Многие из тех, кто долго думал и все же решился на прививку, удивлены, почему врачи не отправляют всех делать тест на антитела. Вдруг они очень высокие, а вакцина, вместо защиты, только навредит организму? Никому не хочется полагаться в этой ситуации на счастливый случай.

Почему же подобное исследование в медицинский учреждениях не проводится? Почему эпидемиологи считают его бесполезным? И стоит ли вообще делать прививку, если все равно есть риск заболеть? На эти вопросы в сообществе «Минус коронавирус» ответила главный внештатный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова.