Многие из тех, кто долго думал и все же решился на прививку, удивлены, почему врачи не отправляют всех делать тест на антитела. Вдруг они очень высокие, а вакцина, вместо защиты, только навредит организму? Никому не хочется полагаться в этой ситуации на счастливый случай.
Почему же подобное исследование в медицинский учреждениях не проводится? Почему эпидемиологи считают его бесполезным? И стоит ли вообще делать прививку, если все равно есть риск заболеть? На эти вопросы в сообществе
Елена Хорькова
Эпидемиология
Главный внештатный эпидемиолог Ленинградской области
Почему не делают тест на антитела перед прививкой?
У нас нет маркера, который бы показал, какой уровень антител защитный. То есть, какое количество антител должно быть, чтобы человек не заболел. Поэтому мы проводим вакцинацию без определения уровня антител.
Защита после заболевания действует около пяти-шести месяцев. После этого времени обязательно нужно привиться, независимо от уровня антител. Болеют и те, у кого уже есть антитела, и те, у которых их не нашли. Поэтому уровень антител сейчас ничего для нас не значит. Человеку нужно идти и привиться.
Есть ли смысл в вакцинации, если все равно можно заболеть?
Действительно, человек после вакцинации может заболеть. Все зависит от многих факторов, которые складываются — особенности организма, та доза возбудителя, с которой встретился человек при контакте. Вакцина в ста процентах случаев не защищает от заболевания, она защищает от тяжелого течения и от летальных исходов.
После заболевания COVID-19 человек может умереть или стать инвалидом. Мы не можем определить, кому повезет. Болеют и молодые, и пожилые. Заболевание сейчас сдвигается в сторону молодого возраста. Прививка нам дает возможность, даже если заболеем, перенести ковид в легкой форме, которое не осложнится ни инвалидизацией, ни летальным исходом.
Каким образом ведется учет эффективности вакцинации?
Сегодня каждый человек, который проходит вакцинацию, заводится в федеральный регистр привитых против ковид. Это сделано для того, чтобы мы могли отслеживать состояние пациентов. Мы наблюдаем всех, кто внесен в регистр, видим, как человек среагировал на прививку. Абсолютно все привитые учитываются и оцениваются.
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