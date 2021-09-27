Ученые разных стран уже не первый раз пытаются обобщить опыт врачей, работающих в красных зонах ковидных больниц. На этот раз исследователи из Оксфордского университета провели масштабную работу , проанализировав данные 439 922 пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19 в период с января 2020 по май 2021 в 49 странах.

Какие симптомы у заразившихся

Результаты исследования показали, что наиболее распространенными симптомами, связанными с COVID-19, были температура, кашель и одышка. Однако наблюдались и некоторые различия. Среди пожилых пациентов наиболее частым симптомом было изменение сознания, в то время как у более молодых часто возникали проблемы с желудочно-кишечным трактом.

У кого выше шансы умереть от COVID-19

На риск смерти у людей, заразившихся коронавирусом, в первую очередь влияет возраст.