Меняется температура тела и в течение жизни. Например, для новорожденных считается нормой ректальная температура в пределах 37,7 — 38,2 Со. По словам доктора, полное формирование систем теплоотдачи или сохранения тепла у ребенка наступает только к 7-8 годам, поэтому маленькие дети легко могут получить переохлаждение или перегрев, особенно в первые месяцы жизни. А в пожилом возрасте обмен веществ замедляется, снижается двигательная активность, уменьшается количество кожных сосудов, поэтому у пожилых температура в норме обычно чуть ниже, чем у молодежи.

Виноват упадок сил?

Когда градусник показывает ниже «36,3», обычно говорят: «Упадок сил». Но, по словам Сергея Мазуренко, это объяснение неверно.

- Это может указывать на сниженный обмен веществ. Стоит хорошо поесть или подвигаться, и температура тела повысится. Причем она может подняться до такой степени, что организму придется подключать дополнительные механизмы терморегуляции, чтобы ее снизить, — расширение сосудов кожи и потоотделение, — говорит доктор.

Иногда и 37,6 — вариант нормы

В норме температура тела составляет 36,5-37 градусов. У всех людей она примерно одинаковая, хотя в некоторых ситуациях повышается и это никак не связано с болезнью. Такое бывает, например, у молодых женщин до наступления менопаузы.

- Это связано с особенностями женской физиологии. В период овуляции (выход яйцеклетки из зрелого фолликула) температура тела у некоторых женщин может повышаться до 37,6 градусов и даже выше. При этом никакой патологии у них нет — это рассматривается как вариант нормы. Если после обращения к врачу обследование действительно не показывает никаких нарушений, мы советуем таким женщинам сделать график изменения температуры в течение цикла, чтобы знать его, — рассказывает доктор.