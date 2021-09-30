Тест на антибиотики и бактерии

Хорошая новость — никаких отравляющих веществ в консервах не нашли. Хотя покупатели часто подозревают, что в банках в избытке содержатся антибиотики, плесень, пестициды, тяжелые металлы и прочие составляющие, которые могут вызвать проблемы не только с желудком, но и с организмом в целом.

- В проверенных нами консервах не обнаружены тяжелые металлы, пестициды и нитрозамены в количествах, которые опасны для здоровья, — сообщили в Роскачестве.

Не было в них и плесени, и дрожжей, все же многие производители позаботились о соблюдении санитарно-гигиенических требований.

- Выявлены следовые количества антибиотиков: окситетрациклина в одном образце, сульфаметазина — в двух образцах и сульфадиазина в одном, но это не считается нарушением, — объяснили проверяющие.