На тяжесть течения COVD-19 влияют электролиты крови — минеральные соединения, которые способны проводить электрический заряд.

Особенно важен уровень калия, выяснили ученые университета в испанском Аликанте. Они провели анализ данных более трех сотен пациентов, заболевших ковидом. Те, у кого был низкий уровень калия в организме, чаще попадали на ИВЛ.

При показателях калия ниже нормы риск тяжёлого течения ковид и вероятность оказаться на ИВЛ доходил до 33%.

Правда, на уровень смертности дефицит калия не повлиял. Но длительность пребывания в больничных стенах увеличил в 2,5 раза.