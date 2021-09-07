Марина Савкина
Диагностика
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Доброкачественные опухоли растут медленно, раздвигая здоровые ткани. В этом случае клетки опухолевой ткани незначительно отличаются от клеток здоровой и не дают метастазов, то есть, не распространяются в других органах и тканях. А вот злокачественные опухоли растут быстро, прорастают в соседние ткани. Их клетки отличаются от здоровых, поэтому называются атипичными. В большинстве случаев при злокачественных новообразованиях развиваются метастазы и рецидивы.
Виды доброкачественных опухолей
Информацию о ткани, из которой состоит то или иное доброкачественное новообразование, можно узнать из его названия.
Фиброма образуется из фиброзной (волокнистой) ткани. Чаще всего это образования молочной железы, кожи, матки.
Опухоли из железистой ткани называют аденомами, часто возникают вследствие гормональных изменений. Это опухоли щитовидной железы, слюнной, молочных желез, простаты, надпочечников, гипофиза.
Липома — жировая опухоль (наиболее известна подкожная липома).
Миома — из мышечной ткани. Большинство женщин слышали о миоме матки, также бывает фибромиома, когда опухоль образована из фиброзной и мышечной тканей.
Гемангиомы состоят из кровеносных сосудов, иногда могут пульсировать. Такую сосудистую опухоль можно увидеть на коже.
На какие сигналы нужно обратить внимание
Обычно при доброкачественной опухоли общее самочувствие не страдает. При затрагивании жизненно важных органов могут быть разные симптомы.
Боли в животе при поражении желудочно-кишечного тракта. Если опухоль образовалась в области желудка, симптомы могут напоминать гастрит. Человек чувствует утомляемость, снижение аппетита, теряет вес. Осложненные доброкачественные новообразования могут кровоточить.
Обильные менструации, межменструальные кровотечения, боли внизу живота могут встречаться при доброкачественных новообразованиях женских половых органов, например, миоматозных узлах матки больших размеров. В зависимости от расположения миома может быть причиной бесплодия и невынашивания беременности.
Диагностика опухолей
Любые опухоли, как доброкачественные, так и злокачественные, на начальных стадиях выявить сложно, они никак себя не проявляют. Хотя большинство доброкачественных новообразований не приводят к раку, некоторые из них требуют более тщательного обследования и наблюдения.
Новообразования внутренних органов можно выявить только при инструментальном обследовании, например, при ультразвуковом. Но есть и те, что сами обращают на себя внимание. Это новообразования кожи: «жировики» — липомы, располагающиеся в подкожной клетчатке; фибромы и папилломы — на ножке. Хотя на первый взгляд они безобидны, при осложнении, в основном, при постоянной травматизации, могут кровоточить, «нагнаиваться».
Под воздействием УФ-облучения появляются солнечные лентиго. Часто они возникают у людей, которые в течение жизни длительно подвергались действию ультрафиолета. Таким людям следует чаще посещать дерматолога, так как у них высок риск злокачественных новообразований кожи. Также множественные себорейные кератомы, которые в основном встречаются в пожилом возрасте, могут свидетельствовать о злокачественных образованиях внутренних органов.
Изменения на коже мы замечаем чаще всего, так что если замечен быстрый рост родинок, поменялся цвет и форма образования (особенно это важно при наличии множественных родинок, невусов), сходить к врачу нужно обязательно — чтобы специалист посмотрел под дерматоскопом.
Когда доброкачественная опухоль нуждается в лечении
При доброкачественных новообразованиях часто применяется выжидательная тактика.
Но когда нарушается функция органа из-за роста опухоли, имеются косметические дефекты, происходит частая травматизация опухоли или есть подозрение на злокачественный характер, решается вопрос об удалении. Преимущественно такие опухоли удаляют хирургически, иссекают в пределах здоровой ткани. Могут также применяться, особенно на коже, криодеструкция, электро- и лазерокоагуляция. В некоторых случаях могут понадобиться лучевая терапия, гормональное лечение.
Комментарии0