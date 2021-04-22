"Эффект Пиноккио" и еще 9 важных фактов о температуре тела

Температура - один из основных показателей жизнедеятельности человека, на которые в первую очередь смотрят врачи. Жар и лихорадку может вызвать инфекция, но есть и другие факторы, которые изменяют температуру нашего тела - в том числе, возраст, пол, некоторые продукты и даже говорим ли мы правду или врем.

1. Что считается нормальной температурой тела

Нормальная температура тела может колебаться от 36,1 до 37,2 градусов C. Мы всегда адаптируем температуру к условиям окружающей среды. Например, когда занимаемся спортом, разогреваемся, температура повышается. А если вы сравните и засунете градусник подмышку перед завтраком и после ужина - получите разный результат, вечером температура обычно выше утренней.

Груднички и маленькие дети имеют более высокую температуру тела, чем дети старшего возраста и взрослые, потому что у них в том числе более активный метаболизм. Так, новорожденные обычно имеют среднюю температуру тела чуть выше 37 градусов.

2. Как правильно измерять температуру тела

Когда мы измеряем температуру оральную (во рту) и ректальную (в прямой кишке), это происходит быстро - достаточно пяти минут: мы фактически измеряем температуру тела, внутренних органов. Другое дело - измерение температуры подмышкой: в этом месте мы, по сути, измеряем температуру кожи. Поэтому для точных значений рекомендуется держать там градусник в подмышечной впадине непрерывно не менее 10 минут.

Еще один способ точного измерения температуры - в ухе. Он безболезненный и не занимает много времени. Но для этого нельзя тыкать обычным градусником в ушную раковину. Здесь применяются специальные инфракрасные приборы. При этом, при воспалительном процессе в ушной раковине он может дать завышенный результат.

3. Что такое лихорадка

По данным одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, клиники Майо, лихорадка - это временное повышение температуры тела, которое часто вызывается болезнью - до 38 градусов и больше. Пациент может испытывать и другие симптомы: озноб, потливость, головную боль, мышечные боли, потерю аппетита, раздражительность, обезвоживание, общую слабость.

Опасной для взрослого человека считается температура тела 39,4 градуса и выше. Она требует срочного обращения к врачу.

Также требуется помощь, если при высокой температуре у вас:

сильно болит голова,

появилась кожная сыпь,

есть чувствительность к яркому свету,

боль при наклоне головы вперед,

спутанность сознания,

непрекращающаяся рвота,

затрудненное дыхание и боль в груди,

спазмы в животе и при мочеиспускании,

судороги.

Для младенцев и детей до трех лет опасно даже небольшое повышение температуры. Это может быть признаком инфекции. Самые точные показания дает ректальный способ измерения. Полость прямой кишки замкнута, поэтому температура в ней постоянна.

4. Температура может помочь вам победить инфекцию

Большинство людей беспокоятся о высокой температуре, но на самом деле она может быть полезна. Сбивать температуру не стоит сразу, как только она чуть повысилась. Она играет важную роль в борьбе с инфекциями. Тем более, не стоит назначать самому себе антибиотики. Их прописывает исключительно врач при подозрении на бактериальную инфекцию, такую как пневмония или ангина.

5. Чем человек старше, тем температура ниже

Если вам всегда холодно, даже в самые жаркие летние дни, причиной может быть возраст. Исследования показывают, что с годами средняя температура тела немного снижается. Ученые провели исследование - ставили градусники пожилым пациентам дома престарелых. Температура тела была ниже средней у людей в возрасте от 65 до 74 лет; еще ниже - у людей от 75 до 84 и у тех, кто старше 85 лет. У некоторых отмечались даже крайне низкие показатели - 34-35 градусов. Это важно знать, потому что оценивая здоровье пожилых людей, стоит обращать внимание даже на такую температуру, которая для более молодых считается нормальной.

6. У мужчин и женщин разная температура тела

В исследовании, опубликованном в Lancet, исследователи из Университета штата Юта в Солт-Лейк-Сити обнаружили, что температура тела женщин в среднем чуть выше, чем у мужчин. Но женские руки, наоборот, оказываются холоднее мужских.

7. Шапка не поможет согреться, если на вас кеды

Помните совет бабушки - надень шапку, на улице холодно. Считалось, что потери тепла будут больше, если не покрыть голову в мороз. На самом деле, исследования показали, что любая часть тела, которая не закрыта в холодную погоду, теряет тепло и пропорционально снижает температуру тела.

8. Ложь может вызвать изменение температуры тела

Вранье не заставит ваш нос расти, как у Буратино, но сделают его холоднее. "Эффект Пиноккио" описали исследователи из Университета Гренады в Испании. Они использовали тепловизоры, чтобы продемонстрировать, что беспокойство, вызванное ложью, понижает температуру вокруг носа и повышает - в районе лба.

9. Красный перец бросает в жар

Острая еда может повысить температуру вашего тела и "разогнать" обмен веществ. Исследователи предложили участникам эксперимента добавить в пищу около 1 грамма перца чили, и выяснили, что даже такая доза повышает внутреннюю температуру тела, при этом температура кожи остается обычной. Этот способ улучшить метаболизм вполне подходит контролирующим свой вес, а особенно тем, кто не ест регулярно острую пищу.

10. "Холодное сердце" может защитить ваш мозг

Иногда врачи специально понижают температуру тела пациента в лечебных целях. Назыается это терапевтическая гипотермия. Она способна снизить риск ишемического повреждения тканей после периода недостаточного кровоснабжения в результате остановки сердца или закупорки артерии при эмболиях, как это обычно происходит при инсульте.

Как только сердце снова начинает биться, медицинские работники используют охлаждающие устройства, чтобы снизить температуру тела пациента до 33-34 градусов.

© Доктор Питер