С начала пандемии было очевидно — коронавирус «щадит» детей. Об этом говорили данные статистики и, как многие помнят, по этому поводу ликовала теледоктор Елена Малышева. Она называла коварный вирус «чудом чудным» за то, что им редко заражаются дети.
Но спустя год ситуация изменилась. С наступлением третьей волны оказалось, что вирус помолодел, и мутировавшие штаммы вовсе не так безопасны для детей и молодежи. Подростки, малыши, молодые люди 20-29 лет стали болеть COVID-19 чаще.
21 июля главная медсестра Камчатской краевой детской инфекционной больницы Валентина Резник
Педиатры признают, что дети стали болеть тяжелее — изменились проявления ковид. Если зимой, во время второй волны, у детей после заражения не было симптомов или поднималась на сутки температура, то сейчас COVID-19 начинается как простуда, и может проявиться трахеитами и бронхитами, у более старших ребят — бронхитами и пневмонией.
- В случае повышения температуры у ребенка, слабости и при других проявлениях болезни, обязательно надо вызвать участкового врача — он сможет верно оценить состояние малыша, назначит необходимые анализы и лечение, — советует Валентина Резник.
У несовершеннолетних детей (1,5-17 лет) коронавирус стал протекать тяжелее, многие поступают в больницу с 60-80% поражением легких. Об этом заявил Валентин Есиков, завотделением анестезиологии и реанимации №1 Филатовской больницы Петербурга. По его словам, заболевание протекает тяжелее даже у детей без хронической патологии.
Сейчас лежат 14-летний парень с ожирением и тотальным поражением легких и практически здоровая девочка 9 лет. Был ребенок 1,7 года — попал к нам с ОРВИ и развил полную картину коронавируса, он месяц лежал на ИВЛ, потом удалось его снять.
Появились научные данные и о том, что дети могут страдать и от осложнений, вызванных перенесенным COVID-19, даже если он проходил в легкой форме и бессимптомно.
- Уже есть исследования по мультисистемному воспалительному заболеванию у детей, поражающему одновременно несколько систем организма, — говорит детский врач-кардиолог Светлана Попова. Он может возникнуть через месяц-полтора после болезни. У ребенка поднимается высокая температура, могут начаться боли в животе, понижается давление, появляется головная боль, кашель.
Обследование может выявить поражения сердечно-сосудистой системы, такие как миокардит и перикардит, а также поражение коронарной артерии.
Вирус у детей также бьет по суставам, сердцу, желудку, говорят врачи Научно–исследовательского клинического института детства минздрава Московской области, пишет
В России детям до 18 лет не делают прививки от коронавируса, хотя в других странах вакцинируют уже даже трехлетних малышей. В Китае успешно проходят испытания вакцины от COVID-19 CoronaVac. Подтверждает это и публикация в журнале Lancet.
Недавно ВОЗ изменила позицию по вакцинации детей и подростков против COVID-19. Теперь эксперты считают, что несовершеннолетних тоже нужно прививать. Но приоритет нужно все равно отдавать тем, кто входит в группу риска.
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