Минздрав опубликовал на своей странице ВКонтакте видео с ответами на популярные вопросы пользователей соцсетей о прививках от коронавируса. Всего ведомство собрало около десятка сообщений — в частности, о замалчивании информации о побочках от прививки, большом числе болеющих привитых и о том, что медики сами не хотят вакцинироваться и делают себе медотводы. Прокомментировать сообщения министерство попросило главного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению московского депздрава Андрея Тяжельникова.

Так, эксперт депздрава опроверг сообщение о якобы закрытой информации о побочках после прививки:

- Мне кажется, что ни в коем случае она (информация) не замалчивается. Дело в том, что каких бы то ни было серьезных нежелательных явлений и в процессе исследования, и в процессе уже гражданского применения вакцинации зафиксировано не было. Именно поэтому мы знаем только о незначительном подъеме температуры в день инъекции или на следующий день после, болезненности в месте инъекции или небольшой слабости, не более того.