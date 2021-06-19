комар укус
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Один из побочных эффектов лета — комары. Считается, что кусают они только «по режиму» и по зову своих биологических часов — в сумерках, в темное время суток и на рассвете. Это миф, что комары кусают тех, у кого первая группа крови. Но на самом деле, насекомые в первую очередь нападают на тех, кто выделяет больше тепла — активно потеющим.

Резкий укол хоботка кровососа можно и не почувствовать, многие не реагируют и на  слюну комара, которая попадает под кожу в момент «проникновения». Но есть люди, которых комары буквально сводят с ума — место укуса отекает, краснеет, сильно зудит и чешется.

Что делать, если сильно чешется место укуса комара:

При сильной боли или дискомфорте можно принять обезболивающее, которое продают без рецепта, но не увлекайтесь — как правило, безрецептурные препараты токсичны для печени.

- Для скорейшего заживления и предотвращения осложнений после укуса комара подойдут средства, которые снимают отек, успокаивают жжение и зуд, ускоряют заживление ран  из группы блокаторов гистаминовых H1-рецепторов. Они оказывают противоаллергическое и противозудное действие, — рассказал «Доктору Питеру» санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин.

Если кожа припухла и появился отек, попробуйте прикладывать к пораженному участку холодный компресс или просто что-то из холодильника или морозилки.

Расчесанные ранки врачи советуют обрабатывать антисептиками на водной основе или настойками (также на водной основе), например, зеленкой или перекисью водорода, советует терапевт.

Увлекаться спиртовыми антисептиками не стоит — они могут привести к ожогу кожи, или как минимум — вызвать раздражение и пересушить ее.

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Домашние способы уменьшить зуд от укуса комара:

1. Чай

Неожиданный способ унять зуд от укуса комара — приложить к коже холодный использованный чайный пакетик. Причем, неважно — с черным или зеленым чаем. Они обладают одинаковыми полезными противовоспалительными свойствами, поэтому смогут уменьшить отек. Можно использовать испитой чай, можно просто заварить пакетик в кипящей воде и дайте ему остыть, прежде чем прикладывать к коже. Еще лучше — положить отжатый заваренный пакетик чая в холодильник, а затем — приложить к коже.

2. Гель алоэ вера

Он универсален, обладает противовоспалительными свойствами, и может использоваться при любых кожных проблемах. Просто нанесите гель на место укуса и вы сразу почувствуете охлаждающий эффект и облегчение.

Если у вас дома есть алоэ в горшке, то вы можете разрезать лист и нанести гель прямо на пораженный участок.

3. Мед

Мед обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, он может уменьшить воспаление и предотвратить проникновение инфекции в ранку. Но у меда есть серьезное противопоказание — не мажьте им кожу на улице, только в помещении. Иначе сладкий мед может привлечь самых разных насекомых — и похуже, чем комаров.

Когда надо к врачу, если укусил комар:

  • место укуса сильно чешется в течение нескольких дней и зуд не проходит,

  • вас укусили в рот, в горло или возле глаз,

  • большая область (около 10 см) вокруг укуса становится красной и отекшей,

  • ранка в месте укуса нагноилась или боль усиливается, появилась лихорадка, увеличились лимфоузлы.

Как избавиться от комаров

Народных средств, которые советуют диванные эксперты в Сети, великое множество. Но они или малоэффективны или вовсе не работают. По словам эксперта, единственной защитой от комаров остается тщательная обработка одежды репеллентами.

- Репелленты все одинаковы по сути. Для них используются инсектициды — пиретроиды различных модификаций, но принцип их действия един, поэтому выбирайте те, что вам больше нравятся по цене и запаху, — отмечает врач-дезинфектолог Николай Дубинин. — Новых способов защиты от комаров пока не придумали. Ни лимон, ни резкие запахи, ни какие-либо благовония — не работают. Плохо справляются с задачей также дым и окуривание, вейпы. Дома есть смысл поставить световую ловушку или инсектицидную лампу, которые будут «вылавливать» всех залетевших насекомых. Но самый надежный и эффективный способ — антимоскитные сетки.

Роскачество исследовало средства от комаров — репелленты-спреи -20 торговых марок. Идеальную защиту эксперты не нашли. У каждого средства обнаружен тот или иной недостаток.

Абсолютным лидером рейтинга (по совокупности всех показателей качества, безопасности и достоверности маркировки) стал репеллент «Дэта». В первую пятерку рейтинга также вошли репелленты торговых марок «Тайга», Drago Family, OFF! и Help. Они набрали более 4,4 балла из 5 возможных.

Антитоп (средства, набравшие менее 2,5 балла) составили ТМ Super BAT, Mosquitall, Argus и Nadzor.

Анна Майская