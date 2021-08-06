Трагедия произошла в Уссурийске. На пятилетнюю Милену напала собака, она едва не растерзала ребенка: у малышки были тяжелые травмы, глубокие раны на лице, шее, кистях, пострадал пищевод, были сломаны кости. Специалисты медицины катастроф Приморского края доставили ребенка во Владивосток. Пострадавшая уже была на ИВЛ, ее состояние ухудшалось — у малышки развился сепсис.

Ребенка выхаживала целая команда врачей из двух разных медучреждений — краевой больницы №1 и медицинского центра ДВФУ. Бригада, состоящая из анестезиологов-реаниматологов, хирургов, лаборантов, фармакологов и других специалистов полтора месяца боролась за жизнь девочки.