Инсульта боятся все. Оказаться в больнице и потом проходить долгую реабилитацию не пожелает никто. Происходит инсульт при остром нарушении кровообращения в каком-либо участке головного мозга, когда, например, повреждаются кровеносные сосуды, и прекращается поступление крови, и соответственно кислорода и питательных веществ, к мозгу.
Гибель клеток мозга при инсульте может привести к тяжелой инвалидности, а в некоторых случаях и к смерти. В группе риска — гипертоники, диабетики, люди с ожирением и повышенным холестерином.
Врачи считают, что подавляющее большинство инсультов можно предотвратить, изменив образ жизни — порой достаточно лишь заняться своим здоровьем, правильно питаться и больше двигаться.
Вот одно из физических упражнений, которое, как доказали ученые, может существенно улучшить кровоток и снизить риск инсульта.
Соответствующее исследование было опубликовано в Journal of Physiology, пишет издание
Для исследования ученые разделили 39 здоровых людей на две группы. В одной испытуемые выполняли четыре типа упражнений на растяжку пять раз в неделю в течение трех месяцев. Участники второй группы не меняли образ жизни.
Результаты исследования показали, что у людей из «группы растяжки» было отмечено усиление кровообращения и оттока лимфы, а также нормализовалось давление по сравнению с первоначальными показателями.
Исследователи считают, что растяжка нижней части тела может вызвать выброс химических веществ, которые расширяют артерии, улучшая кровоток. Эффект был также замечен и в отношении артерий верхней части тела.
Ученые пришли к выводу, что такая форма физической нагрузки защищает организм от болезней сердца, диабета и инсульта, которые связаны со снижением кровотока. Они подчеркнули, что растяжка может быть особенно полезной для групп высокого риска, которые не могут тренироваться в интенсивном режиме.
Как правильно растягиваться
Перед растяжкой надо размяться, разогреть мышцы, иначе можно получить травму. Особенно тщательно стоит разминаться, если вы только что пришли в тепло с улицы в холодную погоду.
Каждое упражнение на растяжку необходимо выполнять в течение 20-30 секунд, лучше контролировать время по таймеру или через приложение. Чем дольше мышца находится в работе, тем быстрее наступает адаптация, и тем проще вам будет выполнять упражнения в будущем.
Эффективной тренировка будет, если заниматься растяжкой не менее 10-20 минут в день.
Растяжка бывает двух видов — статической и динамической. Первая полезна для достижения максимальной растяжки мышц, когда вы задерживаетесь в определенной позе на какое-то время, вторая — для прорабатывания сложных упражнений, когда вы совершаете движения с определенной амплитудой, чтобы растянуть какие-то конкретные мышцы.
Ранее исследователи выяснили факторы риска получить инсульт, на которые приходится 90% случаев.
На первом месте высокое давление, отсутствие физической нагрузки, неправильное питание и курение. Далее идут стресс, чрезмерное употребление алкоголя, проблемы с сердцем, диабет и высокий уровень холестерина.
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