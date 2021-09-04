Как часто во взрослой жизни нам приходится делать выбор между «хочу» и «надо». И чаще всего «надо» перевешивает наши желания. Хочешь конфеты, а надо брокколи, хочешь в отпуск, а надо работать. Примеров — масса. Но если вы в большинстве случаев останавливаетесь на необходимости, стоит задуматься, приносит ли вам это счастье? Чувствуете ли вы себя удовлетворенными своей жизнью? Как понять, что вы стоите на грани невроза, объяснила психолог, психотерапевт, гештальт-терапевт Янина Верженская.
Янина Верженская
Медицина, психология
Психолог, психотерапевт, гештальт-терапевтwww.instagram.com/yaninaverj/
Все мы в детстве слышали: «Ты должна убирать комнату, должна учиться, должна…» И если поддержки от родителей не было, если ребенок слышал фразы» «ничего страшного» и потерпи» — это самое страшное. Человек вырастет с ощущением своей плохости. Будет чувствовать себя не таким, потому что не сделал то, что должен. Это люди с гиперответственностью, сверхответственностью, которые всю жизнь борются за то, чтобы похвалили, или хотя бы не ругали. К чему это приводит? К постоянному ощущению, что мы недостаточно хороши. Достичь ощущения «я в порядке» практически невозможно без помощи психолога или психотерапевта.
Женщина устала, пришла с работы, но знает, что должна приготовить ужин, забрать детей из школы или сада. Иначе будет плохой женой, плохой матерью. Эта история про «соберись тряпка» уходит корнями в детство, не дает возможность жить для себя. Это приводит к заболеваниям, к мигреням, сосудистым проблемам. При этом — объективным, которые выявляются при медицинских обследованиях. А в природе этих заболеваний лежит психологическая травма детства.
«Ничего страшного» и «потерпи» — это два самых ужасных послания, которые мы можем получать в детстве.
- Что происходит дальше?
- Дальше эта женщина злится. На самом деле злится на родителей. Но она же хорошая, разве так можно? Под гнев попадают люди, которые оказываются «под рукой» — муж, дети, коллеги. Женщина становится вечно недовольной. С супругом все это может закончиться разводом, с коллегами — увольнением. Конечно, тут поможет помощь, но у женщины в голове застряла идея: «я должна сама». Она не может позволить себе не справляться.
- Можно ли с этим как-то справиться?
Вспомните, вы пришли в этот мир не для того, чтобы мыть посуду. А для того, чтобы жить свою счастливую жизнь. Чтобы это осуществить, попробуйте с помощью психологов или самостоятельно разрешить себе просить о помощи. Ведь подсознательно вы ждете этой помощи, но никто не догадывается. Если вы тридцать лет справлялись, что произошло сейчас? Просите о помощи правильно, рассказывайте о том, что вы чувствуете. Вроде, все просто, но женщина в такой момент будет думать, что она эгоистка, что заставляет других что-то делать. Это возвращение в детство, где просьба приравнена к приказанию, посылу «надо».
Прислушивайтесь к своему состоянию. Если вы устали, не надо делать вид, что потерпите. Если человек устал, ему надо отдыхать. Устали на 5 процентов? Отдохните на 5 процентов. На 10, значит, на 10. Если вы доведете уровень усталости до 100 процентов, вы, конечно, будете что-то делать, ели волоча ноги. Но это дорога к неврозу и психиатру, так как вам понадобится медикаментозная поддержка.
- Стоит ли преодолевать себя?
- Можно преодолевать, если люди находятся в осознанном состоянии. Да я устала, но я выбираю что-то делать, у меня есть какая-то цель. Не потому что я должна, а потому что я хочу быть хорошей женой, мамой, сотрудником… Преодоление возможно, но стоит сначала узнать, является ли «героизм» столь необходимым. Действительно ли от нас ждут того, что мы собираемся делать?
Важно понимать уровень усталости, есть ли в голове интроекты — информация, заложенная в нас с детства. Все в порядке, если совпадает я должна и я хочу. Если нет, ответьте на вопрос: «зачем вы это делаете?». И делайте только то, что надо вам, а не кому-то, как вам кажется.
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