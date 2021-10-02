Продукт быстрого потребления, с одной стороны, содержит хорошо усваиваемый ингредиент — муку высшего сорта. Под воздействием ферментов в организме, она быстро расщепляется на составляющие. Конечным продуктом будет сахар. Он повысит в крови уровень глюкозы. Из-за этого поджелудочная железа сбросит инсулин, чтобы погасить пиковый взлет сахаров.

Цепочка будет повторяться — мука-сахар-инсулин. Это старт для развития сахарного диабета, проблем с эндокринной системой, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. Изменится обмен углеводами, а он у нас связан с жировым обменом. Последний также нарушится.

Пустые калории

Но даже если не заострять внимания на повышении глюкозы в крови, еще одна проблема лапши быстрого происхождения в том, что по желудочно-кишечному тракту она проходит очень быстро, а пользу приносит та пища, которая этот путь проходит медленно. Если бы в лапше были не просто экстракты водорослей, а морская капуста, не просто экстракт овощей, а запеченные цельные овощи, можно было бы говорить об относительной пользе.

Да и мука сама по себе неполезна. У зерна нет оболочек, остается только серединка — чистый крахмал. В лапше быстрого приготовления нет гемицеллюлозы — ключевого компонента клеточных мембран растений. Она является источником пищевых волокон, витаминов, биологически активных веществ.