Что происходит с организмом, когда вы едите «Доширак»
Фото
unsplash.com

Тревожные новости облетели Россию: с прилавков в ближайшее время может исчезнуть «Доширак». Ничего опасного в нем не обнаружили, виной перебоев с поставками стала модернизация одного из заводов. Тревожность достигла такого масштаба, что перекупщики в сети уже предлагают один из самых любимых вкусов — с говядиной, красненький — в 100 раз дороже, чем обычно. За одну упаковку хотят не 50, а 5000 рублей. Правда, пока ажиотажного спроса на продукцию от спекулянтов нет.

«Доктор Питер» решил разобраться, почему же многие так любят «Доширак»? Может ли он быть полезным? И что происходит с организмом, когда мы едим «Доширак»? На наши вопросы ответила диетолог клиники «Сестрорецкая» Галина Ильенко.

Галина Ильенко

Диетология

Врач-диетолог

www.instagram.com/galgen_diyetolog/

Почему лапша быстрого приготовления так полюбилась россиянам? Возможно, потому, что основу продукта составляют макаронные изделия из пшеничной муки. Может использоваться любой сорт, но результат будет один — это мощнейший источник углеводов. Наш организм получает много энергии, которая обеспечивает суточную потребность в углеводах. В принципе, основа нашего питания — это углеводистая пища. Она дает ощущение движения, быстрого насыщения, желания жить.

Из чего это сделано

В основном, в состав лапши быстрого приготовления входит пшеничная мука, растительное масло и огромный список несильно вредных продуктов, которые, иногда, могут казаться даже полезными. Например, в лапшу добавляют порошок соевого соуса, порошок ламинарии. На первый взгляд, может показаться, что состав и не сильно плохой. Но дальше идет длинный перечень концентратов, в лапшу добавляют огромное количество пищевых добавок, эмульгаторов, клейковины, стабилизаторов с «Е». Может быть в составе и сахар. Все перечисленное разрешено пищевой промышленностью, но здоровья оно нам от этого не прибавит. Еще в лапше быстрого приготовления всегда содержится большое количество соли.

Читайте также

Продукт быстрого потребления, с одной стороны, содержит хорошо усваиваемый ингредиент — муку высшего сорта. Под воздействием ферментов в организме, она быстро расщепляется на составляющие. Конечным продуктом будет сахар. Он повысит в крови уровень глюкозы. Из-за этого поджелудочная железа сбросит инсулин, чтобы погасить пиковый взлет сахаров.

Цепочка будет повторяться — мука-сахар-инсулин. Это старт для развития сахарного диабета, проблем с эндокринной системой, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. Изменится обмен углеводами, а он у нас связан с жировым обменом. Последний также нарушится.

Пустые калории

Но даже если не заострять внимания на повышении глюкозы в крови, еще одна проблема лапши быстрого происхождения в том, что по желудочно-кишечному тракту она проходит очень быстро, а пользу приносит та пища, которая этот путь проходит медленно. Если бы в лапше были не просто экстракты водорослей, а морская капуста, не просто экстракт овощей, а запеченные цельные овощи, можно было бы говорить об относительной пользе.

Да и мука сама по себе неполезна. У зерна нет оболочек, остается только серединка — чистый крахмал. В лапше быстрого приготовления нет гемицеллюлозы — ключевого компонента клеточных мембран растений. Она является источником пищевых волокон, витаминов, биологически активных веществ.

Читайте также

Пищевых волокон в день должно быть не меньше 25-35 граммов. Допустим, вы очень хотите съесть «Доширак». Тогда его необходимо «обогатить» другими продуктами. Их не надо добавлять в лапшу, их нужно дополнительно употребить, чтобы восполнить недостаток пищевых волокон.

Итак, к одной упаковке лапши быстрого приготовления надо добавить:

  • полчашки овсяных отрубей и полчашки отварной чечевицы;

  • 6-8 штук кураги или сушеного чернослива;

  • Яблоко или апельсин.

Только в этом случае дотация пищевых волокон будет достаточной.

Еда отчаяния

И надо понимать, что такой едой, как лапша быстрого приготовления каждый день питаться нельзя.

Это еда отчаяния. Еда форс-мажора. Она не несет в себе ничего, кроме достаточной сытости.

Даже если вы выберете дорогие аналоги, просто там внутри, вероятно, будут более ценные экстракты, но цена этих добавок не сопоставима с тем, что мы получим в итоге — быстрые углеводы. Они сродни любой конфете, любому печенью. Такой выбор никогда не сравниться с перловой кашей по полезности, с булгуром с овощами, томленной гречей.

Вообще, любые полуфабрикаты подобного типа не несут ценности с точки зрения функционального питания — продуктов которые улучшают наше здоровье. Все это эрзац-питание. Невозможно получить хорошую кашу, например, из запечатанных в полиэтиленовый пакет зерен. Это несравнимые продукты по качеству, чем те, что готовятся самостоятельно. Рафинированные продукты всегда вредны для нашего организма.

Алена Безменова