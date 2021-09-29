Сердечный приступ возникает из-за полной или частичной блокировки артерии, питающей сердце. Человек ощущает острую боль в груди, у некоторых путается сознание и подкашиваются ноги. При малейшем подозрении на это состояние нужно вызывать скорую помощь.

Предшественниками сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инфаркта, традиционно считают высокий уровень холестерина в крови и лишний вес. Но есть еще один фактор, который мало кто учитывает — это привычка храпеть. Именно храп во сне провоцирует появление сердечного приступа. И эксперты полагают, что храпящие в большей зоне риска, нежели курильщики, пишет издание Express .

Почему виноват храп

Дело в том, что постоянный храп может вызвать апноэ (кратковременную остановку дыхания — Прим. ред.). Исследование британских кардиологов, опубликованное в журнале Laryngoscope доказало, что у храпящих людей утолщенные артериальные стенки. Из-за храпа эти стенки набухали и травмировались, что провоцировало появление сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые также выяснили, что у людей, которые страдают от апноэ, в два раза увеличивается риск развития сердечной аритмии, а вероятность сердечной недостаточности — на 140%.

Врачи предупреждают: людям с апноэ нужна медицинская помощь. Если его не лечить, это может привести к ряду проблем со здоровьем — гипертонии, инсульту, аритмии, диабету и ожирению. В зоне риска находятся люди с лишним весом, именно у них чаще всего случаются кратковременные остановки дыхания во сне. Также это заболевание встречается у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и может только усугубить уже имеющуюся болезнь.