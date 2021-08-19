Кризис среднего возраста — это неустойчивое психологическое состояние у мужчин и женщин. Возраст бывает самый разный, когда кризис настигает. Но следует его ожидать в период от 35 до 50 лет. Прежде всего, состояние связано с вопросами, которые вы начнете себе задавать: «Что я сделал за свою жизнь? Каких целей достиг? Жил ли так, как хотелось?». Это оценка уже пройденного этапа и планирование будущего — к чему стремиться. Те люди, которые не могут дать ответы на вопросы, тяжело это переживают.

У мужчин и женщин серьезных отличий в протекании кризиса среднего возраста нет. Другое дело, что женщины переживают этот этап гораздо тяжелее, тут сказывается и большая эмоциональность, и беспокойство, что уходит молодость, красота. А вот от статуса в жизни кризис не зависит. Он случится и у рабочих, и у интеллигенции, и у обеспеченных людей, которые многого добились. У всех у них произойдет некий поворот в жизни.