С начала пандемии было очевидно — коронавирус «щадит» детей. Об этом говорили данные статистики и, как многие помнят, по этому поводу ликовала теледоктор Елена Малышева. Она называла коварный вирус «чудом чудным» за то, что им редко заражаются дети.

Но спустя год ситуация изменилась. С наступлением третьей волны оказалось, что вирус помолодел, и мутировавшие штаммы вовсе не так безопасны для детей и молодежи. Подростки, малыши, молодые люди 20-29 лет стали болеть COVID-19 чаще.