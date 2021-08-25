Ученые из Каролинского института в Швеции пришли к выводу, что у людей с пародонтитом в будущем велик риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Данные об этом исследовании специалисты представили на конгрессе Европейского общества кардиологов.

Изначально исследователи установили, что пародонтит гораздо чаще встречается у пациентов, которые уже перенесли первый сердечный приступ, чем у их здоровых сверстников. Поэтому ученые решили выяснить, как взаимосвязаны эти два заболевания. В течение шести лет они наблюдали за здоровьем 1587 человек, средний возраст которых составлял 62 года. Исследователи учитывали, страдали ли участники различными сердечно-сосудистыми заболеваниями: инфарктом или инсультом, возникала ли у них острая сердечная недостаточность. Все испытуемые прошли и стоматологическое обследование.