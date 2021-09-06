Начался учебный год и вновь актуальными стали вопросы питания в школьных столовых. Многие дети и родители недовольны тем, как кормят ребят на переменах и задают множество вопросов — по каким правилам и принципам готовят еду в столовых, и почему школьники отказываются ее есть.

Существуют четкие разработанные по СанПиНам правила и инструкции, по которым родители могут разобраться, что вообще можно и нельзя есть а школе — по регламенту. Такую памятку опубликовал Роспотребнадзор по Петербургу. В нем, например, есть такие блюда как яичница-глазунья, форшмак, блины с мясом и макароны по-флотски. Ими ни в коем случае нельзя кормить детей в школах.

Эту памятку рекомендовано использовать родительским комитетам для полноценной оценки организации питания детей в школьных столовых.

- При выявлении грубых нарушений результаты такого контроля должны быть переданы вместе с обращением в адрес администрации образовательной организации, ее учредителя или оператора питания, а также в Роспотребнадзор, — отмечают в ведомстве.