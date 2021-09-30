19 самых популярных марок тушеной свинины проверили в Роскачестве. Искали сою, красители, мясо механической обвалки и избыток бульона. Обычно в этом потребители обвиняют производителей консервов. На исследования отправились одни из самых популярных брендов, все они производятся в России, стоят за 100 граммов от 26,92 до 72,30 рублей. 18 из них были тушеной свининой высшего сорта и 1 — тушеной свининой первого сорта.
- Исследование провели по 89 показателям, среди них безопасность, качество, соблюдение требований к маркировке, гистологический и органолептический анализ, — уточнили порядок проверки в
Тест на антибиотики и бактерии
Хорошая новость — никаких отравляющих веществ в консервах не нашли. Хотя покупатели часто подозревают, что в банках в избытке содержатся антибиотики, плесень, пестициды, тяжелые металлы и прочие составляющие, которые могут вызвать проблемы не только с желудком, но и с организмом в целом.
- В проверенных нами консервах не обнаружены тяжелые металлы, пестициды и нитрозамены в количествах, которые опасны для здоровья, — сообщили в Роскачестве.
Не было в них и плесени, и дрожжей, все же многие производители позаботились о соблюдении санитарно-гигиенических требований.
- Выявлены следовые количества антибиотиков: окситетрациклина в одном образце, сульфаметазина — в двух образцах и сульфадиазина в одном, но это не считается нарушением, — объяснили проверяющие.
Куда не докладывают мясо
По нормам в мясных консервах «Свинина тушеная высшего сорта» должно быть не менее 59 процентов мяса и жира, для первого сорта допускается 57 процентов.
Больше всего мяса проверяющие обнаружили в консервах:
«Совок» — 74,2 процента;
«Мясницкий ряд» — 72,8 процента;
«Атрус» — 70,7 процента;
«Армия России» — 69,а процентов;
«Йошкар-Олинский мясокомбинат» — 69,1 процента;
«Барс» — 68,1 процента;
«Лужский консервный завод» — 66,5 процента;
«Великолукский мясокомбинат» — 62,2 процента.
Ниже нормы от установленной нормы мяса и жира содержалось в 11 образцах: «Боекомплект», «Бурятмямопром», «Главпродукт», «Елинский», «Мясокомбинат Курганский», «Ова» (высший сорт), «Ова» (первый сорт), «О’Кей», «Русский изыскъ», «Семейный бюджет», «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат».
- Самый низкий процент мяса и жира — основного продукта, оказалось в образце «Семейный бюджет» — 30,4 процента, а на 69,6 процента продукт состоял из бульона, — сообщили в Роскачестве.
Излишки жира
По ГОСТу жира в свинине тушеной высшего сорта должно быть не более 18 процентов, и 33 процентов — верхняя граница нормы для первого сорта. В двух образцах этот показатель был значительно превышен. В консервах «Совок» его было 26,8±2,1 процента, в «Мясницкий ряд» — 26,2±0,1 процента.
- Это нарушение требований ГОСТа, — заявили эксперты.
Чуть превышена была норма в консервах «Великолукский мясокомбинат», остальные соответствовали стандарту.
Низкий белок
Этот показатель также отражается на качестве консервов. Для высшего сорта, по стандарту от 1 января 2020 года, содержание белка должно быть не менее 16 процентов, для первого сорта — не менее 13 процентов.
- Лидерами по содержанию белка оказались консервы «Атрус» со средним показателем в 17,5 процента и свинина тушеная «Йошкар-Олинский мясокомбинат» — 17,4 процента, чуть отставали «Совок», «Барс» и «Армия России», — сообщили в Роскачестве.
А вот у 13 торговых марок массовая доля белка оказалась ниже нормы.
Лишние ингредиенты
В свинине тушеной должна быть: свинина, соль, лавровый лист, перец черный. Однако гистологическое исследование нашло в некоторых образцах вовсе не то, что значилось в маркировке. В консервах «Главпродукт», «Боекомплект», Бурятмяопром», «Ова» (первый сорт), «О’Кей», «Семейный бюджет» содержали свиную щековину — исследователи обнаружили частицы слюнных желез, каррагинан и крахмалосодержащий или растительный углеводных компонент.
Каррагинан — стабилизатор естественного происхождения для образования гелей и желе. Его производят из переработанных красных водорослей. Каррагинан зарегистрирован как Е407. В ГОСТе на консервы он не значится, да и добавлять его нет необходимости, так как если все делать по технологии, то желеобразователь не потребуется.
Недовес продукта
В трех образцах проверяющие выявили не соответствие указанному весу в этикетки и в реальности. Обнаружили нарушения у торговых марок «Ова» 306,772 вместо 325 граммов, «Русский изыскъ» 316 вместо 325 граммов, и «Совок»312,591 вместо 325 граммов.
Маленькие кусочки
В разогретом состоянии по ГОСТу кусочки свинины не должны быть массой менее 30 граммов, без грубой соединительной ткани, крупных кровеносных сосудов и лимфатических узлов. Частичное распадание кусочков допускается, но в основном они должны сохранять форму.
Этим требованиям не соответствовали 10 образцов:
«Ова» — грубая соединительная ткань и крупные кровеносные сосуды;
«Главпродукт», «Ова» (первый сорт), «Семейный бюджет» — вкус и запах, не свойственные тушеному мясу;
«Боекомплект» — 100 процентов содержания кусочков менее 30 граммов, «Великолукский мясокомбинат» — 86,8 процента, «Бурятмясопром» — 69 процентов, «Мясницкий ряд» — 33 процента, «О’Кей» — 30,6 процента, «Мясокомбинат Курганский» — 30 процентов, «Семейный бюджет» — 19,2 процента.
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