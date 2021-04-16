«У моей дочери уже месяц температура 37.5!». Что такое «необычные реакции на прививку», или о чем молчит Роспотребнадзор

Поствакцинальные осложнения — первое, что пугает людей, которые пока так и не решились сделать прививку от коронавируса. Абсолютная закрытость этой темы, которую никак не комментирует ни Роспотребнадзор, ни Минздрав, только добавляет «аргументов» антипрививочникам. Что скрывается за «необычными реакциями» на прививку, выяснил «Доктор Питер».

«Пейте витамины»

Петербурженка Наталья Слуцкая обратились к «Доктору Питеру», по ее словам, в полном отчаянии.

-Больше месяца у дочки температура — 37,5, - рассказала «Доктору Питеру» Наталья. - Слабость, быстро устает. Участковый терапевт советует «больше пить витаминов». Никто ничего нам толком объяснить не может. Анализы крови в норме. Дочку через неделю выписали с больничного со словами «иди учиться». А она не может — дикая слабость. То, что с ней происходит, я считаю, должно уже заинтересовать производителей вакцины. Я не знаю, какие процессы активизировались после прививки, но это очень пугает.

18-летняя Вика сделала прививку от коронавируса 17 марта, и, по словам ее матери, в тот же день у девушки поднялась температура до 39.6. Высокая температура держалась сутки, потом упала до 37.5 и с тех пор держится уже месяц.

- Только после того, как я написала в комздрав, нас направили в институт детских инфекций (ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России», - Прим. ред.). Дочь осмотрела главный иммунолог Петербурга, назначила дополнительные анализы. Посмотрим, что они покажут. Я очень надеюсь, что все обойдется, и наш случай просто войдет в статистику как необычный, но не более.

«Доктор Питер» отправил запрос об этом случае в ФМБА России.

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Два официальных случая ПВО — на всю страну

Всего два случая поствакцинального осложнения (ПВО) у людей старше 14 лет было официально зарегистрировано в России с декабря 2020-го, когда началась вакцинация в стране, по февраль 2021-го. При этом не уточняется, какая именно прививка вызвала такую серьезную реакцию, что она попала в российскую систему учета. Для сравнения: за период декабрь 2019 года — февраль 2020 года было зафиксировано 20 поствакцинальных осложнений у людей старше 14 лет.

В Петербурге, по данным комздрава, три человека умерли после вакцинациии от коронавируса, но специальная иммунологическая комиссия (она обязана расследовать «каждый случай побочного проявления после иммунизации, потребовавшего госпитализации, завершившегося летальным исходом и иного осложнения иммунизации»), прямой связи между смертью и вакциной не обнаружила.

О поствакцинальных осложнениях информируют лично главу Роспотребнадзора Анну Попову — на основании Постановления №11 от 4.02.2016 «О предоставлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера». Год назад в России также были утверждены «Методические рекомендации по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации». Согласно рекомендациям, если вакцинация и смерть близки по времени, то регистрируется поствакцинальное осложнение, подлежащее расследованию. Внезапную смерть и другие случаи летальных исходов, имеющие временную связь с прививками со сроком развития до 30 суток после введения вакцины, рекомендовано классифицировать как поствакцинальное осложнение. В России экстренные извещения о поствакцинальных осложнениях в течение 12 часов с момента их выявления дублируются в два ведомства: Росдравнадзор и Роспотребнадзор. Кроме того, все данные поступают в Минздрав. То есть система регистрации и расследования поствакцинальных осложнений в нашей стране существует. По информации «Доктора Питера», в закрытых отчетах, которые региональные подразделения Роспотребнадзора отправляют в Москву, описываются все случаи «необычной реакции на прививку», в том числе смертельные — но вся информация остается закрытой.

- Доказать смерть от любого поствакцинального осложнения очень сложно, - рассказал "Доктору Питеру" Всеволод Цинзерлинг, профессор, руководитель Центра инфекционной патологии Городской больницы им. Боткина, заведующий НИО патоморфологии Центра Алмазова. - Это касается вообще всех вакцин, а не только от коронавируса. Противники вакцинации, кстати, любят говорить, что раз смерть произошла после вакцинации, то без особых доказательств можно считать, что прививка и стала причиной фатального исхода. Очевидно, что все совсем не так. Должен быть понятен конкретный механизм смерти. К примеру, должно быть доказано, что вакцинный штамм, если это живая вакцина, активировался и привел к поражению конкретных органов. Либо, если речь идет о каких-то иммунных или аллергических реакциях, они тоже должны быть документированы. Осложнения после вакцинации могут быть разными по механизму, некоторые из них, относительно невинные с точки зрения угрозы для жизни, в какой-то ситуации тоже могут стать причиной смерти. Теоретически могут быть какие-то еще механизмы, которые могут привести к смерти, но для этого нужны очень глубокие исследования, которые сейчас всерьез никто не проводит.

Согласно «Методическим рекомендациям по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации», несерьезные (незначительные) реакции, связанные с введенной вакциной (речь идет о всех вакцинах, не только от коронавируса, - Прим. ред.) в нашей стране в настоящее время трактуются как обычные (нормальные) вакцинальные реакции - местные и общие. Местные реакции включают боль, отек, покраснение в месте инъекции, не превышающее 8 см в диаметре. К общим (системным) относят повышение температуры, дискомфорт, мышечную, головную боль, потерю аппетита. Осложнения могут не иметь связи с вакцинным препаратом, но, так как они регистрируются в поствакцинальном периоде, они должны быть расследованы и сделано заключение о причинах возникновения, Поэтому выделяют 5 категорий поствакцинальных осложнений: 1. Обусловленные действием вакцины 2. Обусловленные нарушением качества вакцины 3. Обусловленные ошибками при проведении иммунизации 4. Психологические (обусловленные страхом, беспокойством по поводу иммунизации) 5. Побочные проявления после иммунизации, совпавшее по времени (случайное заболевание или обострение фоновой патологии.

