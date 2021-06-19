Один из побочных эффектов лета — комары. Считается, что кусают они только «по режиму» и по зову своих биологических часов — в сумерках, в темное время суток и на рассвете. Это миф, что комары кусают тех, у кого первая группа крови. Но на самом деле, насекомые в первую очередь нападают на тех, кто выделяет больше тепла — активно потеющим.

Резкий укол хоботка кровососа можно и не почувствовать, многие не реагируют и на слюну комара, которая попадает под кожу в момент «проникновения». Но есть люди, которых комары буквально сводят с ума — место укуса отекает, краснеет, сильно зудит и чешется.

Что делать, если сильно чешется место укуса комара:

При сильной боли или дискомфорте можно принять обезболивающее, которое продают без рецепта, но не увлекайтесь — как правило, безрецептурные препараты токсичны для печени.

- Для скорейшего заживления и предотвращения осложнений после укуса комара подойдут средства, которые снимают отек, успокаивают жжение и зуд, ускоряют заживление ран из группы блокаторов гистаминовых H1-рецепторов. Они оказывают противоаллергическое и противозудное действие, — рассказал «Доктору Питеру» санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин.

Если кожа припухла и появился отек, попробуйте прикладывать к пораженному участку холодный компресс или просто что-то из холодильника или морозилки.

Расчесанные ранки врачи советуют обрабатывать антисептиками на водной основе или настойками (также на водной основе), например, зеленкой или перекисью водорода, советует терапевт.

Увлекаться спиртовыми антисептиками не стоит — они могут привести к ожогу кожи, или как минимум — вызвать раздражение и пересушить ее.