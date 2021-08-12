- Когда лучше всего удалять родинки?

- В любое время года, это не сезонная процедура. В солнечное время лучше не удалять родинки на лице, но если есть такая необходимость, просто каждые два часа обрабатывайте место удаления фотозащитным кремом с фактором 50+.

- Если родинка очень большая, лазер с ней справится?

- Лазерные технологии дают нам возможность удалять даже крупные родинки, два сантиметра и более, если есть показания к удалению.

- А может лучше не трогать?

- Мы чуть ли не каждый день развеиваем заблуждения пациентов. Очень часто слышим истории: у моего соседа удалили родинку, а потом он скончался. От удаления родинок не умирают! В подобных случаях, скорее всего, речь идет об удалении меланомы, то есть уже переродившейся родинки, а это действительно один из самых страшных видов рака с очень быстрым развитием метастазов. Но это не значит, что нужно пойти и удалить все родинки на теле — только те, у которых есть показания.