Чтобы проверить, действительно ли бабушка и внучка из Москвы отравились ядом от тараканов, который якобы случайно попал на арбуз, дезинфектор Александр Возжаев решился проверить, как опасное вещество действует на вкусовые рецепторы. Подопытным в этом опасной эксперименте стал он сам. Мужчина рассказал «Ленте.ру» , что он отравил арбуз, а затем попробовал съесть кусок. Но эксперимент провалился: яд оказался слишком горький. Дезинфектор уверен, что отравленную мякоть невозможно съесть.

«Мы пробовали вещество лямбда-цигалотрин на вкус. Так или иначе, оно попадает в рот, на язык или губы. Все знают, что оно горьковатое. От попадания на язык может произойти легкое онемение — и все. В больших количествах выпить или съесть его нереально. Летальная доза довольно существенная. Нужно выпить грамм 100 нереально горького концентрата. Там сразу рвотный рефлекс», — пояснил он.

Дезинфектор взял средство с тем же действующим веществом, которым отравилась семья. Оно оказалось ужасным на вкус, ему показалось, «будто таблетку анальгина прожевал во рту и не запил водой».