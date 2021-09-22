На тяжесть течения COVD-19 влияют электролиты крови — минеральные соединения, которые способны проводить электрический заряд.
Особенно важен уровень калия, выяснили ученые университета в испанском Аликанте. Они провели анализ данных более трех сотен пациентов, заболевших ковидом. Те, у кого был низкий уровень калия в организме, чаще попадали на ИВЛ.
При показателях калия ниже нормы риск тяжёлого течения ковид и вероятность оказаться на ИВЛ доходил до 33%.
Правда, на уровень смертности дефицит калия не повлиял. Но длительность пребывания в больничных стенах увеличил в 2,5 раза.
- Оказывается неспособность организма победить вирус замешана не только на очевидных вещах, — прокомментировал результаты исследования врач-пульмонолог Олег Абакумов. — Благодаря нормальному балансу калия поддерживается биологическая активность клеток. ВОЗ рекомендует употреблять не менее 3,5 мг калия в сутки для того чтобы снизить риск сердечных осложнений и тяжелого течения COVID-19.
Врач обращает внимание, что выводы ученых из Аликанте подтверждают и другие исследования, в которых проанализированы данные около 1500 пациентов, почти 20% которых были с тяжелой формой COVID-19. Снижение калия выявлено у каждого пятого.
- Дефицит калия может возникнуть в случае, если минерал интенсивно выводится с почками, теряется при диарее или рвоте, а также при повышенном потоотделении во время лихорадки, — рассказал Олег Абакумов. Эксперт обратил внимание на то, что если дефицит калия был до болезни, то очевидно, что COVID-19 ещё больше усугубит положение.
Какие симптомы говорят, что вам срочно надо проверить уровень калия:
судороги,
мышечные боли,
перебои в работе сердца,
частое мочеиспускание,
чувство жажды,
запоры,
постоянная усталость, сонливость.
Почему уровень калия низкий — мнение Олега Абакумова
принимаете мочегонные препараты,
чрезмерное употребление алкоголя,
частый прием слабительных,
сильное потоотделение,
хроническая почечная недостаточность,
диабетический кетоацидоз (состояние, при котором в крови накапливается повышенный уровень ацетона),
дефицит фолиевой кислоты.
Повысить уровень калия можно, контролируя питание. Какие продукты надо включать в рацион, ранее уже рассказывал «Доктор Питер».
Важно, что опасно увеличивать потребление калия при диабете первого типа и сердечной недостаточности.
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