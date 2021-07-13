Первая в этом году смерть от теплового удара зафиксирована в Токио. Из-за аномальной жары погиб 70-летний строитель, сообщает
Как стало известно журналистам, пожилой рабочий стройки почувствовал себя плохо в субботу, 10 июля, утром. Чтобы прийти в себя, он сел в кабину грузовика — передохнуть — и открыл окно. Через три часа его обнаружили уже без сознания. Пострадавшего доставили в больницу, но в медучреждении врачи смогли только констатировать смерть. Предполагаемая причина — тепловой удар.
В минувшие выходные в Токио было жарко, температура поднялась выше 30 градусов. От солнца только за один день пострадали 90 японцев — именно столько человек доставили в больницу в субботу с подозрением на тепловой удар.
В Петербурге час «икс», когда можно получить максимальный тепловой стресс, длится дольше, чем в других городах. Хотя Северная столица считается одной из самых комфортных по летней погоде. Ученые рассчитали, в какое время дня жара наиболее опасна.
Каждый год жара и мороз убивают 5 миллионов человек, утверждает новое исследование. Смертность от холода за последнее десятилетие уменьшилась, однако ученые отмечают рост смертей от зноя. И с каждым годом их становится все больше. Масштабный эксперимент о влиянии климата на здоровье охватил весь мир.
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