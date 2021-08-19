От него никто не уйдет. В той или иной степени кризис среднего возраста затронет нас всех. Кто-то переживет его почти не заметив, кто-то круто изменит свою жизнь, а кто-то впадет в затяжную депрессию. От чего зависит тяжесть кризиса и что с ним делать, объяснил «Доктор Питер» клинический психолог Николай Чадаев.
Николай Чадаев
Психология
Кандидат психологических наук, клинический психологwww.instagram.com/chadaev_nikolay/
Кризис среднего возраста — это неустойчивое психологическое состояние у мужчин и женщин. Возраст бывает самый разный, когда кризис настигает. Но следует его ожидать в период от 35 до 50 лет. Прежде всего, состояние связано с вопросами, которые вы начнете себе задавать: «Что я сделал за свою жизнь? Каких целей достиг? Жил ли так, как хотелось?». Это оценка уже пройденного этапа и планирование будущего — к чему стремиться. Те люди, которые не могут дать ответы на вопросы, тяжело это переживают.
У мужчин и женщин серьезных отличий в протекании кризиса среднего возраста нет. Другое дело, что женщины переживают этот этап гораздо тяжелее, тут сказывается и большая эмоциональность, и беспокойство, что уходит молодость, красота. А вот от статуса в жизни кризис не зависит. Он случится и у рабочих, и у интеллигенции, и у обеспеченных людей, которые многого добились. У всех у них произойдет некий поворот в жизни.
Богатые, понимая, что достигли своей цели, возможно, ударятся в благотворительность. Кто-то поменяет профессию, кто-то семью, кто-то друзей, а кто-то страну. Последствия кризиса среднего возраста могут быть совершенно разными.
Состояние длится у людей по-разному. Если оно затягивается, то может стать причиной тяжелой депрессии. Когда человек потеряет возможность справляться с ситуацией. Будет думать о том, что жизнь постепенно движется к пенсии, а там и к смерти. В этом случае консультация специалиста просто необходима. Есть различные методики, которые позволяют выбрать правильное направление, к чему двигаться дальше. Кому-то требуется психологическая разгрузка, восстановление гармонии и ресурсности.
Когда человек понимает, как жить дальше, каких целей достигать, становится легче с каждым днем. Самое важное в выходе из кризиса среднего возраста — желание жить.
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