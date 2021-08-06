Минздрав опубликовал на своей странице ВКонтакте видео с ответами на популярные вопросы пользователей соцсетей о прививках от коронавируса. Всего ведомство собрало около десятка сообщений — в частности, о замалчивании информации о побочках от прививки, большом числе болеющих привитых и о том, что медики сами не хотят вакцинироваться и делают себе медотводы. Прокомментировать сообщения министерство
Так, эксперт депздрава опроверг сообщение о якобы закрытой информации о побочках после прививки:
- Мне кажется, что ни в коем случае она (информация) не замалчивается. Дело в том, что каких бы то ни было серьезных нежелательных явлений и в процессе исследования, и в процессе уже гражданского применения вакцинации зафиксировано не было. Именно поэтому мы знаем только о незначительном подъеме температуры в день инъекции или на следующий день после, болезненности в месте инъекции или небольшой слабости, не более того.
Он также назвал неправдой, что никто из врачей не хочет прививаться. По словам Андрея Тяжельникова, на сегодня в Москве уже привились более 80% медработников, а он сам сделал это одним из первых, как только вакцина стала доступна — в сентябре 2020 года.
Что касается заболевания привитых, врач признал, что такие случаи есть, но их не так много — не более 2%. Между тем, у привитых «более сглаженная симптоматика», чем у людей без прививки. На вопрос, зачем надо вакцинироваться переболевшим, эксперт добавил, что повторные случаи заражения есть, и иногда достаточно тяжелые.
«Что это за вакцинация, которую надо проводить повторно, потом еще и еще?» — недоумевает некий Максим.
- Традиционно большинство вакцин, которые предназначены для профилактики сезонных инфекций, используются повторно. Если мы сейчас наблюдаем ситуацию, связанную с развитием пандемии, то были приняты решения о рекомендациях повторной вакцинации через более короткий срок, чем это обычно проводится, — объясняет специалист.
Не понимают пользователи также, почему не делают ПЦР-тест перед прививкой — вдруг «ты привился и не знал, что болеешь».
- Дело в том, что мы основываемся на клинической картине. Если у пациента в моменте нет жалоб, нет какой-то выраженной симптоматики, то, конечно, такой пациент признается здоровым и его вакцинировать можно, — ответил специалист.
Еще одна пользовательница возмутилась: «Как вообще вакцинацию можно проводить вне медицинских учреждений? В рекомендациях у вас четко написано, что после прививки пациент должен находиться под наблюдением медработника полчаса».
- Обычная практика — проведение вакцинации мобильными бригадами. Это применяется, когда мы вакцинируем пациентов от гриппа, например. Более того, каждый пациент, который вакцинировался, так или иначе в течение определенного времени может обратиться к медицинским работникам в случае ухудшения своего состояния, — считают в столичном депздраве.
Под постом Минздрава уже набралось более трех десятков комментариев, некоторых ответы врача не убедили.
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