Не подцепить и обезвредить. Какие бывают вши и почему они опасны - отвечает Роспотребнадзор

Педикулез или вшивость - одно из самых распространенных заболеваний в мире, его география не зависит от экономического уровня развития страны. Человек может страдать от трех видов вшей: головной, платяной и лобковой. Чем они различаются, какие заболевания переносят и как обезопасить себя от неприятных паразитов - памятка от экспертов Роспотребнадзора.

По данным ВОЗ, постоянному риску заражения педикулезом подвержены несколько миллиардов человек по всему миру. В 2020 году в России было зарегистрировано 181 524 случая . Чаще остальных от вшей страдали москвичи, а также жители Томской, Архангельской, Магаданской, Сахалинской, Вологодской и Калужской областей. В январе и феврале 2021 года эксперты зафиксировали 25 106 случаев педикулеза, 4 152 заболевших - дети.

Какие бывают вши

На человеке паразитируют три вида вшей: головная, платяная и лобковая, напоминают эксперты Роспотребнадзора

Платяная вошь живет в складках белья и одежды, особенно в швах, где и откладывает яйца, приклеивая их к ворсинкам ткани. Яйца также могут оставаться на волосах и теле человека (кроме головы). Питается 2-3 раза в сутки, насыщается за 3-10 минут. Такая вошь выпивает крови заметно больше, чем головная.

Головная вошь живет и размножается в волосистой части головы, предпочитает жить на висках, затылке и темени. Питается 2-3 раза в сутки. У человека возможно поражение смешанным педикулезом (например, одновременное присутствие головных и платяных вшей).

Третий вид - это лобковая вошь или площица, самая мелкая из вшей. Насекомые могут распространяться на всей нижней части туловища, особенно на животе, где надолго остаются характерные синюшные следы. Лобковая вошь малоподвижна, обычно остается на месте, погрузив свой хоботок в кожу человека, и сосет кровь часто и с небольшими перерывами.

Самки вшей откладывают яйца (гниды), которые развиваются в течение 5-9 дней. Продолжительность жизни взрослых особей — 27-30 дней.

Какие заболевания они переносят

Наибольшую эпидемиологическую опасность представляет платяные вши, так как они переносят возбудителей сыпного и возвратного тифов, а также волынской (окопной) лихорадки. Головная вошь, возможно, тоже может переносить сыпной и возвратный тиф, эксперты еще проводят исследования.

Еще одна опасность - вши очень быстро размножаются. Из-за их укусов у человека могут быть гнойничковые поражений кожи, иногда развиваются различные бактериальныее инфекции и аллергические реакции.

Как обезопасить себя и детей

Чаще всего человек заражется педикулезом при тесном контакте с заболевшим. Вшей можно "подцепить" в общественном транспорте, дети чаще всего их приносят из детского сада или школы. Помимо этого, заразиться можно и через расческу, резинки для волос, постельное белье.

Чтобы не заразиться педикулезом, необходимо соблюдать следующие правила:

Не разрешайте ребенку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос, так как через эти предметы передаются вши;

Проводите взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия. Осматривайте волосы и одежду у детей, если они посещают детские учреждения;

Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий;

После каникул и пребывания детей в лагере внимательно осмотрите голову ребенка сразу после его возвращения домой.

Если вы обнаружили от 1 до 5 насекомых на голове и они еще не успели отложить яйца, то их можно вычесать с помощью гребня.

Чтобы избавиться от платяных вшей, белье необходимо прокипятить, а одежду прогладить горячий утюгом (особенно швы).

В тех случаях, когда насекомые уже отложили яйца, рекомендуется применять специальные инсектицидные средства - педикулициды, предназначенные для уничтожения вшей.

Как избавиться от головных вшей

купите в аптеке средство для обработки от педикулеза с учетом возраста ребенка (на диметиконе - с 3 лет, бензилбензоате, эфирных и минеральных маслах - с 5 лет);

обработайте волосистую часть головы, перед этим внимательно изучите инструкцию;

после этого промойте голову с шампунем или детским мылом и удалите насекомых и их яйца (руками или частым гребнем);

постирайте постельное белье и одежду, прогладьте все горячим утюгом с паром;

осмотрите всех членов семьи и себя;

повторяйте осмотр ребенка и членов семьи в течение месяца через каждые 7-10 дней.

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