахаров.
Цепочка будет повторяться — мука-сахар-инсулин. Это старт для развития сахарного диабета, проблем с эндокринной системой, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. Изменится обмен углеводами, а он у нас связан с жировым обменом. Последний также нарушится.
Пустые калории
Но даже если не заострять внимания на повышении глюкозы в крови, еще одна проблема лапши быстрого происхождения в том, что по желудочно-кишечному тракту она проходит очень быстро, а пользу приносит та пища, которая этот путь проходит медленно. Если бы в лапше были не просто экстракты водорослей, а морская капуста, не просто экстракт овощей, а запеченные цельные овощи, можно было бы говорить об относительной пользе.
Да и мука сама по себе неполезна. У зерна нет оболочек, остается только серединка — чистый крахмал. В лапше быстрого приготовления нет гемицеллюлозы — ключевого компонента клеточных мембран растений. Она является источником пищевых волокон, витаминов, биологически активных веществ.
Пищевых волокон в день должно быть не меньше 25-35 граммов. Допустим, вы очень хотите съесть «Доширак». Тогда его необходимо «обогатить» другими продуктами. Их не надо добавлять в лапшу, их нужно дополнительно употребить, чтобы восполнить недостаток пищевых волокон.
Итак, к одной упаковке лапши быстрого приготовления надо добавить:
полчашки овсяных отрубей и полчашки отварной чечевицы;
6-8 штук кураги или сушеного чернослива;
Яблоко или апельсин.
Только в этом случае дотация пищевых волокон будет достаточной.
Еда отчаяния
И надо понимать, что такой едой, как лапша быстрого приготовления каждый день питаться нельзя.
Это еда отчаяния. Еда форс-мажора. Она не несет в себе ничего, кроме достаточной сытости.
Даже если вы выберете дорогие аналоги, просто там внутри, вероятно, будут более ценные экстракты, но цена этих добавок не сопоставима с тем, что мы получим в итоге — быстрые углеводы. Они сродни любой конфете, любому печенью. Такой выбор никогда не сравниться с перловой кашей по полезности, с булгуром с овощами, томленной гречей.
Вообще, любые полуфабрикаты подобного типа не несут ценности с точки зрения функционального питания — продуктов которые улучшают наше здоровье. Все это эрзац-питание. Невозможно получить хорошую кашу, например, из запечатанных в полиэтиленовый пакет зерен. Это несравнимые продукты по качеству, чем те, что готовятся самостоятельно. Рафинированные продукты всегда вредны для нашего организма.
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