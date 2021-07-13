Первая в этом году смерть от теплового удара зафиксирована в Токио. Из-за аномальной жары погиб 70-летний строитель, сообщает телеканал NHK .

Как стало известно журналистам, пожилой рабочий стройки почувствовал себя плохо в субботу, 10 июля, утром. Чтобы прийти в себя, он сел в кабину грузовика — передохнуть — и открыл окно. Через три часа его обнаружили уже без сознания. Пострадавшего доставили в больницу, но в медучреждении врачи смогли только констатировать смерть. Предполагаемая причина — тепловой удар.

В минувшие выходные в Токио было жарко, температура поднялась выше 30 градусов. От солнца только за один день пострадали 90 японцев — именно столько человек доставили в больницу в субботу с подозрением на тепловой удар.