больница ивл калий
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На тяжесть течения COVD-19 влияют электролиты крови — минеральные соединения, которые способны проводить электрический заряд.

Особенно важен уровень калия, выяснили ученые университета в испанском Аликанте. Они провели анализ данных более трех сотен пациентов, заболевших ковидом. Те, у кого был низкий уровень калия в организме, чаще попадали на ИВЛ.

При показателях калия ниже нормы риск тяжёлого течения ковид и вероятность оказаться на ИВЛ доходил до 33%.

Правда, на уровень смертности дефицит калия не повлиял. Но длительность пребывания в больничных стенах увеличил в 2,5 раза.

Олег Абакумов

медицина

врач-терапевт, пульмонолог

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- Оказывается неспособность организма победить вирус замешана не только на очевидных вещах, — прокомментировал результаты исследования врач-пульмонолог Олег Абакумов. — Благодаря нормальному балансу калия поддерживается биологическая активность клеток. ВОЗ рекомендует употреблять не менее 3,5 мг калия в сутки для того чтобы снизить риск сердечных осложнений и тяжелого течения COVID-19.

Врач обращает внимание, что выводы ученых из Аликанте подтверждают и другие исследования, в которых проанализированы данные около 1500 пациентов, почти 20% которых были с тяжелой формой COVID-19. Снижение калия выявлено у каждого пятого.

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- Дефицит калия может возникнуть в случае, если минерал интенсивно выводится с почками, теряется при диарее или рвоте, а также при повышенном потоотделении во время лихорадки, — рассказал Олег Абакумов. Эксперт обратил внимание на то, что если дефицит калия был до болезни, то очевидно, что COVID-19 ещё больше усугубит положение. 

Какие симптомы говорят, что вам срочно надо проверить уровень калия:

  • судороги,

  • мышечные боли,

  • перебои в работе сердца,

  • частое мочеиспускание,

  • чувство жажды,

  • запоры,

  • постоянная усталость, сонливость.

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Почему уровень калия низкий — мнение Олега Абакумова

  • принимаете мочегонные препараты,

  • чрезмерное употребление алкоголя,

  • частый прием слабительных,

  • сильное потоотделение,

  • хроническая почечная недостаточность,

  • диабетический кетоацидоз (состояние, при котором в крови накапливается повышенный уровень ацетона),

  • дефицит фолиевой кислоты.

Повысить уровень калия можно, контролируя питание. Какие продукты надо включать в рацион, ранее уже рассказывал «Доктор Питер».

Важно, что опасно увеличивать потребление калия при диабете первого типа  и сердечной недостаточности.

Анна Майская