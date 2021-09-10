Сезон естественного витамина D завершается, скоро солнечных дней станет меньше, а светлое время суток начнет существенно сокращаться. В этот период мы начинаем активно добавлять в наш рацион аптечные витамины. А детям — в обязательном порядке витамин D. Финские ученые выяснили, есть ли в этом необходимость? Станут ли дети спокойнее и умнее от такой терапии?

Клиническое исследование провели для 801 семьи с детьми в возрасте от 2 недель до 24 месяцев. Вместо стандартной дозы в 400 МЕ им давали утроенную — в 1200 МЕ.