Это лето выдалось очень жарким, резкие перепады россияне переносили крайне тяжело: некоторые не вылезали из водоемов и фонтанов, кто-то постоянно сидел под вентилятором или кондиционером или же уезжал на дачу. Такая погода прибавила работы и врачам скорой помощи: люди падали в обмороки прямо на улицах города.

Такие погодные изменения не могут протекать без последствий. Россия, как страна, которая находится в умеренных широтах, еще столкнется с подобными волнами жары, вызванными глобальным потеплением, уверен старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.

В ближайшем будущем такие «волны» будут накатывать все чаще.