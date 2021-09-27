Ученые разных стран уже не первый раз пытаются обобщить опыт врачей, работающих в красных зонах ковидных больниц. На этот раз исследователи из Оксфордского университета
Какие симптомы у заразившихся
Результаты исследования показали, что наиболее распространенными симптомами, связанными с COVID-19, были температура, кашель и одышка. Однако наблюдались и некоторые различия. Среди пожилых пациентов наиболее частым симптомом было изменение сознания, в то время как у более молодых часто возникали проблемы с желудочно-кишечным трактом.
У кого выше шансы умереть от COVID-19
На риск смерти у людей, заразившихся коронавирусом, в первую очередь влияет возраст.
Исследование показало, что каждое десятилетие жизни увеличивает вероятность смерти от ковида на 50%. Кроме того, было обнаружено, что мужчины подвержены более высокому риску смерти, чем женщины.
- Риск госпитализации и тяжелого течения болезни увеличивался у пациентов в возрасте 20-30 лет и начинает снижаться с 60 лет, — отмечают при этом исследователи. — 80-летних пациентов реже госпитализируют в отделения интенсивной терапии. Также обнаружено, что мужчины чаще попадают в отделение интенсивной терапии, чем женщины.
Какие болезни влияют на риск смерти от COVID-19
гипертония,
диабет,
хронические сердечные заболевания,
хронические заболевания почек,
трансплантация,
иммуносупрессия,
хронические заболевания легких.
Беременность связана с более низким риском смерти у госпитализированных с ковид пациентов
Ранее биолог Анча Баранова
- Смертельные исходы заболевания коронавирусом встречаются у людей, переживающих сильный цитокиновый шторм и имеющих тяжелые сопутствующие заболевания. Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко, — считает Анча Баранова.
Также по ее словам, можно определить тяжесть протекания ковида. Так, если уровень С-реактивого белка у заболевшего коронавирусом в десятки раз превышает допустимые значения, то риск оказаться в отделении реанимации резко возрастает.
- Также тяжесть протекания заболевания коронавирусом можно оценить с помощью аутоантител к интерферонам — это можно сделать до наступления болезни, — уточнила Анча Баранова.
Врач-пульмонолог Олег Абакумов во время третьей волны коронавируса предупреждал, что «вирус вытаскивает и обостряет каждую патологию в организме».
- Проблема в том, что большинство пациентов о них раньше не знали, поэтому никаких препаратов не пили. Поэтому важно следить за каждым хроническим заболеванием, а пожилые должны быть под наблюдением врача, — говорил врач.
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