Это лето выдалось очень жарким, резкие перепады россияне переносили крайне тяжело: некоторые не вылезали из водоемов и фонтанов, кто-то постоянно сидел под вентилятором или кондиционером или же уезжал на дачу. Такая погода прибавила работы и врачам скорой помощи: люди падали в обмороки прямо на улицах города.
Такие погодные изменения не могут протекать без последствий. Россия, как страна, которая находится в умеренных широтах, еще столкнется с подобными волнами жары, вызванными глобальным потеплением, уверен старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.
В ближайшем будущем такие «волны» будут накатывать все чаще.
«Одним из главных негативных последствий волн жары будут теплые ночи — есть разные отметки у медиков, но чаще всего это +20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть. Причем особенно тяжело это явление будут ощущать в городах. Есть такой термин „городской остров тепла“ — так как город сам по себе усиливает температуру, и здесь всегда жарче, чем за городом», — рассказал Чернокульский
Людям необходима адаптация, добавил эксперт. Особенно это касается жителей больших городов. «Если не будет адаптационных мероприятий, то смертность от волн жары, конечно, увеличится».
По его мнению, приспосабливаться к новым погодным условиям нужно не только людям, но и целым отраслям экономики. Так, необходимо начать высаживать на юге более засухоустойчивые культуры. Вероятно, что придется использовать новые жаропрочные материалы для строительства домов и дорог.
В последние годы резкие погодные изменения фиксируют по всему миру, этот факт подтверждают ученые. Цифры удручающие: 9,43 процента смертей в разных странах ежегодно происходят из-за жары или холода. Смертность от холода за последнее десятилетие уменьшилась, однако эксперты отмечают рост смертей от зноя. И с каждым годом их становится все больше. Это выяснили в ходе масштабного эксперимента о влиянии климата на здоровье, который охватил весь мир.
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