Чтобы проверить, действительно ли бабушка и внучка из Москвы отравились ядом от тараканов, который якобы случайно попал на арбуз, дезинфектор Александр Возжаев решился проверить, как опасное вещество действует на вкусовые рецепторы. Подопытным в этом опасной эксперименте стал он сам. Мужчина рассказал
«Мы пробовали вещество лямбда-цигалотрин на вкус. Так или иначе, оно попадает в рот, на язык или губы. Все знают, что оно горьковатое. От попадания на язык может произойти легкое онемение — и все. В больших количествах выпить или съесть его нереально. Летальная доза довольно существенная. Нужно выпить грамм 100 нереально горького концентрата. Там сразу рвотный рефлекс», — пояснил он.
Дезинфектор взял средство с тем же действующим веществом, которым отравилась семья. Оно оказалось ужасным на вкус, ему показалось, «будто таблетку анальгина прожевал во рту и не запил водой».
По одной из версий, отрава для тараканов проникла в треснутый арбуз. После инцидента ягода пролежала на прилавке несколько дней, а потом уже попала на стол к семье. Возжаев проверил и эту версию: положил арбуз в тазик с водой, проделал в корке отверстия отверткой, залил внутрь вещество и оставил на четыре дня. Но результат оказался аналогичным: горький вкус и рвотный рефлекс. К тому же от арбуза начал исходить специфический химический запах.
По словам дезинфектора, съесть отравленный арбуз было невозможно. Вещество, которое добавляют в яд от тараканов, специалисты называют «защитой от дураков» — человек точно почувствует вкус и запах. И даже если семья переболела коронавирусом, эффект сохраниться. После инфекции нарушаются вкусы и запахи, но базовые ощущения остаются. Они-то и помогают уловить химические примеси.
Инцидент произошел в первой половине сентября. Семья купила арбуз в магазине «Магнит» и съела его на ужин. На следующий день бабушка и внучка скончались в реанимации, мать удалось спасти. Следователи возбудили уголовное дело. По одной из версий, трагедия произошла из-за того, что в доме, где живут все пострадавшие и находится магазин «Магнит» устроили дезинфекцию от насекомых. Санитарный врач Николай Дубинин уверен — отрава ни при чем. Он рассказал «Доктору Питеру», как на самом деле должна проходить обработка помещения от насекомых. Какие ошибки могут быть допущены и кто должен нести за это ответственность.
Через несколько дней после трагедии стало известно, что в крови погибших эксперты обнаружили следы этиленгликоля — вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием. Появилась еще одна версия. Эту жидкость обычно добавляют в стеклоочистители. Но могла ли она стать причиной смерти? «Доктор Питер» спросил у токсиколога Михаила Кутушова.
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