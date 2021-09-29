Сердечный приступ возникает из-за полной или частичной блокировки артерии, питающей сердце. Человек ощущает острую боль в груди, у некоторых путается сознание и подкашиваются ноги. При малейшем подозрении на это состояние нужно вызывать скорую помощь.
Предшественниками сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инфаркта, традиционно считают высокий уровень холестерина в крови и лишний вес. Но есть еще один фактор, который мало кто учитывает — это привычка храпеть. Именно храп во сне провоцирует появление сердечного приступа. И эксперты полагают, что храпящие в большей зоне риска, нежели курильщики, пишет издание
Почему виноват храп
Дело в том, что постоянный храп может вызвать апноэ (кратковременную остановку дыхания — Прим. ред.). Исследование британских кардиологов, опубликованное в журнале
Ученые также выяснили, что у людей, которые страдают от апноэ, в два раза увеличивается риск развития сердечной аритмии, а вероятность сердечной недостаточности — на 140%.
Врачи предупреждают: людям с апноэ нужна медицинская помощь. Если его не лечить, это может привести к ряду проблем со здоровьем — гипертонии, инсульту, аритмии, диабету и ожирению. В зоне риска находятся люди с лишним весом, именно у них чаще всего случаются кратковременные остановки дыхания во сне. Также это заболевание встречается у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и может только усугубить уже имеющуюся болезнь.
Симптомы сердечного приступа
Регина Гиблин, старшая медсестра отделения кардиологии в British Heart Foundation, предупредила, что симптомы, которые испытывают женщины во время сердечного приступа, могут отличаться от тех, которые испытывают мужчины.
Общие симптомы:
внезапная боль в груди;
дискомфорт в груди, который долго не проходит;
боль, отдающая в левую руку (или сразу в обе руки);
боль в челюсти или в животе.
Женщины также могут чувствовать тошноту, головокружение, одышку, они вдруг начинают сильно паниковать, им кажется, что они вот-вот умрут. Однако диагностировать сердечный приступ лучше получается у мужчин, заключила Гиблин.
Риск смерти от инсульта или инфаркта зависит не только от возраста, веса или таких известных причин, как гипертония. По словам специалистов, страдающим мигренями или эректильной дисфункцией тоже стоит задуматься об образе жизни. Кто еще находится в зоне риска, можно прочитать здесь.
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