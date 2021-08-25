Ученые из Каролинского института в Швеции пришли к выводу, что у людей с пародонтитом в будущем велик риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Данные об этом исследовании специалисты
Изначально исследователи установили, что пародонтит гораздо чаще встречается у пациентов, которые уже перенесли первый сердечный приступ, чем у их здоровых сверстников. Поэтому ученые решили выяснить, как взаимосвязаны эти два заболевания. В течение шести лет они наблюдали за здоровьем 1587 человек, средний возраст которых составлял 62 года. Исследователи учитывали, страдали ли участники различными сердечно-сосудистыми заболеваниями: инфарктом или инсультом, возникала ли у них острая сердечная недостаточность. Все испытуемые прошли и стоматологическое обследование.
Результаты показали: у 482 человек был умеренный пародонтит, у 113 — тяжелый. В среднем у таких пациентов риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 49%. Чем тяжелее протекал пародонтит, тем этот показатель был выше.
Такая взаимосвязь может объяснятся тем, что при пародонтите опасные микробы проникают в кровоток, а затем наносят серьезный ущерб кровеносным сосудам, сообщила автор исследования доктор Джулия Ферраннини.
Справка:
Пародонтит — воспалительное заболевание полости рта, оно может привести к повреждению десен и корней зубов, способствуя их разрушению. Ярко выраженные симптомы: покраснение, отечность десны, образование карманов, при которых требуется оперативное вмешательство. Также пародонтит сопровождается подвижностью зубов, которая чаще всего возникает, когда зубы уже не удается сохранить. Хронический пародонтит — самое распространенное стоматологическое заболевание у людей старше 30 лет (60-65%).
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