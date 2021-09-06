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Начался учебный год и вновь актуальными стали вопросы питания в школьных столовых. Многие дети и родители недовольны тем, как кормят ребят на переменах и задают множество вопросов — по каким правилам и принципам готовят еду в столовых, и почему школьники отказываются ее есть.

Существуют четкие разработанные по СанПиНам правила и инструкции, по которым родители могут разобраться, что вообще можно и нельзя есть а школе — по регламенту. Такую памятку опубликовал Роспотребнадзор по Петербургу. В нем, например, есть такие блюда как яичница-глазунья, форшмак, блины с мясом и макароны по-флотски. Ими ни в коем случае нельзя кормить детей в школах.

Эту памятку рекомендовано использовать родительским комитетам для полноценной оценки организации питания детей в школьных столовых.

- При выявлении грубых нарушений результаты такого контроля должны быть переданы вместе с обращением в адрес администрации образовательной организации, ее учредителя или оператора питания, а также в Роспотребнадзор, — отмечают в ведомстве.

Какие продукты запрещено использовать в школьном питании

  1. Продукты домашнего приготовления.

  2. Мясо диких животных, яйца и мясо водоплавающих птиц.

  3. Зельцы, кровяные, ливерные, сырокопченые колбасы, заливные блюда, студни, форшмак из сельди.

  4. Грибы, сало, маргарин, паштеты, блинчики с мясом или творогом.

  5. Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия.

  6. Окрошки и холодные супы.

  7. Макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом, яичница-глазунья.

  8. Жгучие приправы (уксус, горчица, хрен, перец острый).

  9. Острые соусы, кетчупы, майонез, маринованные овощи и фрукты.

  10. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).

  11. Арахис, карамель, в том числе леденцовая.

  12. Газированные напитки, энергетики, натуральный кофе, квас, кумыс.

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Анна Майская