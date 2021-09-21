Теперь врача собираются судить — за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Первое слушание назначено на 29 августа. Оно пройдет в закрытом режиме в Горшеченском райсуде Курской области. Доктору грозит до двух лет лишения свободы.
Скончалась дважды
Юлия Матюхина — молодой доктор, только недавно окончившая медицинский вуз. Но ведь отличить мертвого человека от живого можно и без большого медицинского опыта. Или нет? О подробностях случившегося «Доктору Питеру» рассказал курский правозащитник Роман Алехин.
Роман Алехин
Право
правозащитник, социальный технолог (Курская область)
«Юля Матюхина первый год работала после ординатуры, — говорит Роман Алехин. — Это был ее первый сложный случай. Бабушка 1939 года рождения была совсем анорексичная, даже вену нельзя было нащупать. Врач провела все реанимационные мероприятия, сделала непрямой массаж сердца. Но была констатирована смерть. Девушка очень переживала эту историю, как мне рассказывали ее коллеги, якобы она даже предприняла попытку самоубийства, мол, ее сняли с окна… Но мне совершенно непонятно, по какой причине было возбуждено уголовное дело против нее, ведь никакого злого умысла у нее не было. Коллеги отзываются о ней, как об очень хорошем человеке».
14 августа Юлия Матюхина констатировала смерть пациентки. Доктор проводила реанимационные мероприятия, а потом не смогла нащупать пульс, сатурация была нулевой. На следующее утро санитарка обнаружила ее в морге живой и лежащей на полу. Женщину снова госпитализировали в реанимационное отделение БМУ «Курская областная больница», где она скончалась 18 августа.
Тесты, как в кино — прошлый век
Комментируя эту историю, некоторые врачи говорят о том, что врач должна была провести «зрачковую пробу» и подождать еще два часа, чтобы окончательно убедиться в смерти пациентки. Но «Правила определения смерти человека», принятые
Сергей Саяпин
медицина
врач анестезиолог-реаниматолог
«Зрачковая проба» и прочие тесты уже давно не используют, рассказывает врач-реаниматолог Сергей Саяпин. В первой половине прошлого века проверяли, жив ли человек, так: в дельтовидную мышцу плеча втыкали обычную железную иглу. Если она ржавела, то делали вывод о том, что человек еще жив. Объяснялся этот оригинальный тест тем, что у живого человека в тканях есть кислород, от которого игла окислялась. Сейчас ничего подобного реаниматологи не делают — более того, даже не щупают пульс, нельзя на это тратить время, отмечают врачи.
- Когда человек умер, начинаются реанимационные мероприятия. Достаточно просто остановки дыхания, либо агонального дыхания (частое, поверхностное, судорожное, хриплое дыхание, - Прим. ред.) для того, чтобы диагностировать смерть пациента. Это общемировая практика. Никакие специальные тесты не проводятся, — рассказывает Сергей Саяпин. — Реанимационные мероприятия заключаются в непрямом массаже сердца, вентиляции легких (если есть такая возможность). На все дается полчаса.
Если в течение получаса не устанавливается сердечный ритм и человек не приходит в сознание, то он считается умершим.
Консилиум врачей созывается только при диагностике смерти головного мозга — когда пациент лежит на искусственной вентиляции легких, сердце его бьется, а мозг уже умер. Факт биологической смерти может констатировать не только врач, но и фельдшер.
По словам Сергея Саяпина, если курский реаниматолог Юлия Матюхина заполнила протокол установления смерти человека и описала в нем проведенные реанимационные мероприятия, то судить ее не за что.
- Вряд ли кто-то скажет, что она «качала» бабушку 29,5 минуты вместо положенных 30, — говорит Сергей Саяпин. — Я думаю, что дело возбудили из-за неправильно оформленных бумаг.
ЭКГ для мертвеца
Но каким образом могла ожить в морге официально «умершая» женщина?
- Человек — материя неизведанная, — говорит Сергей Саяпин. — Бывает разное. К примеру, случается, что после полноценной реанимации, когда сделано все возможное и невозможное, но человек все равно умер, минут через десять опять начинается сердечное сокращение. Человек начинает дышать. Но надо сказать, что даже если человек «заводится» после 20 минут реанимации, шансов на то, что он хотя бы в сознание в своей жизни придет, всего 5 процентов. А если человек лежал без циркуляции 10 минут, то все — кора головного мозга уже мертва, человека нет. Считается, что при реанимации есть 5 минут до начала необратимой гибели нейронов коры головного мозга. Поэтому в некоторых медучреждениях есть ничем не регламентированное правило, такой трудовой опыт поколений: снимать трупу электрокардиограмму — как раз на случай подобных вопросов от следствия.
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