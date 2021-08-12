Какие родинки нужно обязательно удалить
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Не беспокоит, и лучше не трогать — уверены многие, разглядывая родинки на лице, руках и ногах. Действительно, есть и есть, зачем удалять то, что не болит, не увеличивается, не изменяется. Однако врачи такого беспечного отношения не приемлют, и настоятельно рекомендуют все же посетить врача-дерматолога и продемонстрировать все свои родинки специалисту. Это поможет избежать печальных последствий.

До какого возраста могут расти родинки? Какие необходимо удалить в обязательном порядке? Рассказала врач-дерматолог Клиники Пирогова на Васильевском острове Ирина Оловянишникова.

Ирина Оловянишникова

Ирина Оловянишникова

Дерматология, венерология

Врач-дерматовенеролог

- Какие родинки все же необходимо удалить?

- Удаляют те образования, которые ощутимо выступают над уровнем кожи и расположены в местах, где происходит их постоянная травматизация — одеждой, нижним бельем, аксессуарами. Чаще всего это области шеи, подмышек, паха и спины. Даже если образование плоское, но находится, например на стопе, его тоже надо удалять из-за постоянного соприкосновения с обувью. Также удаляют родинки:

  • которые вы даже единожды случайно травмировали;

  • увеличиваются в размерах, меняют очертания и цвет;

  • появляются во взрослом возрасте;

  • доставляют вам эстетический дискомфорт.

- Может ли родинка переродиться в злокачественное образование?

- Это самый частый вопросы и самый распространенный страх по поводу родинок.

Родинки действительно могут перерождаться в злокачественные образования.

Происходит это не так часто, по статистике, перерождается одна родинка на 10 тысяч. Но если есть показания к удалению — зачем ждать и сомневаться? Особенно внимательно нужно быть людям, у кого в семье есть онкологические заболевания.

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- Если родинку удалили, может ли она снова вырасти на том же месте?

- При удалении лазером новая родинка не появится. Мы видим, где проходит граница невусных клеток в базальном слое кожи (самый нижний слой эпидермиса, прилегающий к дерме), и удаляем радикально абсолютно все клетки образования. Соответственно, при ответе на этот вопрос вспоминаем закон философии: из ничего не появляется ничего.

- Как проходит процедура удаления? Надо как-то готовиться к ней?

- Происходит бескровно и бесконтактно за счет того, что концентрированная энергия лазерного луча коагулирует (спаивает) сосуды, питающие образования. Удаляется родинка под местной анестезией, таким образом, процедура безболезненная.

- Как долго длится восстановление?

- На месте удаления образуется корочка, которая сама отпадает в течение двух недель. На ее месте сначала остается светло-розовое пятно, а со временем оно принимает естественный цвет вашей кожи. Врачи стремятся к максимальной эстетичности, чтобы не оставалось шрама.

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- Когда лучше всего удалять родинки?

- В любое время года, это не сезонная процедура. В солнечное время лучше не удалять родинки на лице, но если есть такая необходимость, просто каждые два часа обрабатывайте место удаления фотозащитным кремом с фактором 50+. 

- Если родинка очень большая, лазер с ней справится?

- Лазерные технологии дают нам возможность удалять даже крупные родинки, два сантиметра и более, если есть показания к удалению. 

- А может лучше не трогать?

- Мы чуть ли не каждый день развеиваем заблуждения пациентов. Очень часто слышим истории: у моего соседа удалили родинку, а потом он скончался. От удаления родинок не умирают! В подобных случаях, скорее всего, речь идет об удалении меланомы, то есть уже переродившейся родинки, а это действительно один из самых страшных видов рака с очень быстрым развитием метастазов. Но это не значит, что нужно пойти и удалить все родинки на теле — только те, у которых есть показания.

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Наша справка

Родинка, или невус, представляет собой доброкачественное пигментированное образование на коже. Родинка состоит из скопления меланоцитов — клеток, вырабатывающих пигмент. Как правило, родинки у нас образуются с рождения и растут вместе с нами до возраста 5-8 лет. Образования могут быть плоскими, представляя из себя чаще всего коричневые точки или пятна, или возвышаться над кожей. Родинки — это генетически заложенная особенность, в отличие, например, от папиллом — проявлений приобретенного вирусного заболевания.

Алена Безменова