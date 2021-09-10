Сезон естественного витамина D завершается, скоро солнечных дней станет меньше, а светлое время суток начнет существенно сокращаться. В этот период мы начинаем активно добавлять в наш рацион аптечные витамины. А детям — в обязательном порядке витамин D. Финские ученые выяснили, есть ли в этом необходимость? Станут ли дети спокойнее и умнее от такой терапии?
Клиническое исследование провели для 801 семьи с детьми в возрасте от 2 недель до 24 месяцев. Вместо стандартной дозы в 400 МЕ им давали утроенную — в 1200 МЕ.
- Мы пытались выяснить, существуют ли систематические различия в этапах развитии или социально-эмоциональных проблемах и приобретении навыков между теми, кто получал стандартный объем витамина D и повышенный, — объяснила цель исследования в журнале
В исследовании участвовали здоровые доношенные дети, рожденные с 1 января 2013 года по 30 июня 2014 года в родильном доме в Хельсинки. К 30 мая завершилось двухлетнее наблюдение за малышами, данные полностью проанализировали к 31 мая 2021 года. 404 ребенка получали 400 МЕ витамина D3 перорально, 397 младенцев — 1200 МЕ.
- Мы пришли к выводу, что повышенные дозы витамина D3 не обеспечивают пользы для нервного развития детей в возрасте до 2 лет, — пришли к выводу финские ученые. — Более того, повышенные дозы могут принести потенциальный вред. Этот момент требует дальнейших исследований.
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