- Что происходит дальше?

- Дальше эта женщина злится. На самом деле злится на родителей. Но она же хорошая, разве так можно? Под гнев попадают люди, которые оказываются «под рукой» — муж, дети, коллеги. Женщина становится вечно недовольной. С супругом все это может закончиться разводом, с коллегами — увольнением. Конечно, тут поможет помощь, но у женщины в голове застряла идея: «я должна сама». Она не может позволить себе не справляться.

- Можно ли с этим как-то справиться?

Вспомните, вы пришли в этот мир не для того, чтобы мыть посуду. А для того, чтобы жить свою счастливую жизнь. Чтобы это осуществить, попробуйте с помощью психологов или самостоятельно разрешить себе просить о помощи. Ведь подсознательно вы ждете этой помощи, но никто не догадывается. Если вы тридцать лет справлялись, что произошло сейчас? Просите о помощи правильно, рассказывайте о том, что вы чувствуете. Вроде, все просто, но женщина в такой момент будет думать, что она эгоистка, что заставляет других что-то делать. Это возвращение в детство, где просьба приравнена к приказанию, посылу «надо».

Прислушивайтесь к своему состоянию. Если вы устали, не надо делать вид, что потерпите. Если человек устал, ему надо отдыхать. Устали на 5 процентов? Отдохните на 5 процентов. На 10, значит, на 10. Если вы доведете уровень усталости до 100 процентов, вы, конечно, будете что-то делать, ели волоча ноги. Но это дорога к неврозу и психиатру, так как вам понадобится медикаментозная поддержка.