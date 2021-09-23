Тренд на густую мужскую бороду захватил мир еще несколько лет назад: в городах стали стремительно открываться барбершопы, где мужчинам стригут, ровняют и даже укладывают бороды. Но такая мода может очень навредить как самому мужчине, так и его второй половинке. К такому выводу пришла группа швейцарских ученых,
Исследователи с помощью специального сканера проверили «содержимое» бород 18 мужчин. Для сравнения ученые также «просветили» шерсть 30 собак. Эксперимент показал: у псов уровень микробов оказался гораздо ниже, нежели у бородачей.
«Мы обнаружили значительно более высокую бактериальную нагрузку в образцах, взятых с мужской бороды, по сравнению с шерстью собак», — прокомментировал профессор Андреас Гутцайт из швейцарской клиники Хирсланден.
Исследование также показало, что высокий уровень микробов в мужских бородах не зависит от возраста — опасные микроорганизмы обнаружили в возрастной группе от 18 до 76 лет. Что касается собак, то микробы были выявлены только у 23 из 30 животных.
Помимо этого, в мужских бородах ученые нашли бактерии и даже насекомых. Последние жили в растительности на лице у семи испытуемых.
«На основании этих данных собак можно считать чистыми по сравнению с бородатыми мужчинами», — говорит доктор Гутцайт.
Кейт Флетт, основатель Фронта освобождения бороды (британская организация, которая выступает против дискриминации бородачей в обществе — Прим. ред.) усомнилась в результатах исследования. Она заявила, что мужская борода не может быть настолько «грязной», а если постараться, то подобные бактерии и микробы можно найти в растительности на теле у любого человека.
Это не первое исследование, которое подтверждает опасность модного тренда. Как ранее писал «Доктор Питер», ученые Гамбургского университета пришли к выводу, что бородачи могут продлить пандемия коронавируса: медицинская маска неплотно прилегает к растительности на лице, поэтому мужчины с бородой распространяют вирус на окружающих, а также могут заразиться сами. Но есть и хорошие новости: эксперты заявили, что есть способы решить проблему и не сбривать при этом бороду.
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