Жаркая погода может привести к тому, что в городах резко увеличится число блох. В первую очередь активизируются кошачьи и крысиные, но кое-где могут также появиться и блохи человеческие, рассказала радио
В первую очередь насекомые опасны тем, что переносят различные заболевания, которые могут навредить вам и вашему питомцу.
Светлана Рославцева
Медицина
Доктор биологических наук, , профессор, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора
«Блохи крыс, домовой мыши, кошек, собак могут быть переносчиками риккетсий — возбудителей крысиного сыпного тифа. Риккетсии сохраняются в организме насекомых в течение 40 суток, размножаются и выделяются с фекалиями. Заражение человека происходит при кровососании, а также при контакте с испражнениями инфицированных блох. Кроме того, они могут быть переносчиками бартонелл — возбудителей болезни кошачьих царапин. Укусы блох также вызывают аллергические реакции и дерматиты», — сказала Светлана Рославцева.
Чаще всего блохи селятся в подвалах или нежилых помещениях. Но они также могут появиться и в квартирах, особенно, если у вас есть домашние животные. Четвероногие «приносят» их после прогулок. После насекомые «концентрируются» в местах, где животные любят спать и лежать: под подстилками, корзинками для сна, в мягкой мебели, пояснила эксперт.
Чтобы обезопасить себя от вредителей, биолог советует как можно чаще проводить влажную уборку, а также осматривать собаку или кошку после каждой прогулки.
«При наличии блох обработайте животное ветеринарными инсектицидными средствами. В жилых и служебных помещениях блохи обитают в щелях паркетных, дощатых полов, трещинах линолеума, ламината, ковровых покрытиях, под плинтусами. Частая уборка поможет от них избавиться», — заключила эксперт.
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