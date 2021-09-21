«Юля Матюхина первый год работала после ординатуры, — говорит Роман Алехин. — Это был ее первый сложный случай. Бабушка 1939 года рождения была совсем анорексичная, даже вену нельзя было нащупать. Врач провела все реанимационные мероприятия, сделала непрямой массаж сердца. Но была констатирована смерть. Девушка очень переживала эту историю, как мне рассказывали ее коллеги, якобы она даже предприняла попытку самоубийства, мол, ее сняли с окна… Но мне совершенно непонятно, по какой причине было возбуждено уголовное дело против нее, ведь никакого злого умысла у нее не было. Коллеги отзываются о ней, как об очень хорошем человеке».

14 августа Юлия Матюхина констатировала смерть пациентки. Доктор проводила реанимационные мероприятия, а потом не смогла нащупать пульс, сатурация была нулевой. На следующее утро санитарка обнаружила ее в морге живой и лежащей на полу. Женщину снова госпитализировали в реанимационное отделение БМУ «Курская областная больница», где она скончалась 18 августа.

Тесты, как в кино — прошлый век