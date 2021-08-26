Непостоянная температура
Температура тела меняется в течение дня, и зависит это главным образом от обмена веществ и двигательной активности. Между тем, в организме есть жесткий механизм терморегуляции, который контролирует такие суточные колебания. По словам Сергея Мазуренко, заместителя главного врача Городской больницы Святого Георгия, этим процессом управляет гипоталамус (участок в центре головного мозга).
Сергей Мазуренко
терапия
Заместитель главного врача по терапии Городской больницы Святого Георгия, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней СПбГУ
- Как известно, человек относится к теплокровным организмам. Мы способны сохранять постоянную температуру тела независимо от температуры окружающей среды. Она поддерживается за счет основного обмена веществ и работы органов. Поэтому суточные колебания обычно незначительные — в норме до 0,5-1 градуса Со. Температура тела меняется в течение дня, обычно максимально поднимаясь вечером. Ночью, во время сна, она немного снижается, достигая минимума утром, — именно в это время суток все обменные процессы замедляются. Когда мы просыпаемся, начинаем двигаться, завтракаем, повышается обмен веществ, а вместе с ним и температура тела. Если мы лежим, ничего делаем и тем более находимся в прохладном помещении, она опять немного понижается. И так происходит постоянно, — объясняет Сергей Мазуренко.
Температура зависит также от места измерения — подмышками, в ротовой полости или анусе (ректальная). Разница, которую покажет градусник в разных местах, может достигать 1 градуса Со, а иногда и больше.
Меняется температура тела и в течение жизни. Например, для новорожденных считается нормой ректальная температура в пределах 37,7 — 38,2 Со. По словам доктора, полное формирование систем теплоотдачи или сохранения тепла у ребенка наступает только к 7-8 годам, поэтому маленькие дети легко могут получить переохлаждение или перегрев, особенно в первые месяцы жизни. А в пожилом возрасте обмен веществ замедляется, снижается двигательная активность, уменьшается количество кожных сосудов, поэтому у пожилых температура в норме обычно чуть ниже, чем у молодежи.
Виноват упадок сил?
Когда градусник показывает ниже «36,3», обычно говорят: «Упадок сил». Но, по словам Сергея Мазуренко, это объяснение неверно.
- Это может указывать на сниженный обмен веществ. Стоит хорошо поесть или подвигаться, и температура тела повысится. Причем она может подняться до такой степени, что организму придется подключать дополнительные механизмы терморегуляции, чтобы ее снизить, — расширение сосудов кожи и потоотделение, — говорит доктор.
Иногда и 37,6 — вариант нормы
В норме температура тела составляет 36,5-37 градусов. У всех людей она примерно одинаковая, хотя в некоторых ситуациях повышается и это никак не связано с болезнью. Такое бывает, например, у молодых женщин до наступления менопаузы.
- Это связано с особенностями женской физиологии. В период овуляции (выход яйцеклетки из зрелого фолликула) температура тела у некоторых женщин может повышаться до 37,6 градусов и даже выше. При этом никакой патологии у них нет — это рассматривается как вариант нормы. Если после обращения к врачу обследование действительно не показывает никаких нарушений, мы советуем таким женщинам сделать график изменения температуры в течение цикла, чтобы знать его, — рассказывает доктор.
От стресса до недостатка гормонов
Низкая температура тела наиболее опасна при переохлаждении, когда она может опускаться ниже 32 градусов.
- Если мы оказываемся в холодной воде, которая в принципе проводит тепло в 240 раз быстрее воздуха, организм может быстро погибнуть даже при относительно прохладной температуре. Переохлаждение приводит к резкому падению обмена веществ, появляется слабость, заторможенность и дальше человек может просто навсегда заснуть, как было с героем фильма «Титаник». Так могут погибнуть и подготовленные пловцы, участвующие в длительных заплывах в холодной воде. Смертельная температура тела для человека, когда может наступить остановка дыхания и кровообращения, — 28 градусов, — рассказал Сергей Мазуренко.
Если замечаете, что температура тела некоторое время держится ниже 36 градусов Со — это тоже повод обратиться к врачу, терапевту или эндокринологу. Пониженная температура может говорить о проблемах с работой щитовидной железы, которые очень часто встречаются в пожилом возрасте, особенно у женщин. По словам Сергея Мазуренко, всем возрастным пациентам настоятельно рекомендуется регулярно проверять функцию этого органа — сдавать кровь на тиреотропный гормон (ТТГ).
7 причин, почему температура тела может опускаться ниже 36 градусов:
Голодание (нет веществ — источников продукции тепла);
Стресс и переутомление;
Депрессия (болезнь, а не просто плохое настроение), тоже влияющая на обменные процессы;
Постоянный прием некоторых седативных препаратов;
Переохлаждение;
Недостаток гормонов щитовидной железы (гипотиреоз);
Недостаточность функции надпочечников.
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