Инсульта боятся все. Оказаться в больнице и потом проходить долгую реабилитацию не пожелает никто. Происходит инсульт при остром нарушении кровообращения в каком-либо участке головного мозга, когда, например, повреждаются кровеносные сосуды, и прекращается поступление крови, и соответственно кислорода и питательных веществ, к мозгу.

Гибель клеток мозга при инсульте может привести к тяжелой инвалидности, а в некоторых случаях и к смерти. В группе риска — гипертоники, диабетики, люди с ожирением и повышенным холестерином.

Врачи считают, что подавляющее большинство инсультов можно предотвратить, изменив образ жизни — порой достаточно лишь заняться своим здоровьем, правильно питаться и больше двигаться.