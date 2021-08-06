Трагедия произошла в Уссурийске. На пятилетнюю Милену напала собака, она едва не растерзала ребенка: у малышки были тяжелые травмы, глубокие раны на лице, шее, кистях, пострадал пищевод, были сломаны кости. Специалисты медицины катастроф Приморского края доставили ребенка во Владивосток. Пострадавшая уже была на ИВЛ, ее состояние ухудшалось — у малышки развился сепсис.
Ребенка выхаживала целая команда врачей из двух разных медучреждений — краевой больницы №1 и медицинского центра ДВФУ. Бригада, состоящая из анестезиологов-реаниматологов, хирургов, лаборантов, фармакологов и других специалистов полтора месяца боролась за жизнь девочки.
В реанимации малышка провела полтора месяца. За это время она перенесла множество операций. Врачи справились со своей главной задачей — они не только сохранили пострадавшей жизнь, но и смогли выстроить лечение так, что после реабилитации девочка сможет вернуться к привычному образу жизни. Инвалидности у нее не будет.
Скоро Милену выпишут из стационара, ее здоровью уже ничего не угрожает.
«Нас очень ждут в Уссурийске. У меня четверо детей и двое внуков — говорит мама девочки Ольга Масолова, — Все месяцы, что мы были в больнице с доченькой, нас поддерживали родные, все верили, что Милену спасут. Все страшное уже позади. Огромное спасибо врачам за мою дочь. Она улыбается и это главное!»
Медики тоже очень рады, что все закончилось хеппи-эндом.
«Отмечу, что наша Милена очень мужественная девочка. Она стойко переносила все медицинские вмешательства, помогала врачам. Мы рады, что девочка вернется в обычную жизнь, будет такая же, как ее сверстники. А мы будем следить за ее здоровьем и после выписки. Уверенны, в ее жизни все будет на отлично. Она настоящий герой», —
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