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- Бояться вакцин не надо. Как правило, люди не осознают, что частота поствакцинальных осложнений очень низкая. Любой серьезный лекарственный препарат у очень небольшого процента людей вызывает какие-то серьезные нежелательные явления, при этом они могут быть и обратимыми. Понятно, что редкие тяжелые события всегда пугают, - рассказал «Доктору Питеру» Николай Крючков, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук. - Но если мы посмотрим на данные исследований, на данные зарубежного применения «Спутника V», то мы увидим, что у более половины (55-60%) привитых людей наблюдается, как минимум, один симптом, отражающий реактогенность (это свойство препарата вызывать ранние побочные эффекты, - Прим. Ред.) вакцины. Это может быть температура, общая слабость, мышечные боли, повышенная утомляемость, боль, уплотнение и покраснение в месте инъекции.

-Существует мнение, что прививка — это «маленькая болезнь», легкое недомогание и кратковременный подъем температуры означает, что иммунитет сработал. Что это значит — если температуры нет, организм не отреагировал как надо на прививку?

- Нет, это не так. За счет чего наблюдается такая реакция? За счет того, что чужеродный антиген попадает в организм, который благодаря неспецифическому (врожденному) иммунитету по-разному реагирует, один более сильно, другой менее. Есть случаи, очень редкие, тяжелых аллергических реакций, но они бывают от любых препаратов, особенно белковых. Но при этом мы не можем утверждать, что более реактивный неспецифический иммунитет обеспечивает лучшее формирование специфического (приобретенного) иммунитета. Прямой взаимосвязи тут нет. Также это не влияет на долгосрочную безопасность вакцины — то есть нельзя сказать, что если у кого-то появилась тяжелая ранняя реакция на прививку, то у него с большей вероятностью могут появиться тяжелые осложнения впоследствии.

- Всех беспокоят серьезные проявления после вакцинации, которые могут угрожать здоровью, а то и жизни. В Европе много говорят о связи тромбозов и вакцин. Это действительно так опасно?

- В мире постепенно накапливаются данные о том, какие нежелательные осложнения могут вызывать векторные аденовирусные вакцины (в России это «Спутник», за рубежом - «Астразенека» и «Джонсон и Джонсон»). Векторные вакцины, и, кстати, мРНК-вакцины тоже, содержащие полный S-белок, действительно способны вызывать очень редкие тяжелые тромботические осложнения — в основном у людей от 18 до 50 лет, преимущественно женщин. Например, недавно в США заявили, что проанализировав 6,8 миллионов провакцинированных препаратом «Джонсон и Джонсон», который по одному из компонентов очень близок к «Спутнику», получили шесть случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки, это один из вариантов инсульта. Но надо понимать, что эти редкие случаи обнаруживались и ранее в популяции, никак не связанной с вакцинацией, — в той же Америке тромбозы синусов твердой мозговой оболочки фиксировались в год от 5 до 16 случаев на миллион человек. Другое дело, почему обратили внимание на эту проблему в связи с вакцинацией — частота таких явлений многократно повысилась в конкретной возрастной группе. В Европе на 34 миллиона привитых от коронавируса чуть больше 200 случаев тромботических осложнений — таковыми, кроме тромбозов синусов мозговой оболочки, также были признаны тромбозы сосудов в брюшной полости и тромбозы глубоких вен нижних конечностей.

Очень важный момент - тромбозы не возникают моментально. Они возникают в период от 6 до 14 дней после вакцинации. Есть ряд симптомов — сильная головная боль, интенсивная ноющая боль в животе, выраженная одышка, головокружение, нарушение зрения, онемение различных участков тела. Необходимо сразу же обращаться к врачу, ждать не надо — день-два и может случиться инсульт или некроз каких-то участков кишечника, например. При своевременной медицинской помощи и информировании врача о том, что вы за несколько дней до этого получили вакцину, критического события можно избежать.

- Что известно про поствакцинальные осложнения после «Спутника»?

- По «Спутнику» у нас надежных данных нет. Есть данные аргентинского исследования, на полтора миллиона провакцинированных было зафиксировано всего два случая осложнений. Но это не тромбозы, а тромбоцитопении, которые могут теоретически вызывать тромбозы.

Российская система фармаконадзора по своей эффективности несопоставима с европейской или американской. В России нежелательные явления отслеживаются хуже. Скорее всего, здесь нет никакого злого умысла. Просто сама система сбора первичных данных о нежелательных явлениях после вакцины работает неоптимально. К примеру, в США и Европе есть специальные официальные веб-сайты, через которые люди сообщают об осложнениях, возникших после вакцинации, и потом все эти случаи проверяются специалистами. У нас ничего подобного нет. Сбором первичных данных должны заниматься врачи, но большинство этого не делает. Мы также видим, что по примеру оперштабов существует централизованная коррекция обобщенных данных (по заболеваемости и смертности от COVID-19), которые, скорее всего, в неполном объеме просачиваются наверх, но не всегда становятся достоянием широкой общественности. Прозрачность и регулярное обновление детальных статистических данных о ходе пандемии и вакцинации на уровне страны и отдельных регионов – необходимый элемент успешного контроля эпидемии и высокого доверия общества к антиковидным прививкам.

Ирина Фигурина

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