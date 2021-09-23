Тренд на густую мужскую бороду захватил мир еще несколько лет назад: в городах стали стремительно открываться барбершопы, где мужчинам стригут, ровняют и даже укладывают бороды. Но такая мода может очень навредить как самому мужчине, так и его второй половинке. К такому выводу пришла группа швейцарских ученых, передает The Sun.

Исследователи с помощью специального сканера проверили «содержимое» бород 18 мужчин. Для сравнения ученые также «просветили» шерсть 30 собак. Эксперимент показал: у псов уровень микробов оказался гораздо ниже, нежели у бородачей.

«Мы обнаружили значительно более высокую бактериальную нагрузку в образцах, взятых с мужской бороды, по сравнению с шерстью собак», — прокомментировал профессор Андреас Гутцайт из швейцарской клиники Хирсланден.

Исследование также показало, что высокий уровень микробов в мужских бородах не зависит от возраста — опасные микроорганизмы обнаружили в возрастной группе от 18 до 76 лет. Что касается собак, то микробы были выявлены только у 23 из 30 животных.