Начался учебный год и вновь актуальными стали вопросы питания в школьных столовых. Многие дети и родители недовольны тем, как кормят ребят на переменах и задают множество вопросов — по каким правилам и принципам готовят еду в столовых, и почему школьники отказываются ее есть.
Существуют четкие разработанные по СанПиНам правила и инструкции, по которым родители могут разобраться, что вообще можно и нельзя есть а школе — по регламенту. Такую памятку опубликовал
Эту памятку рекомендовано использовать родительским комитетам для полноценной оценки организации питания детей в школьных столовых.
- При выявлении грубых нарушений результаты такого контроля должны быть переданы вместе с обращением в адрес администрации образовательной организации, ее учредителя или оператора питания, а также в Роспотребнадзор, — отмечают в ведомстве.
Какие продукты запрещено использовать в школьном питании
Продукты домашнего приготовления.
Мясо диких животных, яйца и мясо водоплавающих птиц.
Зельцы, кровяные, ливерные, сырокопченые колбасы, заливные блюда, студни, форшмак из сельди.
Грибы, сало, маргарин, паштеты, блинчики с мясом или творогом.
Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия.
Окрошки и холодные супы.
Макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом, яичница-глазунья.
Жгучие приправы (уксус, горчица, хрен, перец острый).
Острые соусы, кетчупы, майонез, маринованные овощи и фрукты.
Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).
Арахис, карамель, в том числе леденцовая.
Газированные напитки, энергетики, натуральный кофе, квас, кумыс.
Для родителей, дети которых очень привередливы в еде и отказываются от школьных завтраков и обедов, дал советы психолог - как справиться с пищевыми расстройствами, когда ребенок годами ест одно и то же и просит подарить ему на день рождения чипсы. Нужно ли с этим бороться или оставить все как есть?
Комментарии0