Один из побочных эффектов лета — комары. Считается, что кусают они только «по режиму» и по зову своих биологических часов — в сумерках, в темное время суток и на рассвете. Это миф, что комары кусают тех, у кого первая группа крови. Но на самом деле, насекомые в первую очередь нападают на тех, кто выделяет больше тепла — активно потеющим.
Резкий укол хоботка кровососа можно и не почувствовать, многие не реагируют и на слюну комара, которая попадает под кожу в момент «проникновения». Но есть люди, которых комары буквально сводят с ума — место укуса отекает, краснеет, сильно зудит и чешется.
Что делать, если сильно чешется место укуса комара:
При сильной боли или дискомфорте можно принять обезболивающее, которое продают без рецепта, но не увлекайтесь — как правило, безрецептурные препараты токсичны для печени.
- Для скорейшего заживления и предотвращения осложнений после укуса комара подойдут средства, которые снимают отек, успокаивают жжение и зуд, ускоряют заживление ран из группы блокаторов гистаминовых H1-рецепторов. Они оказывают противоаллергическое и противозудное действие, — рассказал «Доктору Питеру» санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин.
Если кожа припухла и появился отек, попробуйте прикладывать к пораженному участку холодный компресс или просто что-то из холодильника или морозилки.
Расчесанные ранки врачи советуют обрабатывать антисептиками на водной основе или настойками (также на водной основе), например, зеленкой или перекисью водорода, советует терапевт.
Увлекаться спиртовыми антисептиками не стоит — они могут привести к ожогу кожи, или как минимум — вызвать раздражение и пересушить ее.
Домашние способы уменьшить зуд от укуса комара:
1. Чай
Неожиданный способ унять зуд от укуса комара — приложить к коже холодный использованный чайный пакетик. Причем, неважно — с черным или зеленым чаем. Они обладают одинаковыми полезными противовоспалительными свойствами, поэтому смогут уменьшить отек. Можно использовать испитой чай, можно просто заварить пакетик в кипящей воде и дайте ему остыть, прежде чем прикладывать к коже. Еще лучше — положить отжатый заваренный пакетик чая в холодильник, а затем — приложить к коже.
2. Гель алоэ вера
Он универсален, обладает противовоспалительными свойствами, и может использоваться при любых кожных проблемах. Просто нанесите гель на место укуса и вы сразу почувствуете охлаждающий эффект и облегчение.
Если у вас дома есть алоэ в горшке, то вы можете разрезать лист и нанести гель прямо на пораженный участок.
3. Мед
Мед обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, он может уменьшить воспаление и предотвратить проникновение инфекции в ранку. Но у меда есть серьезное противопоказание — не мажьте им кожу на улице, только в помещении. Иначе сладкий мед может привлечь самых разных насекомых — и похуже, чем комаров.
Когда надо к врачу, если укусил комар:
место укуса сильно чешется в течение нескольких дней и зуд не проходит,
вас укусили в рот, в горло или возле глаз,
большая область (около 10 см) вокруг укуса становится красной и отекшей,
ранка в месте укуса нагноилась или боль усиливается, появилась лихорадка, увеличились лимфоузлы.
Как избавиться от комаров
Народных средств, которые советуют диванные эксперты в Сети, великое множество. Но они или малоэффективны или вовсе не работают. По словам эксперта, единственной защитой от комаров остается тщательная обработка одежды репеллентами.
- Репелленты все одинаковы по сути. Для них используются инсектициды — пиретроиды различных модификаций, но принцип их действия един, поэтому выбирайте те, что вам больше нравятся по цене и запаху, — отмечает
Роскачество исследовало средства от комаров —
Абсолютным лидером рейтинга (по совокупности всех показателей качества, безопасности и достоверности маркировки) стал репеллент «Дэта». В первую пятерку рейтинга также вошли репелленты торговых марок «Тайга», Drago Family, OFF! и Help. Они набрали более 4,4 балла из 5 возможных.
Антитоп (средства, набравшие менее 2,5 балла) составили ТМ Super BAT, Mosquitall, Argus и Nadzor.
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