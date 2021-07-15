Жаркая погода может привести к тому, что в городах резко увеличится число блох. В первую очередь активизируются кошачьи и крысиные, но кое-где могут также появиться и блохи человеческие, рассказала радио Sputnik доктор биологических наук Светлана Рославцева.

В первую очередь насекомые опасны тем, что переносят различные заболевания, которые могут навредить вам и вашему питомцу.