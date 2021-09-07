Доброкачественные опухоли растут медленно, раздвигая здоровые ткани. В этом случае клетки опухолевой ткани незначительно отличаются от клеток здоровой и не дают метастазов, то есть, не распространяются в других органах и тканях. А вот злокачественные опухоли растут быстро, прорастают в соседние ткани. Их клетки отличаются от здоровых, поэтому называются атипичными. В большинстве случаев при злокачественных новообразованиях развиваются метастазы и рецидивы.

Виды доброкачественных опухолей

Информацию о ткани, из которой состоит то или иное доброкачественное новообразование, можно узнать из его названия.